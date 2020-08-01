Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ
Президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про Федеральну службу безпеки", який забороняє публікацію та поширення матеріалів про органи ФСБ, зокрема тих, що не містять держтаємниці, без дозволу керівництва відомства.
Документ розміщено на інтернет-порталі правової інформації РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
Закон забороняє публікацію та поширення матеріалів про органи ФСБ без дозволу керівництва відомства.
Йдеться про дотримання професійної таємниці російськими військовими, держслужбовцями, чинними та звільненими з ФСБ Росії співробітниками. Перед публікацією інформація, що містить професійну таємницю, має проходити експертизу у ФСБ.
Автори поправок до закону вважають, що поширення такої інформації "може створити загрозу" безпеці ФСБ або "зашкоди репутації служби".
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На залізничному вокзалі Єкатеринбурга є фрески, на яких зображені різні події з історії регіону. У тому числі падіння американського літака U-2, пілотуваного Френсісом Гері Пауерсом.
Морфема «...» будет изъята из словообращения
Русский язык станет чище
Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН принял решение исключить использование лексической единицы «***» в современном русском языке.
Как рассказала Smixer.ru ведущий научный сотрудник Института, академик Наталия Вавилова, на сегодняшний день морфема «***» в русском языке с точки зрения лингвистики является «словом-паразитом». То есть, употребляется без связи с контекстом и зачастую машинально.
«Такая единица языка, как «***» в разговорной речи, как правило, несет не смысловую нагрузку, а эмоционально-экспрессивную, - пояснила академик. - Надобность в употреблении данной номинативной единицы в современном русском языке не наблюдается. Для выражения эмоций существует немалое количество эвфемизмов. Для обозначения мужского полового органа также наличествует своя терминология, варьирующаяся в зависимости от диалекта».
Специалист добавила, что в приложении к указу об изъятии морфемы из словооборота будут перечислены слова и фразы, рекомендованные к употреблению взамен устаревшего «***».
«Хочу уточнить, что мы изымаем из словообращения морфему, устраняем парадигму - отметила лингвист. - То есть, говоря по-русски, отменяем не только само слово «***», но и все однокоренные слова, как то «*******», «*****», «нихуясебе».
Бо вже інтернаціональне, як: балалайка, лапті, щі.
https://m.youtube.com/watch?v=NIxGsTqa0HM
Це може бути цікаво нашим розвідникам для допитів полонених кацапів і радистам для моніторингу ефіру.
О, іще таким як ти, для яких цай язЬІг є рідний і єдиний.
... ... ...
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!
От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!
Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!
Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
Сплотил кое-как кагэбэшный кивок -
Да здравствует снова клепаемый сдуру
Насквозь проржавевший тяжелый совок!
Здравствуй, отечество наше кромешное -
Идиотизма надежный оплот!
Партия Путина, сила гэбэшная,
Нас к торжеству мазохизма ведет!
Сквозь брюки сияла нам голая жопа,
Но Путин заплатку пришить обещал -
Он может! Он ездил шпионить в Европу
И всех террористов сортиром стращал!
Славься, путечество наше несвежее!
Смирно в шеренгах, налево равняйсь!
Партия Путина - сила медвежия!
Хальт, хенде хох, предъявить аусвайс!
Купить депутатов немыслимо лестью -
Они лишь валюту согласны принять.
Коль власти страдают медвежьей болезнью,
То чем это пахнет, нетрудно понять!
Славься, путечество наше пахучее,
Нужное людям, как в мае зима!
Партия Путина - сила могучая,
С этакой силой не надо ума!
еге ж...
https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
Ласкаво просимо у рідну гавань або холопи повинні знати своє місце. Незабутній відпочинок в окупаційному Форосі.
https://twitter.com/i/status/1289511887957184512 https://twitter.com/i/status/1289511887957184512
Да хватит этих сказок про бесплатную медицину, в Раиссе цена любой процедуры, операции в 3 раза выше, чем в Украине.
В Эстонии минималка 600 евро, а средняя - 1600 евро. В Раиссе минималка 150 евро, средняя - 500 евро. Вот и весь сказ, ватник.
Насчет медицины - ИДИ НАХ! У меня близкий друг, гражданин Украины с временным проживанием, сделал сложную операцию на желудке, ни копейки не заплатил, больница водников в Ростове, 2 чел. в палате с туалетом, как в Феофании.
После вычетов налогов в РФ в мае средняя ЗП была 41,2 тыс. Курс евро - 79, получим 522 евро, в Эстонии в декабре 2019 после вычета налогов 1257, но в декабре везде ЗП выше прочих месяцев, так что дырка не в 3 с лишним раза, а в 2- 2,5.
Это для гондонов "один сказ", а есть еще покупательная способность евро в РФ и Эстонии с учетом стоимости коммуналки, услуг и прочего, кроме того, есть предпринимательский доход, а еще - теневая экономика, которая в РФ пониже украинской. но явно выше эстонской, она тоже подтягивает доходы населения к прибалтийскому уровню.
Ахааа. А у меня десятки примеров, когда пенсы за операции в Раиссе платили 3-4 украинские цены. И на...й идешь уже ты.
Мы о минималке, дурачек. Тебе разницу написали.
Цены в Раиссе на продукты заметно выше Прибалтики и Европы в целом. На НОРМАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, а не гов...о. Коммуналка за январь за 3 к 1980 года 72 метра где нибудь в Иркутске будет 12-14 штук рублев. В Прибалтике будет дешевле, потому что у них зимой не -40. И за хату не 5 ГКалл в месяц нужно оплачивать, а 0,5, пусть и по тарифу который в 3 раза выше.
Вот тебе и доходы к прибалтийскому уровню, дятел.
4,41 раза больше в Литве, 4,27 раза больше в Эстонии и 3,72 раза в Латвии.
Переходя по ссылке, видим цитированный выше текст поправки к уже существующему закону, в которой написаны совершенно нормальные для президентской республики вещи - доступ регулируется законами и указами Президента, чем эти акты плохи и приняты ли вообще - ХЗ.
Опять таки, речь идет об информации о деятельности службы в рамках законности, никто не мешает писать о противозаконных действиях отдельных служащих.
вы ошибся в двух вещах:
1. не президентская(ханская)
2. не республика(недоимперия)
а в остальном - нормально печатать умеешь. возможно даже не русак, а муртад, или как там у мокшан?
ты слушал пранки Вольнова? вот и ты такой как и каждый второй "русский"
Принуждать физических лиц целовать сотрулников ФСБ.... (БОГИ.. не меньше) в жопу, для утверждения сословия в современной российской пиде...фидерации
Библия утверждает, что все тайное неизбежно станет явным
Аминь
Теперь любое высказывание Пескова (спикера бывшего главы ФСБ) - незаконно.
Откроет рот - и сразу в каталажку.