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Новости
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Минздрав обещает за 2 года полностью обновить парк "скорых"

Минздрав обещает за 2 года полностью обновить парк

В этом году закупят 400 автомобилей "скорой помощи". Остальные 1400 машин планируют заменить до 2023 года. Пока в норматив по времени приезда укладывается только 1/3 всех вызовов.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"6,9 миллиона украинцев ежегодно вызывают экстренную медицинскую помощь. В "экстренке" работают 40 тысяч медицинских работников, и наша задача - сделать их работу достаточно комфортной... Прежде всего - это повышение заработной платы, у них на сегодняшний день она недопустимо низкая и не повышалась последние 30 лет", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что начиная с 1 июля по решению правительства им увеличено финансирование на 40%, а с 1 сентября поднимется заработная плата у всех медицинских работников, в том числе работников экстренной медицинской помощи.

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По его словам, планируется также существенно обновить парк карет "скорой помощи".

"Уже в этом году предусмотрены соответствующие средства для приобретения почти 400 автомобилей "скорой помощи". И остальные 1400 - поскольку в стране 1800 автомобилей, которым более 10 лет, - мы хотим закупить за 2 года", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что одним из главных критериев в работе экстренной медицинской помощи является время проезда.

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"На сегодняшний день в норматив проезда вкладываются 31% вызовов. Мы хотим, чтобы уже в 2021 году этот процент был на уровне не менее 60%. И далее мы хотим его довести до 75%", - сообщил Степанов.

Автор: 

Минздрав (4903) скорая (368) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+6
А відосики будуть кожного разу нові чи минуло річний крутитимуть?
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01.08.2020 14:36 Ответить
+5
Бубочка обіцяв:
-закінчити швидко війну
-подолати швидко корупцію
-вчителям зарплати 4 кілобаксів
-збудувати 10 тис.км доріг (тепер вже обіцяє 4 тис, але й того не буде)
-лише нові молоді лиця
-ніякого кумовства, лише фаховість
-ніяких кортежів
-конча заспу дітям
І т.і.
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01.08.2020 15:02 Ответить
+3
Уже два петика на ветке и уже - зрада зрадная! Страшно представить, что там за субстанция в головах... DOT-4 нервно курит...
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01.08.2020 14:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А відосики будуть кожного разу нові чи минуло річний крутитимуть?
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01.08.2020 14:36 Ответить
Вот бедняги просто незнают на чем отмыть бабло наверное на скорых проще всего
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01.08.2020 14:50 Ответить
Вороватый крадуцкий точно все "обновит" и всюду свою руки приложит. Ну ну, будет как в зимбабве)
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01.08.2020 14:51 Ответить
Уже два петика на ветке и уже - зрада зрадная! Страшно представить, что там за субстанция в головах... DOT-4 нервно курит...
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01.08.2020 14:55 Ответить
Бубочка обіцяв:
-закінчити швидко війну
-подолати швидко корупцію
-вчителям зарплати 4 кілобаксів
-збудувати 10 тис.км доріг (тепер вже обіцяє 4 тис, але й того не буде)
-лише нові молоді лиця
-ніякого кумовства, лише фаховість
-ніяких кортежів
-конча заспу дітям
І т.і.
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01.08.2020 15:02 Ответить
да кому те скорые уже нужны будут... С вашими "охранами здоровья"...
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01.08.2020 15:02 Ответить
У меня пожилые родители. Часто вызываю им скорую, 5-10 минут в Германии. Приезжает карета с санитарами и врач на своей машине. То есть гоняют две машины из-за нас смертных.
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01.08.2020 15:09 Ответить
На базе какого нашего автозавода будет заказ выполняться?
Опять богатые украинцы помогут "бедным" автоконцернам Франции?
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01.08.2020 15:10 Ответить
Ідея класна. Було б гарно якщо б швидкі були виготовлені на наших українських підприємствах
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01.08.2020 15:10 Ответить
Краз? Свинарчукдан? За что ты так с бедными врачами то?
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01.08.2020 15:16 Ответить
Если нечего сказать, то лучше молчи. Вдумайся в тот бред, что ты пишешь.
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01.08.2020 16:05 Ответить
А ну давай, на пальцах. Сколько у нас производителей спецмашин и машин вообще, которые способны ездить, а тем более тягаться с французским автопромом? Или снова будем покупать говданы у свинарчуков и по цене Боингов?
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01.08.2020 16:45 Ответить
Вітчизняний автопром непридатний для таких замовлень
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01.08.2020 15:17 Ответить
Він ні для чого не придатний. Навіть дві гайки закрутити не можуть.
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01.08.2020 16:03 Ответить
их вколачивают..итольясы красные на вазе говорили и тикали
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02.08.2020 06:45 Ответить
Пускай это будет хотя бы завод-сборщик. Сколько много стран имеют СВОЮ автопромышленность?
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01.08.2020 16:07 Ответить
Ще Зеленський хотів обновити космос, і ракети...для бабдмінтону.
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01.08.2020 15:19 Ответить
Бабдмінтон - гра воланчиком із БАБАДою.
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01.08.2020 16:02 Ответить
мечеть в кожному сэли
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02.08.2020 06:47 Ответить
Самая большая страна Европы без собственного автопрома... Бывают же чудеса!
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01.08.2020 15:29 Ответить
Значит, опять грабить будут.
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01.08.2020 16:01 Ответить
Скоріше за два роки повністю обновиться склад самого Мінздраву...
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01.08.2020 17:28 Ответить
 
 