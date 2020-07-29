Скорая сбила насмерть женщину-пешехода на Харьковщине, - полиция. ФОТО

28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи "Renault" совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода, она погибла на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Установлено, что скорая под управлением 60-летнего водителя двигался с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в направлении села Липцы. Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем "Skoda", который на встречной полосе движения пропускал автомобиль скорой, чтобы осуществить поворот налево.

В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы. Она погибла на месте ДТП", - сказано в сообщении.

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Фото: сайт полиции

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.