Путин запретил СМИ публиковать любые материалы о ФСБ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О федеральной службе безопасности", который запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ, в том числе не содержащие гостайну, без разрешения руководства ведомства.

Документ размещен на интернет-портале правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Закон запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.

Речь идет о соблюдении профессиональной тайны российскими военными, госслужащими, действующими и уволенными из ФСБ России сотрудниками. Перед публикацией информация, содержащая профессиональную тайну, должна проходить экспертизу в ФСБ.

Авторы поправок в закон считают, что распространение такой информации "может создать угрозу" безопасности ФСБ или "нанести ущерб их репутации".

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