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Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ

Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ

Президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про Федеральну службу безпеки", який забороняє публікацію та поширення матеріалів про органи ФСБ, зокрема тих, що не містять держтаємниці, без дозволу керівництва відомства.

Документ розміщено на інтернет-порталі правової інформації РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Закон забороняє публікацію та поширення матеріалів про органи ФСБ без дозволу керівництва відомства.

Йдеться про дотримання професійної таємниці російськими військовими, держслужбовцями, чинними та звільненими з ФСБ Росії співробітниками. Перед публікацією інформація, що містить професійну таємницю, має проходити експертизу у ФСБ.

Автори поправок до закону вважають, що поширення такої інформації "може створити загрозу" безпеці ФСБ або "зашкоди репутації служби".

Дивіться також: "Путіна у відставку", "Ми тут влада": У Хабаровську на багатотисячному мітингу вимагали відставки президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

путін володимир (24125) ЗМІ (1366) ФСБ (1459)


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Топ коментарі
+37
А морфему <******* не виключиш.
Бо вже інтернаціональне, як: балалайка, лапті, щі.
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01.08.2020 14:48 Відповісти
+21
Путин запретил СМИ публиковать любые материалы об ФСБ - Цензор.НЕТ 7332
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01.08.2020 15:09 Відповісти
+19
ИХТАМНЕТ!
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01.08.2020 14:39 Відповісти
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01.08.2020 14:39 Відповісти
бггг, тут ціла монументальна пропаганда на вокзалі з Берією власною персоною (на фресці за столом він ліворуч в окулярах)...

https://twitter.com/kgb_files

https://twitter.com/kgb_files KGB Files https://twitter.com/kgb_files @kgb_files https://twitter.com/kgb_files/status/1288529777838759942 29 июл.
На залізничному вокзалі Єкатеринбурга є фрески, на яких зображені різні події з історії регіону. У тому числі падіння американського літака U-2, пілотуваного Френсісом Гері Пауерсом.

Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ - Цензор.НЕТ 7009
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01.08.2020 15:46 Відповісти
А то, как НКВДшники добивали царскую семью штыками после расстрела они тоже нарисовали? А что ж так? Это ж коллеги самого *****!
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01.08.2020 18:11 Відповісти
Через Телеграм,или зарубежные сайты-можно будет.
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01.08.2020 14:41 Відповісти
Они там пару месяцев назад другое слово из трёх букв запретили. Ну, посмотрим что получится
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01.08.2020 14:42 Відповісти
http://smixer.ru/news/a-128.html?fbclid=IwAR3z2t4KHOTO-0_ytcRU7NEcd5ceBieedS_fd5Z1sMrGM7diWsQt3IJcPik

Морфема «...» будет изъята из словообращения
Русский язык станет чище

Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН принял решение исключить использование лексической единицы «***» в современном русском языке.
Как рассказала Smixer.ru ведущий научный сотрудник Института, академик Наталия Вавилова, на сегодняшний день морфема «***» в русском языке с точки зрения лингвистики является «словом-паразитом». То есть, употребляется без связи с контекстом и зачастую машинально.
«Такая единица языка, как «***» в разговорной речи, как правило, несет не смысловую нагрузку, а эмоционально-экспрессивную, - пояснила академик. - Надобность в употреблении данной номинативной единицы в современном русском языке не наблюдается. Для выражения эмоций существует немалое количество эвфемизмов. Для обозначения мужского полового органа также наличествует своя терминология, варьирующаяся в зависимости от диалекта».
Специалист добавила, что в приложении к указу об изъятии морфемы из словооборота будут перечислены слова и фразы, рекомендованные к употреблению взамен устаревшего «***».
«Хочу уточнить, что мы изымаем из словообращения морфему, устраняем парадигму - отметила лингвист. - То есть, говоря по-русски, отменяем не только само слово «***», но и все однокоренные слова, как то «*******», «*****», «нихуясебе».
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01.08.2020 14:44 Відповісти
А морфему <******* не виключиш.
Бо вже інтернаціональне, як: балалайка, лапті, щі.
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01.08.2020 14:48 Відповісти
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01.08.2020 14:52 Відповісти
Не будіть кацапського ведмідя )))
https://m.youtube.com/watch?v=NIxGsTqa0HM
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01.08.2020 16:13 Відповісти
скрепненько так
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01.08.2020 15:31 Відповісти
Ихтамнет! Ну нету такого слова теперь в русском языке! Ну нету! 😁
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01.08.2020 15:32 Відповісти
І нахріна нам ці відомості про брудний запоребриковий язЬІг?
Це може бути цікаво нашим розвідникам для допитів полонених кацапів і радистам для моніторингу ефіру.
О, іще таким як ти, для яких цай язЬІг є рідний і єдиний.
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01.08.2020 18:41 Відповісти
скоро и у нас плесень зеленая что-то подобное решит принять
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01.08.2020 14:45 Відповісти
Бойся, зрадун соеголовый.
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01.08.2020 15:11 Відповісти
осталось запретить СМИ рассказывать о зарплатах, голоде, бедности, медицине, ...
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01.08.2020 14:47 Відповісти
Завклубом е2анулся на конспирации.
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01.08.2020 14:47 Відповісти
Та про них и не нужно Писать . Куда бы их не послали у них на морде написано , что это сынок гебиста и всегда кто бы не спросил Отвечают , - Так Точно.
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01.08.2020 14:48 Відповісти
За что голосовали то и получайте: обнуленный фюрер и его карманная фсб скоро обнулит всю рашку.
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01.08.2020 14:55 Відповісти
кацапо-фащистов палить всем миром!
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01.08.2020 14:56 Відповісти
больной, кацапам до итальянцев - как тебе до излечения
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01.08.2020 15:24 Відповісти
Чудово, но нам покуй)))
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01.08.2020 14:58 Відповісти
железный занавес и Северные Вымираты 2.0...
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01.08.2020 14:59 Відповісти
фсб дало тріщину.хабаровск показав це.питання часу,коли путін матиме свій форос.
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01.08.2020 15:00 Відповісти
наш бох биоматериал фсех мастей - ихтамнет.
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01.08.2020 15:02 Відповісти
как не вспомнить в этой ситуации, альтернативный гимн рашки.. оч точно все описано!
... ... ...
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!

От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!

Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!

Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
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01.08.2020 15:03 Відповісти
Союз невменяемый красных и бурых
Сплотил кое-как кагэбэшный кивок -
Да здравствует снова клепаемый сдуру
Насквозь проржавевший тяжелый совок!

Здравствуй, отечество наше кромешное -
Идиотизма надежный оплот!
Партия Путина, сила гэбэшная,
Нас к торжеству мазохизма ведет!

Сквозь брюки сияла нам голая жопа,
Но Путин заплатку пришить обещал -
Он может! Он ездил шпионить в Европу
И всех террористов сортиром стращал!

Славься, путечество наше несвежее!
Смирно в шеренгах, налево равняйсь!
Партия Путина - сила медвежия!
Хальт, хенде хох, предъявить аусвайс!

Купить депутатов немыслимо лестью -
Они лишь валюту согласны принять.
Коль власти страдают медвежьей болезнью,
То чем это пахнет, нетрудно понять!

Славься, путечество наше пахучее,
Нужное людям, как в мае зима!
Партия Путина - сила могучая,
С этакой силой не надо ума!
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01.08.2020 18:51 Відповісти
Вже до нас добрались. бо всіх почали банити!Хто -за незалежну Україну!Батаьйон сидить в Криму і банить всіх підряд на Фейсбуці...
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01.08.2020 15:03 Відповісти
як там ***** казало: зараз не 37-й рік
еге ж...
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01.08.2020 15:04 Відповісти
Да запрещай уже и СМИ лаптям они не нужны!
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01.08.2020 15:04 Відповісти
А недавно мацковський суд заборонив публікувати імена сталінських прокурорів,учасників так званих "трійок",які без суду та слідства виносили смертні вироки ні в чому не винним людям у період масового терору в срср. Так що нічого дивного,прєємствєность пакалєній...
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01.08.2020 15:06 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Ласкаво просимо у рідну гавань або холопи повинні знати своє місце. Незабутній відпочинок в окупаційному Форосі.


https://twitter.com/i/status/1289511887957184512 https://twitter.com/i/status/1289511887957184512
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01.08.2020 15:06 Відповісти
Пресса, публикующая ужасы про Пу и РФ, автоматически побуждает нормальных людей читать российские документы, чтоб понять, что на самом деле в них написано.
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01.08.2020 15:06 Відповісти
Путин запретил СМИ публиковать любые материалы об ФСБ - Цензор.НЕТ 7332
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01.08.2020 15:09 Відповісти
В этих республиках ВВП с учетом ППС на душу сейчас на 10% выше, чем в РФ, при том, что в России давно уже застой экономики и санкции, еще несколько лет назад в среднем разрыва вообще не было.
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01.08.2020 15:21 Відповісти
У них нет нефтегазовых бабок. И минималка в этих странах больше чем в Раиссе в 4-5 раз.
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01.08.2020 16:51 Відповісти
Нефтегазовых бабок в ВВП РФ в пределах 15%, они не даром достались: в разведку и обустройство добычи и транспорта вложено много денег, в сохранение за собой огромной территории, обуславливающей богатство минералов, тоже приходится вкладывать постоянно большие деньги, на отопление зданий саудиты не тратятся, как и на защиту всего и вся от морозов и снегов, так что представление нефти, как единственной причины богатства русских - просто дебильный миф *************** пропаганды США. Минималка в РФ маленькая, это да, но не минималкой единой жив человек, зато медицина бесплатная и вполне приличная, в рядовой провинциальной больнице не хуже, чем в Феофании, причем на шару.
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01.08.2020 17:14 Відповісти
Хватит этого бреда. До 60% экспортной выручки доходило. Это уже нетто, т.е. чистая прибыль.Себестоимость добычи нефти в Раиссе примерно 20 баксов баррель, сейчас цена 40, а была и 120. Рентабельность 100% сейчас.
Да хватит этих сказок про бесплатную медицину, в Раиссе цена любой процедуры, операции в 3 раза выше, чем в Украине.
В Эстонии минималка 600 евро, а средняя - 1600 евро. В Раиссе минималка 150 евро, средняя - 500 евро. Вот и весь сказ, ватник.
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01.08.2020 17:42 Відповісти
Для комиков-гомиков, что экспортная выручка, что ВВП - один хрен, смысла ни того, ни другого понять не в силах. Рентабельность добычи не отражает затрат на разведку и освоение территорий, то, что сейчас олигархам дешево дается, дорого стоило советскому народу.
Насчет медицины - ИДИ НАХ! У меня близкий друг, гражданин Украины с временным проживанием, сделал сложную операцию на желудке, ни копейки не заплатил, больница водников в Ростове, 2 чел. в палате с туалетом, как в Феофании.
После вычетов налогов в РФ в мае средняя ЗП была 41,2 тыс. Курс евро - 79, получим 522 евро, в Эстонии в декабре 2019 после вычета налогов 1257, но в декабре везде ЗП выше прочих месяцев, так что дырка не в 3 с лишним раза, а в 2- 2,5.
Это для гондонов "один сказ", а есть еще покупательная способность евро в РФ и Эстонии с учетом стоимости коммуналки, услуг и прочего, кроме того, есть предпринимательский доход, а еще - теневая экономика, которая в РФ пониже украинской. но явно выше эстонской, она тоже подтягивает доходы населения к прибалтийскому уровню.
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01.08.2020 18:07 Відповісти
Для деб...ов, повторю. Я доктор экономических наук и все прекрасно поникаю. 20 баксов - это примерная себестоимость добычи, разведки, освоения, кармана ворья. Реальная цена тупо добычи 5-6 баксов. Утрись.
Ахааа. А у меня десятки примеров, когда пенсы за операции в Раиссе платили 3-4 украинские цены. И на...й идешь уже ты.
Мы о минималке, дурачек. Тебе разницу написали.
Цены в Раиссе на продукты заметно выше Прибалтики и Европы в целом. На НОРМАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, а не гов...о. Коммуналка за январь за 3 к 1980 года 72 метра где нибудь в Иркутске будет 12-14 штук рублев. В Прибалтике будет дешевле, потому что у них зимой не -40. И за хату не 5 ГКалл в месяц нужно оплачивать, а 0,5, пусть и по тарифу который в 3 раза выше.
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02.08.2020 01:03 Відповісти
Кстати, и ценами на недвижимость поинтересуйся. В Прибалтике стандартный новострой буде 600-800 евро, в столицах - 1000-1200 евро метр. Ну т.е. на среднюю по стране они 2-3 метра купят за месяц. А в Раиссе что? Скока там метр в Мацкве? 2,5 штуки средний? А средняя? Тыша евро с хвостиком? И это грязным. Ну т.е. 800 с копейками на руки Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ - Цензор.НЕТ 8313 Аккурат 3 месяца на метр работать
Вот тебе и доходы к прибалтийскому уровню, дятел.
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02.08.2020 01:24 Відповісти
В 6 раз минимум в Прибалтике покупательная способность по недвижимости выше мацковской
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02.08.2020 01:25 Відповісти
Да, погуглил, так в 2-3 раза, а не в 4-5, пропагандисты всегда п...дят одинаково.
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01.08.2020 17:42 Відповісти
Ага почти 600 евро в Эстонии и Литве это бл...ь 2 раза от 12 штук деревянных (136 евро по 87,6) в Раиссе?
4,41 раза больше в Литве, 4,27 раза больше в Эстонии и 3,72 раза в Латвии.
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01.08.2020 18:05 Відповісти
А социальные вычеты по твоему одинаковые в Прибалтике и в РФ?
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01.08.2020 18:12 Відповісти
Ты забываешь, дурашка, что в Раиссе грабительская система вычетов. Да, налог будет 13%. но перед этим контора заплатит более 30% налогов. Ну т.е. на реально начисленные 40 штук в Раиссе на руки упадет 26 с копейками
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02.08.2020 01:15 Відповісти
Да и не забудь, что в Раиссе интересный климат + Мацква и Питер. Отнять эти регионы и средняя упадет раза в 2. А в интересном климате и Мацкве очень интересные цены. Персики там летом почему-то 250 рублев в магазине, а в Европе по 1,3 евро (100 рублев).
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02.08.2020 01:19 Відповісти
правильно, без покаяния не бывает прощения, и проклятие висит над народом
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01.08.2020 15:35 Відповісти
В Республике Беларусь дела идут тоже хорошо.
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01.08.2020 17:36 Відповісти
А иносказательно можна будет писать? Ну как-то так :"в организации, название которой состоит из трех букв и которую запрещено упоминать всуе, произошли следующие события... "
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01.08.2020 15:13 Відповісти
кстати, СБУ тоже надо прекратить практику обнародования своих действий в СМИ. Балабол находка для шпиона. Это же не Дом -2. Да и то что опубликуют, можно ли верить?
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01.08.2020 15:14 Відповісти
Это.....антигуманно! ФСБ тоже люди, они тоже хотят, что их ...писали.
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01.08.2020 15:16 Відповісти
"Доступ к информации о деятельности органов федеральной службы безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом и актами Президента Российской Федерации"
Переходя по ссылке, видим цитированный выше текст поправки к уже существующему закону, в которой написаны совершенно нормальные для президентской республики вещи - доступ регулируется законами и указами Президента, чем эти акты плохи и приняты ли вообще - ХЗ.
Опять таки, речь идет об информации о деятельности службы в рамках законности, никто не мешает писать о противозаконных действиях отдельных служащих.
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01.08.2020 15:18 Відповісти
совершенно нормальные для президентской республики вещи\\\\\\\

вы ошибся в двух вещах:
1. не президентская(ханская)
2. не республика(недоимперия)
а в остальном - нормально печатать умеешь. возможно даже не русак, а муртад, или как там у мокшан?
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01.08.2020 15:27 Відповісти
Также возможно, что не только Козлов, но и Петух.
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01.08.2020 15:37 Відповісти
кто о чем.
ты слушал пранки Вольнова? вот и ты такой как и каждый второй "русский"
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01.08.2020 17:55 Відповісти
так это только первая часть постановления, есть пункт для служебного пользования (не для публикаций)
Принуждать физических лиц целовать сотрулников ФСБ.... (БОГИ.. не меньше) в жопу, для утверждения сословия в современной российской пиде...фидерации
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01.08.2020 15:29 Відповісти
это не поможет скрывать гнусные и мокрые дела чекистов
Библия утверждает, что все тайное неизбежно станет явным
Аминь
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01.08.2020 15:33 Відповісти
Не додумался просто запретить в СМИ использование букв ф, с и б.
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01.08.2020 15:39 Відповісти
Наш Боанапарт заздрить по зеленому їх вічноживому обнуленьцю і їх "керованій демократії". Тепер треба сховати топ хабаника від журналістів, що попався на гарячому, чи вбивство опозиціонера, і будь-ласка напишуть - "операцію проведено ФСБ", чи "слідство проводить ФСБ" і ... кінці в воду.
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01.08.2020 15:53 Відповісти
Забегала крыса, засуетилась.
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01.08.2020 16:00 Відповісти
при Порошенко, он бы такого не посмел...
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01.08.2020 17:30 Відповісти
Логично
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01.08.2020 17:39 Відповісти
Путин-***** своим органом везде тычет . Но куда не тыкнёт - везде почему-то провал .
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01.08.2020 20:23 Відповісти
фсб не змогло зупинити Олександра Габишева. І Хабаровськ тому підтвердження.
Путін заборонив ЗМІ публікувати будь-які матеріали про ФСБ - Цензор.НЕТ 1986
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01.08.2020 21:26 Відповісти
Путин БОИТСЯ и начал дёргаться в панике.
Теперь любое высказывание Пескова (спикера бывшего главы ФСБ) - незаконно.
Откроет рот - и сразу в каталажку.
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01.08.2020 23:42 Відповісти
Это похоже на 6-ю статью Конституции СССР).
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02.08.2020 07:48 Відповісти
 
 