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Новини Фото ДТП
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Швидка збила насмерть жінку-пішохода на Харківщині, - поліція. ФОТО

28 липня близько 21:40 у районі будинку № 1 на вулиці Соборній в селі Циркуни Харківського району автомобіль швидкої медичної допомоги Renault скоїв наїзд на 43-річну жінку-пішохода, вона загинула на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Встановлено, що швидка під керуванням 60-річного водія рухалася з увімкненими проблисковими маячками з боку автодороги "Київ-Харків-Довжанський" у напрямку села Липці. Жінка перебігала проїжджу частину поза пішохідним переходом перед автомобілем Skoda, який на зустрічній смузі руху пропускав автомобіль швидкої, щоб здійснити поворот ліворуч.

Унаслідок ДТП жінка-пішохід зазнала травм. Вона загинула на місці ДТП", - йдеться в повідомленні.

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Швидка збила насмерть жінку-пішохода на Харківщині, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

Автор: 

ДТП (4481) Нацполіція (15272) Харківщина (6054) швидка (267)


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Топ коментарі
+11
И таких дур полно, ну подожди ты немного, нет все спешат, глупо ставить жизнь или здоровье что выиграть несколько секунд.
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29.07.2020 10:03 Відповісти
+5
Тут важко щось сказати. Правила мають знати не тільки водії. Не один раз зупинявся пропустити швидку, пожежну чи поліцію та й як пішохід спостерігав як авто здали в сторону чи зупинились, а стадо пішоходів, бо інакше це не назвеш, тупо пре на перехід чи поза під сирени й мигалки. Ще з союзу всі вбили в голову дурну думку що вина завжди на водієві й жодна логіка тут не діє.
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29.07.2020 10:42 Відповісти
+5
Ще частіше можна побачити, як пішоходам не вистачає сил, або розуму пройти 20 метрів до "зебри". Саме учора бачив, як одна тітка переходила дорогу з маленьким онуком, що був на велосипеді. Дорога на виїзді з міста. Автомобілі йдуть швидко. А вона ризикує своїм життям та життям дитини, йдучи через дорогу в двадцяти метрах від пішохідного переходу.
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29.07.2020 10:58 Відповісти
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29.07.2020 10:00 Відповісти
Темные пешеходам это жесть...ловушки смерти
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29.07.2020 10:00 Відповісти
часть вне пешеходного перехода Источник: https://censor.net/p3210681
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29.07.2020 10:40 Відповісти
Сорян пешеходки.
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29.07.2020 10:01 Відповісти
Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем "Skoda", Источник: https://censor.net/p3210681
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29.07.2020 10:05 Відповісти
И таких дур полно, ну подожди ты немного, нет все спешат, глупо ставить жизнь или здоровье что выиграть несколько секунд.
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29.07.2020 10:03 Відповісти
Ещё показательнее, когда перебегают перед поездом, спотыкаясь об рельсы.
Там трафик вообще напряжённый.
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29.07.2020 10:17 Відповісти
..да не трафик..- а скорость массы..(((
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30.07.2020 00:38 Відповісти
Просто не надо ремонтировать дороги.
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29.07.2020 10:11 Відповісти
а их разве ремонтируют?
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29.07.2020 10:13 Відповісти
От Харькова до с. Липцы, через те же Циркуны, сделали классную дорогу.
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29.07.2020 10:21 Відповісти
Просто, поставить вдоль дорог заборы Яценюка.
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29.07.2020 10:14 Відповісти
она подумала, что шкода ей уступает дорогу
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29.07.2020 10:16 Відповісти
Вона сама винна.
Не вперше бачу, що пішоходи на зебрі ігнорують сирену швидкої.
Ніби лише пвтівки мають поступатись. А ті йолопи пхаються на дорогу.
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29.07.2020 10:21 Відповісти
Ще частіше можна побачити, як пішоходам не вистачає сил, або розуму пройти 20 метрів до "зебри". Саме учора бачив, як одна тітка переходила дорогу з маленьким онуком, що був на велосипеді. Дорога на виїзді з міста. Автомобілі йдуть швидко. А вона ризикує своїм життям та життям дитини, йдучи через дорогу в двадцяти метрах від пішохідного переходу.
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29.07.2020 10:58 Відповісти
а зупинится лише 1 з 10
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29.07.2020 13:46 Відповісти
Тут важко щось сказати. Правила мають знати не тільки водії. Не один раз зупинявся пропустити швидку, пожежну чи поліцію та й як пішохід спостерігав як авто здали в сторону чи зупинились, а стадо пішоходів, бо інакше це не назвеш, тупо пре на перехід чи поза під сирени й мигалки. Ще з союзу всі вбили в голову дурну думку що вина завжди на водієві й жодна логіка тут не діє.
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29.07.2020 10:42 Відповісти
Дада, с самого союза, ага. В сесеере пешкодралов не токо штрафовали, но и по месту работы/учёбы сообщали для пропесочивания.

Нето шо сичас.
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29.07.2020 11:28 Відповісти
Треба дітям ще з дитсадка вчити ПДР.
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29.07.2020 10:49 Відповісти
А вони вчать, як постити фотки в інстаграм та робити відео в тикток.
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29.07.2020 10:59 Відповісти
Нада. И на форумах всяких пейсать: попал под машину - сам дурак.

Ато былаб не скорая а грузовик вони былоб на тыщщу камментов.
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29.07.2020 11:30 Відповісти
естественный отбор, без обид
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29.07.2020 10:59 Відповісти
Дуже подібно на відбір. Тут автомобільний бум відбувся в 50-60-х роках, теж було багато аварій. Потім нездатні водити машини відсіялись, не наробили собі подібних і трохи ситуація стабілізувалась. І дітей з дитсадка вчать як і коли вулицю переходити. В Франції більше машин як населення, але тут навіть птахи в вітрове скло не летять як в Україні, теж відбір.
Тут статистика: https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_de_la_route_en_France
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29.07.2020 12:41 Відповісти
І ще: - тут пішохідним переходом рахується місце, в якому пішохід переходить дорогу/вулицю, якщо він переходить дальше 50-ти м від розмальованого/позначеного переходу.
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29.07.2020 12:45 Відповісти
Успела?
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29.07.2020 12:35 Відповісти
Теперь бедного дядька затаскают по прокуратурам. За что?
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29.07.2020 14:37 Відповісти
Сафари на пешеходов в Украине -любимое занятие блатных водителей.Село скорость должна быть не более 5о км.Водитель словил гаву и должен сесть..там нет тротуаров.
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29.07.2020 14:50 Відповісти
"Установлено, что скорая под управлением 60-летнего водителя двигался с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в направлении села Липцы. Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем "Skoda"

60 летний водитель скорой - "блатной водитель"? Ну-ну... Достали уже. Особенно бесит, когда тело на вялике переходит улицу там, где ему хочется и при этом смотрит строго перед собой, не поворачивая бестолковку. Ну типа, все равно остановится, не будет же сбивать.
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29.07.2020 15:01 Відповісти
Сафари водителя скорой на пешехода получилось очень удачным.Там перходов официальных нет нигде.,а должны быть через 200м.Женщина с ограниченными возможностями.У неё кошечка осталась одинокой!Меня умиляет ,когда пешехода пытаются обвинить в собственной смерти.Пешеход -объект повышенной опасности.Может Камаз раздавить
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29.07.2020 22:13 Відповісти
 
 