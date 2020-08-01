Минздрав обещает за 2 года полностью обновить парк "скорых"
В этом году закупят 400 автомобилей "скорой помощи". Остальные 1400 машин планируют заменить до 2023 года. Пока в норматив по времени приезда укладывается только 1/3 всех вызовов.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"6,9 миллиона украинцев ежегодно вызывают экстренную медицинскую помощь. В "экстренке" работают 40 тысяч медицинских работников, и наша задача - сделать их работу достаточно комфортной... Прежде всего - это повышение заработной платы, у них на сегодняшний день она недопустимо низкая и не повышалась последние 30 лет", - сказал Степанов.
Он подчеркнул, что начиная с 1 июля по решению правительства им увеличено финансирование на 40%, а с 1 сентября поднимется заработная плата у всех медицинских работников, в том числе работников экстренной медицинской помощи.
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По его словам, планируется также существенно обновить парк карет "скорой помощи".
"Уже в этом году предусмотрены соответствующие средства для приобретения почти 400 автомобилей "скорой помощи". И остальные 1400 - поскольку в стране 1800 автомобилей, которым более 10 лет, - мы хотим закупить за 2 года", - сказал Степанов.
Он подчеркнул, что одним из главных критериев в работе экстренной медицинской помощи является время проезда.
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"На сегодняшний день в норматив проезда вкладываются 31% вызовов. Мы хотим, чтобы уже в 2021 году этот процент был на уровне не менее 60%. И далее мы хотим его довести до 75%", - сообщил Степанов.
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-ніякого кумовства, лише фаховість
-ніяких кортежів
-конча заспу дітям
І т.і.
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