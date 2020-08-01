МОЗ обіцяє за 2 роки повністю оновити парк "швидких"

Цього року закуплять 400 автомобілів швидкої допомоги. Решта 1 400 машин планують замінити до 2023 року. Наразі в норматив часу приїзду вкладається лише третина всіх викликів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6,9 млн українців щороку викликають екстрену медичну допомогу. У цій службі працюють 40 тисяч медичних працівників. І наше завдання - зробити їхню роботу досить комфортною... Насамперед це підвищення заробітної плати, у них наразі вона є неприпустимо малою і не підвищувалася останні 30 років", - сказав Степанов.

Він наголосив, що, починаючи з 1 липня, за рішенням уряду їм збільшено фінансування на 40%, а з 1 вересня зросте заробітна плата у всіх медичних працівників, зокрема працівників екстреної медичної допомоги.

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За його словами, планується також суттєво оновити парк карет швидкої допомоги.

"Уже цього року передбачено відповідні кошти для придбання майже 400 автомобілів швидкої допомоги. А решта 1 400 - оскільки в країні 1 800 автомобілів, яким понад 10 років, - ми хочемо закупити упродовж двох років", - сказав Степанов.

Він наголосив, що одним із головних критеріїв у роботі екстреної медичної допомоги є час, за який медики приїжджають на виклик.

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"Наразі в норматив часу приїзду вкладаються 31% викликів. Ми хочемо, щоб вже у 2021 році цей відсоток був на рівні не менше 60%. І згодом ми хочемо його довести до 75%", - повідомив Степанов.