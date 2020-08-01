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Новини
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МОЗ обіцяє за 2 роки повністю оновити парк "швидких"

МОЗ обіцяє за 2 роки повністю оновити парк

Цього року закуплять 400 автомобілів швидкої допомоги. Решта 1 400 машин планують замінити до 2023 року. Наразі в норматив часу приїзду вкладається лише третина всіх викликів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6,9 млн українців щороку викликають екстрену медичну допомогу. У  цій службі працюють 40 тисяч медичних працівників. І наше завдання - зробити їхню роботу досить комфортною... Насамперед це підвищення заробітної плати, у них наразі вона є неприпустимо малою і не підвищувалася останні 30 років", - сказав Степанов.

Він наголосив, що, починаючи з 1 липня, за рішенням уряду їм збільшено фінансування на 40%, а з 1 вересня зросте заробітна плата у всіх медичних працівників, зокрема працівників екстреної медичної допомоги.

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За його словами, планується також суттєво оновити парк карет швидкої допомоги.

"Уже цього року передбачено відповідні кошти для придбання майже 400 автомобілів швидкої допомоги. А решта 1 400 - оскільки в країні 1 800 автомобілів, яким понад 10 років, - ми хочемо закупити упродовж двох років", - сказав Степанов.

Він наголосив, що одним із головних критеріїв у роботі екстреної медичної допомоги є час, за який медики приїжджають на виклик.

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"Наразі в норматив часу приїзду вкладаються 31% викликів. Ми хочемо, щоб вже у 2021 році цей відсоток був на рівні не менше 60%. І згодом ми хочемо його довести до 75%", - повідомив Степанов.

Автор: 

МОЗ (5401) швидка (268) Степанов Максим (2198)


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Топ коментарі
+6
А відосики будуть кожного разу нові чи минуло річний крутитимуть?
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01.08.2020 14:36 Відповісти
+5
Бубочка обіцяв:
-закінчити швидко війну
-подолати швидко корупцію
-вчителям зарплати 4 кілобаксів
-збудувати 10 тис.км доріг (тепер вже обіцяє 4 тис, але й того не буде)
-лише нові молоді лиця
-ніякого кумовства, лише фаховість
-ніяких кортежів
-конча заспу дітям
І т.і.
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01.08.2020 15:02 Відповісти
+3
Уже два петика на ветке и уже - зрада зрадная! Страшно представить, что там за субстанция в головах... DOT-4 нервно курит...
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01.08.2020 14:55 Відповісти
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А відосики будуть кожного разу нові чи минуло річний крутитимуть?
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01.08.2020 14:36 Відповісти
Вот бедняги просто незнают на чем отмыть бабло наверное на скорых проще всего
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01.08.2020 14:50 Відповісти
Вороватый крадуцкий точно все "обновит" и всюду свою руки приложит. Ну ну, будет как в зимбабве)
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01.08.2020 14:51 Відповісти
Уже два петика на ветке и уже - зрада зрадная! Страшно представить, что там за субстанция в головах... DOT-4 нервно курит...
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01.08.2020 14:55 Відповісти
Бубочка обіцяв:
-закінчити швидко війну
-подолати швидко корупцію
-вчителям зарплати 4 кілобаксів
-збудувати 10 тис.км доріг (тепер вже обіцяє 4 тис, але й того не буде)
-лише нові молоді лиця
-ніякого кумовства, лише фаховість
-ніяких кортежів
-конча заспу дітям
І т.і.
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01.08.2020 15:02 Відповісти
да кому те скорые уже нужны будут... С вашими "охранами здоровья"...
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01.08.2020 15:02 Відповісти
У меня пожилые родители. Часто вызываю им скорую, 5-10 минут в Германии. Приезжает карета с санитарами и врач на своей машине. То есть гоняют две машины из-за нас смертных.
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01.08.2020 15:09 Відповісти
На базе какого нашего автозавода будет заказ выполняться?
Опять богатые украинцы помогут "бедным" автоконцернам Франции?
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01.08.2020 15:10 Відповісти
Ідея класна. Було б гарно якщо б швидкі були виготовлені на наших українських підприємствах
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01.08.2020 15:10 Відповісти
Краз? Свинарчукдан? За что ты так с бедными врачами то?
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01.08.2020 15:16 Відповісти
Если нечего сказать, то лучше молчи. Вдумайся в тот бред, что ты пишешь.
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01.08.2020 16:05 Відповісти
А ну давай, на пальцах. Сколько у нас производителей спецмашин и машин вообще, которые способны ездить, а тем более тягаться с французским автопромом? Или снова будем покупать говданы у свинарчуков и по цене Боингов?
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01.08.2020 16:45 Відповісти
Вітчизняний автопром непридатний для таких замовлень
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01.08.2020 15:17 Відповісти
Він ні для чого не придатний. Навіть дві гайки закрутити не можуть.
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01.08.2020 16:03 Відповісти
их вколачивают..итольясы красные на вазе говорили и тикали
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02.08.2020 06:45 Відповісти
Пускай это будет хотя бы завод-сборщик. Сколько много стран имеют СВОЮ автопромышленность?
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01.08.2020 16:07 Відповісти
Ще Зеленський хотів обновити космос, і ракети...для бабдмінтону.
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01.08.2020 15:19 Відповісти
Бабдмінтон - гра воланчиком із БАБАДою.
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01.08.2020 16:02 Відповісти
мечеть в кожному сэли
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02.08.2020 06:47 Відповісти
Самая большая страна Европы без собственного автопрома... Бывают же чудеса!
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01.08.2020 15:29 Відповісти
Значит, опять грабить будут.
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01.08.2020 16:01 Відповісти
Скоріше за два роки повністю обновиться склад самого Мінздраву...
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01.08.2020 17:28 Відповісти
 
 