Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ

Президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про Федеральну службу безпеки", який забороняє публікацію та поширення матеріалів про органи ФСБ, зокрема тих, що не містять держтаємниці, без дозволу керівництва відомства.

Документ розміщено на інтернет-порталі правової інформації РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Закон забороняє публікацію та поширення матеріалів про органи ФСБ без дозволу керівництва відомства.

Йдеться про дотримання професійної таємниці російськими військовими, держслужбовцями, чинними та звільненими з ФСБ Росії співробітниками. Перед публікацією інформація, що містить професійну таємницю, має проходити експертизу у ФСБ.

Автори поправок до закону вважають, що поширення такої інформації "може створити загрозу" безпеці ФСБ або "зашкоди репутації служби".

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