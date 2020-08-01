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Путин запретил СМИ публиковать любые материалы о ФСБ

Путин запретил СМИ публиковать любые материалы о ФСБ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О федеральной службе безопасности", который запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ, в том числе не содержащие гостайну, без разрешения руководства ведомства.

Документ размещен на интернет-портале правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Закон запрещает публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.

Речь идет о соблюдении профессиональной тайны российскими военными, госслужащими, действующими и уволенными из ФСБ России сотрудниками. Перед публикацией информация, содержащая профессиональную тайну, должна проходить экспертизу в ФСБ.

Авторы поправок в закон считают, что распространение такой информации "может создать угрозу" безопасности ФСБ или "нанести ущерб их репутации".

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путин владимир (31565) СМИ (3842) ФСБ (1943)


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Топ комментарии
+37
А морфему <******* не виключиш.
Бо вже інтернаціональне, як: балалайка, лапті, щі.
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01.08.2020 14:48 Ответить
+21
Путин запретил СМИ публиковать любые материалы об ФСБ - Цензор.НЕТ 7332
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01.08.2020 15:09 Ответить
+19
ИХТАМНЕТ!
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01.08.2020 14:39 Ответить
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ИХТАМНЕТ!
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01.08.2020 14:39 Ответить
бггг, тут ціла монументальна пропаганда на вокзалі з Берією власною персоною (на фресці за столом він ліворуч в окулярах)...

https://twitter.com/kgb_files

https://twitter.com/kgb_files KGB Files https://twitter.com/kgb_files @kgb_files https://twitter.com/kgb_files/status/1288529777838759942 29 июл.
На залізничному вокзалі Єкатеринбурга є фрески, на яких зображені різні події з історії регіону. У тому числі падіння американського літака U-2, пілотуваного Френсісом Гері Пауерсом.

Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ - Цензор.НЕТ 7009
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01.08.2020 15:46 Ответить
А то, как НКВДшники добивали царскую семью штыками после расстрела они тоже нарисовали? А что ж так? Это ж коллеги самого *****!
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01.08.2020 18:11 Ответить
Через Телеграм,или зарубежные сайты-можно будет.
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01.08.2020 14:41 Ответить
Они там пару месяцев назад другое слово из трёх букв запретили. Ну, посмотрим что получится
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01.08.2020 14:42 Ответить
http://smixer.ru/news/a-128.html?fbclid=IwAR3z2t4KHOTO-0_ytcRU7NEcd5ceBieedS_fd5Z1sMrGM7diWsQt3IJcPik

Морфема «...» будет изъята из словообращения
Русский язык станет чище

Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН принял решение исключить использование лексической единицы «***» в современном русском языке.
Как рассказала Smixer.ru ведущий научный сотрудник Института, академик Наталия Вавилова, на сегодняшний день морфема «***» в русском языке с точки зрения лингвистики является «словом-паразитом». То есть, употребляется без связи с контекстом и зачастую машинально.
«Такая единица языка, как «***» в разговорной речи, как правило, несет не смысловую нагрузку, а эмоционально-экспрессивную, - пояснила академик. - Надобность в употреблении данной номинативной единицы в современном русском языке не наблюдается. Для выражения эмоций существует немалое количество эвфемизмов. Для обозначения мужского полового органа также наличествует своя терминология, варьирующаяся в зависимости от диалекта».
Специалист добавила, что в приложении к указу об изъятии морфемы из словооборота будут перечислены слова и фразы, рекомендованные к употреблению взамен устаревшего «***».
«Хочу уточнить, что мы изымаем из словообращения морфему, устраняем парадигму - отметила лингвист. - То есть, говоря по-русски, отменяем не только само слово «***», но и все однокоренные слова, как то «*******», «*****», «нихуясебе».
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01.08.2020 14:44 Ответить
А морфему <******* не виключиш.
Бо вже інтернаціональне, як: балалайка, лапті, щі.
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01.08.2020 14:48 Ответить
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01.08.2020 14:52 Ответить
Не будіть кацапського ведмідя )))
https://m.youtube.com/watch?v=NIxGsTqa0HM
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01.08.2020 16:13 Ответить
скрепненько так
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01.08.2020 15:31 Ответить
Ихтамнет! Ну нету такого слова теперь в русском языке! Ну нету! 😁
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01.08.2020 15:32 Ответить
І нахріна нам ці відомості про брудний запоребриковий язЬІг?
Це може бути цікаво нашим розвідникам для допитів полонених кацапів і радистам для моніторингу ефіру.
О, іще таким як ти, для яких цай язЬІг є рідний і єдиний.
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01.08.2020 18:41 Ответить
скоро и у нас плесень зеленая что-то подобное решит принять
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01.08.2020 14:45 Ответить
Бойся, зрадун соеголовый.
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01.08.2020 15:11 Ответить
осталось запретить СМИ рассказывать о зарплатах, голоде, бедности, медицине, ...
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01.08.2020 14:47 Ответить
Завклубом е2анулся на конспирации.
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01.08.2020 14:47 Ответить
Та про них и не нужно Писать . Куда бы их не послали у них на морде написано , что это сынок гебиста и всегда кто бы не спросил Отвечают , - Так Точно.
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01.08.2020 14:48 Ответить
За что голосовали то и получайте: обнуленный фюрер и его карманная фсб скоро обнулит всю рашку.
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01.08.2020 14:55 Ответить
кацапо-фащистов палить всем миром!
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01.08.2020 14:56 Ответить
больной, кацапам до итальянцев - как тебе до излечения
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01.08.2020 15:24 Ответить
Чудово, но нам покуй)))
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01.08.2020 14:58 Ответить
железный занавес и Северные Вымираты 2.0...
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01.08.2020 14:59 Ответить
фсб дало тріщину.хабаровск показав це.питання часу,коли путін матиме свій форос.
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01.08.2020 15:00 Ответить
наш бох биоматериал фсех мастей - ихтамнет.
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01.08.2020 15:02 Ответить
как не вспомнить в этой ситуации, альтернативный гимн рашки.. оч точно все описано!
... ... ...
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!

От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!

Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!

Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
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01.08.2020 15:03 Ответить
Союз невменяемый красных и бурых
Сплотил кое-как кагэбэшный кивок -
Да здравствует снова клепаемый сдуру
Насквозь проржавевший тяжелый совок!

Здравствуй, отечество наше кромешное -
Идиотизма надежный оплот!
Партия Путина, сила гэбэшная,
Нас к торжеству мазохизма ведет!

Сквозь брюки сияла нам голая жопа,
Но Путин заплатку пришить обещал -
Он может! Он ездил шпионить в Европу
И всех террористов сортиром стращал!

Славься, путечество наше несвежее!
Смирно в шеренгах, налево равняйсь!
Партия Путина - сила медвежия!
Хальт, хенде хох, предъявить аусвайс!

Купить депутатов немыслимо лестью -
Они лишь валюту согласны принять.
Коль власти страдают медвежьей болезнью,
То чем это пахнет, нетрудно понять!

Славься, путечество наше пахучее,
Нужное людям, как в мае зима!
Партия Путина - сила могучая,
С этакой силой не надо ума!
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01.08.2020 18:51 Ответить
Вже до нас добрались. бо всіх почали банити!Хто -за незалежну Україну!Батаьйон сидить в Криму і банить всіх підряд на Фейсбуці...
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01.08.2020 15:03 Ответить
як там ***** казало: зараз не 37-й рік
еге ж...
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01.08.2020 15:04 Ответить
Да запрещай уже и СМИ лаптям они не нужны!
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01.08.2020 15:04 Ответить
А недавно мацковський суд заборонив публікувати імена сталінських прокурорів,учасників так званих "трійок",які без суду та слідства виносили смертні вироки ні в чому не винним людям у період масового терору в срср. Так що нічого дивного,прєємствєность пакалєній...
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01.08.2020 15:06 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Ласкаво просимо у рідну гавань або холопи повинні знати своє місце. Незабутній відпочинок в окупаційному Форосі.


https://twitter.com/i/status/1289511887957184512 https://twitter.com/i/status/1289511887957184512
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01.08.2020 15:06 Ответить
Пресса, публикующая ужасы про Пу и РФ, автоматически побуждает нормальных людей читать российские документы, чтоб понять, что на самом деле в них написано.
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01.08.2020 15:06 Ответить
Путин запретил СМИ публиковать любые материалы об ФСБ - Цензор.НЕТ 7332
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01.08.2020 15:09 Ответить
В этих республиках ВВП с учетом ППС на душу сейчас на 10% выше, чем в РФ, при том, что в России давно уже застой экономики и санкции, еще несколько лет назад в среднем разрыва вообще не было.
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01.08.2020 15:21 Ответить
У них нет нефтегазовых бабок. И минималка в этих странах больше чем в Раиссе в 4-5 раз.
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01.08.2020 16:51 Ответить
Нефтегазовых бабок в ВВП РФ в пределах 15%, они не даром достались: в разведку и обустройство добычи и транспорта вложено много денег, в сохранение за собой огромной территории, обуславливающей богатство минералов, тоже приходится вкладывать постоянно большие деньги, на отопление зданий саудиты не тратятся, как и на защиту всего и вся от морозов и снегов, так что представление нефти, как единственной причины богатства русских - просто дебильный миф *************** пропаганды США. Минималка в РФ маленькая, это да, но не минималкой единой жив человек, зато медицина бесплатная и вполне приличная, в рядовой провинциальной больнице не хуже, чем в Феофании, причем на шару.
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01.08.2020 17:14 Ответить
Хватит этого бреда. До 60% экспортной выручки доходило. Это уже нетто, т.е. чистая прибыль.Себестоимость добычи нефти в Раиссе примерно 20 баксов баррель, сейчас цена 40, а была и 120. Рентабельность 100% сейчас.
Да хватит этих сказок про бесплатную медицину, в Раиссе цена любой процедуры, операции в 3 раза выше, чем в Украине.
В Эстонии минималка 600 евро, а средняя - 1600 евро. В Раиссе минималка 150 евро, средняя - 500 евро. Вот и весь сказ, ватник.
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01.08.2020 17:42 Ответить
Для комиков-гомиков, что экспортная выручка, что ВВП - один хрен, смысла ни того, ни другого понять не в силах. Рентабельность добычи не отражает затрат на разведку и освоение территорий, то, что сейчас олигархам дешево дается, дорого стоило советскому народу.
Насчет медицины - ИДИ НАХ! У меня близкий друг, гражданин Украины с временным проживанием, сделал сложную операцию на желудке, ни копейки не заплатил, больница водников в Ростове, 2 чел. в палате с туалетом, как в Феофании.
После вычетов налогов в РФ в мае средняя ЗП была 41,2 тыс. Курс евро - 79, получим 522 евро, в Эстонии в декабре 2019 после вычета налогов 1257, но в декабре везде ЗП выше прочих месяцев, так что дырка не в 3 с лишним раза, а в 2- 2,5.
Это для гондонов "один сказ", а есть еще покупательная способность евро в РФ и Эстонии с учетом стоимости коммуналки, услуг и прочего, кроме того, есть предпринимательский доход, а еще - теневая экономика, которая в РФ пониже украинской. но явно выше эстонской, она тоже подтягивает доходы населения к прибалтийскому уровню.
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01.08.2020 18:07 Ответить
Для деб...ов, повторю. Я доктор экономических наук и все прекрасно поникаю. 20 баксов - это примерная себестоимость добычи, разведки, освоения, кармана ворья. Реальная цена тупо добычи 5-6 баксов. Утрись.
Ахааа. А у меня десятки примеров, когда пенсы за операции в Раиссе платили 3-4 украинские цены. И на...й идешь уже ты.
Мы о минималке, дурачек. Тебе разницу написали.
Цены в Раиссе на продукты заметно выше Прибалтики и Европы в целом. На НОРМАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, а не гов...о. Коммуналка за январь за 3 к 1980 года 72 метра где нибудь в Иркутске будет 12-14 штук рублев. В Прибалтике будет дешевле, потому что у них зимой не -40. И за хату не 5 ГКалл в месяц нужно оплачивать, а 0,5, пусть и по тарифу который в 3 раза выше.
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02.08.2020 01:03 Ответить
Кстати, и ценами на недвижимость поинтересуйся. В Прибалтике стандартный новострой буде 600-800 евро, в столицах - 1000-1200 евро метр. Ну т.е. на среднюю по стране они 2-3 метра купят за месяц. А в Раиссе что? Скока там метр в Мацкве? 2,5 штуки средний? А средняя? Тыша евро с хвостиком? И это грязным. Ну т.е. 800 с копейками на руки Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ - Цензор.НЕТ 8313 Аккурат 3 месяца на метр работать
Вот тебе и доходы к прибалтийскому уровню, дятел.
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02.08.2020 01:24 Ответить
В 6 раз минимум в Прибалтике покупательная способность по недвижимости выше мацковской
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02.08.2020 01:25 Ответить
Да, погуглил, так в 2-3 раза, а не в 4-5, пропагандисты всегда п...дят одинаково.
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01.08.2020 17:42 Ответить
Ага почти 600 евро в Эстонии и Литве это бл...ь 2 раза от 12 штук деревянных (136 евро по 87,6) в Раиссе?
4,41 раза больше в Литве, 4,27 раза больше в Эстонии и 3,72 раза в Латвии.
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01.08.2020 18:05 Ответить
А социальные вычеты по твоему одинаковые в Прибалтике и в РФ?
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01.08.2020 18:12 Ответить
Ты забываешь, дурашка, что в Раиссе грабительская система вычетов. Да, налог будет 13%. но перед этим контора заплатит более 30% налогов. Ну т.е. на реально начисленные 40 штук в Раиссе на руки упадет 26 с копейками
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02.08.2020 01:15 Ответить
Да и не забудь, что в Раиссе интересный климат + Мацква и Питер. Отнять эти регионы и средняя упадет раза в 2. А в интересном климате и Мацкве очень интересные цены. Персики там летом почему-то 250 рублев в магазине, а в Европе по 1,3 евро (100 рублев).
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02.08.2020 01:19 Ответить
правильно, без покаяния не бывает прощения, и проклятие висит над народом
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01.08.2020 15:35 Ответить
В Республике Беларусь дела идут тоже хорошо.
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01.08.2020 17:36 Ответить
А иносказательно можна будет писать? Ну как-то так :"в организации, название которой состоит из трех букв и которую запрещено упоминать всуе, произошли следующие события... "
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01.08.2020 15:13 Ответить
кстати, СБУ тоже надо прекратить практику обнародования своих действий в СМИ. Балабол находка для шпиона. Это же не Дом -2. Да и то что опубликуют, можно ли верить?
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01.08.2020 15:14 Ответить
Это.....антигуманно! ФСБ тоже люди, они тоже хотят, что их ...писали.
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01.08.2020 15:16 Ответить
"Доступ к информации о деятельности органов федеральной службы безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом и актами Президента Российской Федерации"
Переходя по ссылке, видим цитированный выше текст поправки к уже существующему закону, в которой написаны совершенно нормальные для президентской республики вещи - доступ регулируется законами и указами Президента, чем эти акты плохи и приняты ли вообще - ХЗ.
Опять таки, речь идет об информации о деятельности службы в рамках законности, никто не мешает писать о противозаконных действиях отдельных служащих.
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01.08.2020 15:18 Ответить
совершенно нормальные для президентской республики вещи\\\\\\\

вы ошибся в двух вещах:
1. не президентская(ханская)
2. не республика(недоимперия)
а в остальном - нормально печатать умеешь. возможно даже не русак, а муртад, или как там у мокшан?
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01.08.2020 15:27 Ответить
Также возможно, что не только Козлов, но и Петух.
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01.08.2020 15:37 Ответить
кто о чем.
ты слушал пранки Вольнова? вот и ты такой как и каждый второй "русский"
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01.08.2020 17:55 Ответить
так это только первая часть постановления, есть пункт для служебного пользования (не для публикаций)
Принуждать физических лиц целовать сотрулников ФСБ.... (БОГИ.. не меньше) в жопу, для утверждения сословия в современной российской пиде...фидерации
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01.08.2020 15:29 Ответить
это не поможет скрывать гнусные и мокрые дела чекистов
Библия утверждает, что все тайное неизбежно станет явным
Аминь
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01.08.2020 15:33 Ответить
Не додумался просто запретить в СМИ использование букв ф, с и б.
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01.08.2020 15:39 Ответить
Наш Боанапарт заздрить по зеленому їх вічноживому обнуленьцю і їх "керованій демократії". Тепер треба сховати топ хабаника від журналістів, що попався на гарячому, чи вбивство опозиціонера, і будь-ласка напишуть - "операцію проведено ФСБ", чи "слідство проводить ФСБ" і ... кінці в воду.
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01.08.2020 15:53 Ответить
Забегала крыса, засуетилась.
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01.08.2020 16:00 Ответить
при Порошенко, он бы такого не посмел...
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01.08.2020 17:30 Ответить
Логично
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01.08.2020 17:39 Ответить
Путин-***** своим органом везде тычет . Но куда не тыкнёт - везде почему-то провал .
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01.08.2020 20:23 Ответить
фсб не змогло зупинити Олександра Габишева. І Хабаровськ тому підтвердження.
Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ - Цензор.НЕТ 1986
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01.08.2020 21:26 Ответить
Путин БОИТСЯ и начал дёргаться в панике.
Теперь любое высказывание Пескова (спикера бывшего главы ФСБ) - незаконно.
Откроет рот - и сразу в каталажку.
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01.08.2020 23:42 Ответить
Это похоже на 6-ю статью Конституции СССР).
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02.08.2020 07:48 Ответить
 
 