МОЗ обіцяє за 2 роки повністю оновити парк "швидких"
Цього року закуплять 400 автомобілів швидкої допомоги. Решта 1 400 машин планують замінити до 2023 року. Наразі в норматив часу приїзду вкладається лише третина всіх викликів.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"6,9 млн українців щороку викликають екстрену медичну допомогу. У цій службі працюють 40 тисяч медичних працівників. І наше завдання - зробити їхню роботу досить комфортною... Насамперед це підвищення заробітної плати, у них наразі вона є неприпустимо малою і не підвищувалася останні 30 років", - сказав Степанов.
Він наголосив, що, починаючи з 1 липня, за рішенням уряду їм збільшено фінансування на 40%, а з 1 вересня зросте заробітна плата у всіх медичних працівників, зокрема працівників екстреної медичної допомоги.
За його словами, планується також суттєво оновити парк карет швидкої допомоги.
"Уже цього року передбачено відповідні кошти для придбання майже 400 автомобілів швидкої допомоги. А решта 1 400 - оскільки в країні 1 800 автомобілів, яким понад 10 років, - ми хочемо закупити упродовж двох років", - сказав Степанов.
Він наголосив, що одним із головних критеріїв у роботі екстреної медичної допомоги є час, за який медики приїжджають на виклик.
"Наразі в норматив часу приїзду вкладаються 31% викликів. Ми хочемо, щоб вже у 2021 році цей відсоток був на рівні не менше 60%. І згодом ми хочемо його довести до 75%", - повідомив Степанов.
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-ніякого кумовства, лише фаховість
-ніяких кортежів
-конча заспу дітям
І т.і.
Опять богатые украинцы помогут "бедным" автоконцернам Франции?