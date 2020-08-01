Путин запретил СМИ публиковать любые материалы о ФСБ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О федеральной службе безопасности", который запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ, в том числе не содержащие гостайну, без разрешения руководства ведомства.
Документ размещен на интернет-портале правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
Закон запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Речь идет о соблюдении профессиональной тайны российскими военными, госслужащими, действующими и уволенными из ФСБ России сотрудниками. Перед публикацией информация, содержащая профессиональную тайну, должна проходить экспертизу в ФСБ.
Авторы поправок в закон считают, что распространение такой информации "может создать угрозу" безопасности ФСБ или "нанести ущерб их репутации".
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На залізничному вокзалі Єкатеринбурга є фрески, на яких зображені різні події з історії регіону. У тому числі падіння американського літака U-2, пілотуваного Френсісом Гері Пауерсом.
Морфема «...» будет изъята из словообращения
Русский язык станет чище
Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН принял решение исключить использование лексической единицы «***» в современном русском языке.
Как рассказала Smixer.ru ведущий научный сотрудник Института, академик Наталия Вавилова, на сегодняшний день морфема «***» в русском языке с точки зрения лингвистики является «словом-паразитом». То есть, употребляется без связи с контекстом и зачастую машинально.
«Такая единица языка, как «***» в разговорной речи, как правило, несет не смысловую нагрузку, а эмоционально-экспрессивную, - пояснила академик. - Надобность в употреблении данной номинативной единицы в современном русском языке не наблюдается. Для выражения эмоций существует немалое количество эвфемизмов. Для обозначения мужского полового органа также наличествует своя терминология, варьирующаяся в зависимости от диалекта».
Специалист добавила, что в приложении к указу об изъятии морфемы из словооборота будут перечислены слова и фразы, рекомендованные к употреблению взамен устаревшего «***».
«Хочу уточнить, что мы изымаем из словообращения морфему, устраняем парадигму - отметила лингвист. - То есть, говоря по-русски, отменяем не только само слово «***», но и все однокоренные слова, как то «*******», «*****», «нихуясебе».
Бо вже інтернаціональне, як: балалайка, лапті, щі.
https://m.youtube.com/watch?v=NIxGsTqa0HM
Це може бути цікаво нашим розвідникам для допитів полонених кацапів і радистам для моніторингу ефіру.
О, іще таким як ти, для яких цай язЬІг є рідний і єдиний.
... ... ...
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!
От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!
Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!
Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
Сплотил кое-как кагэбэшный кивок -
Да здравствует снова клепаемый сдуру
Насквозь проржавевший тяжелый совок!
Здравствуй, отечество наше кромешное -
Идиотизма надежный оплот!
Партия Путина, сила гэбэшная,
Нас к торжеству мазохизма ведет!
Сквозь брюки сияла нам голая жопа,
Но Путин заплатку пришить обещал -
Он может! Он ездил шпионить в Европу
И всех террористов сортиром стращал!
Славься, путечество наше несвежее!
Смирно в шеренгах, налево равняйсь!
Партия Путина - сила медвежия!
Хальт, хенде хох, предъявить аусвайс!
Купить депутатов немыслимо лестью -
Они лишь валюту согласны принять.
Коль власти страдают медвежьей болезнью,
То чем это пахнет, нетрудно понять!
Славься, путечество наше пахучее,
Нужное людям, как в мае зима!
Партия Путина - сила могучая,
С этакой силой не надо ума!
еге ж...
https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
Ласкаво просимо у рідну гавань або холопи повинні знати своє місце. Незабутній відпочинок в окупаційному Форосі.
https://twitter.com/i/status/1289511887957184512 https://twitter.com/i/status/1289511887957184512
Да хватит этих сказок про бесплатную медицину, в Раиссе цена любой процедуры, операции в 3 раза выше, чем в Украине.
В Эстонии минималка 600 евро, а средняя - 1600 евро. В Раиссе минималка 150 евро, средняя - 500 евро. Вот и весь сказ, ватник.
Насчет медицины - ИДИ НАХ! У меня близкий друг, гражданин Украины с временным проживанием, сделал сложную операцию на желудке, ни копейки не заплатил, больница водников в Ростове, 2 чел. в палате с туалетом, как в Феофании.
После вычетов налогов в РФ в мае средняя ЗП была 41,2 тыс. Курс евро - 79, получим 522 евро, в Эстонии в декабре 2019 после вычета налогов 1257, но в декабре везде ЗП выше прочих месяцев, так что дырка не в 3 с лишним раза, а в 2- 2,5.
Это для гондонов "один сказ", а есть еще покупательная способность евро в РФ и Эстонии с учетом стоимости коммуналки, услуг и прочего, кроме того, есть предпринимательский доход, а еще - теневая экономика, которая в РФ пониже украинской. но явно выше эстонской, она тоже подтягивает доходы населения к прибалтийскому уровню.
Ахааа. А у меня десятки примеров, когда пенсы за операции в Раиссе платили 3-4 украинские цены. И на...й идешь уже ты.
Мы о минималке, дурачек. Тебе разницу написали.
Цены в Раиссе на продукты заметно выше Прибалтики и Европы в целом. На НОРМАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, а не гов...о. Коммуналка за январь за 3 к 1980 года 72 метра где нибудь в Иркутске будет 12-14 штук рублев. В Прибалтике будет дешевле, потому что у них зимой не -40. И за хату не 5 ГКалл в месяц нужно оплачивать, а 0,5, пусть и по тарифу который в 3 раза выше.
Вот тебе и доходы к прибалтийскому уровню, дятел.
4,41 раза больше в Литве, 4,27 раза больше в Эстонии и 3,72 раза в Латвии.
Переходя по ссылке, видим цитированный выше текст поправки к уже существующему закону, в которой написаны совершенно нормальные для президентской республики вещи - доступ регулируется законами и указами Президента, чем эти акты плохи и приняты ли вообще - ХЗ.
Опять таки, речь идет об информации о деятельности службы в рамках законности, никто не мешает писать о противозаконных действиях отдельных служащих.
вы ошибся в двух вещах:
1. не президентская(ханская)
2. не республика(недоимперия)
а в остальном - нормально печатать умеешь. возможно даже не русак, а муртад, или как там у мокшан?
ты слушал пранки Вольнова? вот и ты такой как и каждый второй "русский"
Принуждать физических лиц целовать сотрулников ФСБ.... (БОГИ.. не меньше) в жопу, для утверждения сословия в современной российской пиде...фидерации
Библия утверждает, что все тайное неизбежно станет явным
Аминь
Теперь любое высказывание Пескова (спикера бывшего главы ФСБ) - незаконно.
Откроет рот - и сразу в каталажку.