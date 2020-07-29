Швидка збила насмерть жінку-пішохода на Харківщині, - поліція. ФОТО

28 липня близько 21:40 у районі будинку № 1 на вулиці Соборній в селі Циркуни Харківського району автомобіль швидкої медичної допомоги Renault скоїв наїзд на 43-річну жінку-пішохода, вона загинула на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Встановлено, що швидка під керуванням 60-річного водія рухалася з увімкненими проблисковими маячками з боку автодороги "Київ-Харків-Довжанський" у напрямку села Липці. Жінка перебігала проїжджу частину поза пішохідним переходом перед автомобілем Skoda, який на зустрічній смузі руху пропускав автомобіль швидкої, щоб здійснити поворот ліворуч.

Унаслідок ДТП жінка-пішохід зазнала травм. Вона загинула на місці ДТП", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт поліції

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.