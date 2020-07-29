Скорая сбила насмерть женщину-пешехода на Харьковщине, - полиция. ФОТО
28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной в селе Циркуны Харьковского района автомобиль скорой медицинской помощи "Renault" совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода, она погибла на месте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Установлено, что скорая под управлением 60-летнего водителя двигался с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в направлении села Липцы. Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем "Skoda", который на встречной полосе движения пропускал автомобиль скорой, чтобы осуществить поворот налево.
В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы. Она погибла на месте ДТП", - сказано в сообщении.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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Там трафик вообще напряжённый.
Не вперше бачу, що пішоходи на зебрі ігнорують сирену швидкої.
Ніби лише пвтівки мають поступатись. А ті йолопи пхаються на дорогу.
Нето шо сичас.
Ато былаб не скорая а грузовик вони былоб на тыщщу камментов.
Тут статистика: https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_de_la_route_en_France
60 летний водитель скорой - "блатной водитель"? Ну-ну... Достали уже. Особенно бесит, когда тело на вялике переходит улицу там, где ему хочется и при этом смотрит строго перед собой, не поворачивая бестолковку. Ну типа, все равно остановится, не будет же сбивать.