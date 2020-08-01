РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7107 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 078 44

На представителя России в ТКГ Козака теперь влияет идеолог "русского мира" Затулин, - разведка

На представителя России в ТКГ Козака теперь влияет идеолог

В системе российского кураторства над оккупированными территориями востока Украины произошли существенные изменения.

Об этом в материале для ZN.UA пишет глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

"После отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекта "СССР 2.0" Дмитрия Козака получил идеолог "русского мира" Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель", - пишет Кондратюк.

По его словам, Затулин настраивает Козака вести долгие переговоры и по возможности создать модель, в которой Донбасс был бы фактически независимым, но при этом оставался в составе Украины и мог влиять на решения центральной власти.

Также на Цензор.НЕТ: Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства, - глава СВР Кондратюк

"Надеюсь, что к этому времени американцы устанут ею заниматься, устанут бросать ресурсы в эту топку, махнут рукой и свергнут какого-то националиста, и придет более-менее умеренный режим. Дождаться его эволюции и построить с ним отношения", - цитирует Кондратюк слова Затулина.

Автор: 

Затулин Константин (282) разведка (4194) россия (96200) Донбасс (26957) Кондратюк Валерий (21) Козак Дмитрий (73)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Затулин озверело ненавидит Украину
показать весь комментарий
01.08.2020 16:33 Ответить
+28
Это не имеет для Украины никакого значения. Принципиально важно кто и что влияет на Зеленского и его назначения.. Как не моль совковая, так рыг - нафталиновый.
показать весь комментарий
01.08.2020 16:36 Ответить
+28
Ага, а все остальные пылают к Украине любовью. Нет хороших кацапов, только мертвые
показать весь комментарий
01.08.2020 16:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Затулин озверело ненавидит Украину
показать весь комментарий
01.08.2020 16:33 Ответить
Ага, а все остальные пылают к Украине любовью. Нет хороших кацапов, только мертвые
показать весь комментарий
01.08.2020 16:38 Ответить
всі вони там на кацапії однакові, що затулін, що *******
показать весь комментарий
01.08.2020 17:08 Ответить
Предатели всегда с особой ненавистью относятся к стране и народу, которых они предали: нечистая совесть вынуждает их очернять свою страну, чтобы доказать самим себе, что, мол, "правильно мы изменили Украине".

Затулин имеет украинские корни, Козак вообще на сто процентов этнический украинец, родом из типичной украинской провинции.
показать весь комментарий
01.08.2020 17:01 Ответить
Ты еще напиши что криворогий шлимазл вовочка "на сто процентов этнический украинец, родом из типичной украинской провинции"
показать весь комментарий
02.08.2020 00:03 Ответить
Это не имеет для Украины никакого значения. Принципиально важно кто и что влияет на Зеленского и его назначения.. Как не моль совковая, так рыг - нафталиновый.
показать весь комментарий
01.08.2020 16:36 Ответить
Кто, кто. Советская семья.
Дедушка НКВДист орденоносец, что еще надо знать...
показать весь комментарий
01.08.2020 16:41 Ответить
🤢🤡🎪 оно изначально было шибздиком на побегушках у дядей с баблом ,в любых количествах , и спереди и сзади
показать весь комментарий
01.08.2020 18:18 Ответить
Да кодло вокруг Зеленского то ещё, эти мать родную продадут и не раз.
показать весь комментарий
01.08.2020 18:45 Ответить
Рьіла русского мира....
показать весь комментарий
01.08.2020 16:38 Ответить
Українці повинні зрозуміти, що тільки здохлий кацап має право на існування.
показать весь комментарий
01.08.2020 16:42 Ответить
козаку напоминают его украинское прошлое, гайворонские годы проведенные в одном пространстве с игорем крутым
показать весь комментарий
01.08.2020 16:45 Ответить
Затулин это рак мозга .
показать весь комментарий
01.08.2020 16:44 Ответить
Может это Козак на Затулина влияет, потому что хоть фамилия и нероссийская, отстаивает он только руський мир.
показать весь комментарий
01.08.2020 16:45 Ответить
"Це політична диверсія, вони не розуміють наслідків | Студія Захід."Роман Безсмертний .https://m.youtube.com/watch?v=fPT3v3kI2t0
показать весь комментарий
01.08.2020 16:45 Ответить
Дмитро легко колю затулит.
показать весь комментарий
01.08.2020 16:46 Ответить
фамилии у лаптей странные - Затычкин
показать весь комментарий
01.08.2020 16:48 Ответить
На Козака влияет только Х...ло, а Затулим ему носки стирает.
показать весь комментарий
01.08.2020 16:49 Ответить
імперське мурло костя ******* знову вилізло
показать весь комментарий
01.08.2020 16:58 Ответить
"Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель".

Эта самая "молдавская модель", т.е. ПыМыРа (по которой Козак и "работал" десятилетиями независимо от Затулина) уже положена в основу всего, что делает Зеля с кагалом и примкнувшей к ним Кравчучкой в Донбассе- очнитесь уже, наконец...
показать весь комментарий
01.08.2020 17:05 Ответить
кізяк мусить впихнути до вересня лугандонію в Україну, щоб "живатварящіє санкциї" познімали бодай европейці. От затуліну ***** вліяніє оказує посохом по самі гланди, а той уже кізяку. Ну і всі разом козєлю&Ko нагинають через табуретку. Ось козєля і старається, навіть з нафталіну повикопував комунячий навоз - аби потрафити. А кравчукчи, як в тій пісеньці - дєдушка старий, єму всьо равно.
показать весь комментарий
01.08.2020 17:07 Ответить
Хмм....а почему бы эту модельку и не реализовать!!???.....в Хабаровске.
показать весь комментарий
01.08.2020 17:07 Ответить
Затулин(затулян)-депутат из Ростовской области от арабохаев.Постоянные нападки на Украину и ИндоПэриджан.Так этот козЕл даже не знает что Атам спустился(мой отец на азэри) в Индию (Кавказскую).Называет себя казаком,но не ведает,что ЯшаУлу(ясаул)-Живи Древний,АгаАзАга=Господин Младший(Казак),АтаМэн(Отец Я)-наоборот -МэнАта=рубль одэрский и второе имя Юноны(Горящей).ЭТОМУ ОСЛУ В БэйАтаГане(Бек отец кровей)=ВАТИКАНЕ показали бублик на карте и сказали это его любимая страна и он об этом послу одэров сказал( и целый год на всех каналах России повторяет,ЖДЕТ ПОВЫШЕНИЙ.)Отсталый подхалим не знает что 12 кантапинских(наоборот Ватикан и кампитальные праздники Омура=Рима-ЖИЗНЬ) улиц в Баку появляются от 12 Хребтовых(Ахыр Бей Ата=Конец Бека Отца,КарПаТы) улиц и это следующий праздник после 21 марта(Васанты).Смотрите как высоко в Думе России посадили этого гниду.Из-за таких продажных (непонятно кто?) Россия осталась без своих праздников из Базанты. Кстати Ноуруз=ЯнЭрАз(Гори Муж Младший)=АЗ ЭР ЯН ская церковь в Харькове.СЛАВА КИЕВСКОЙ РУСИ И КАВКАЗУ!
показать весь комментарий
01.08.2020 17:10 Ответить
Нужно быть дебилом чтобы заявлять что какой-то лох Затулин влияет на первого вице премьера.
показать весь комментарий
01.08.2020 17:27 Ответить
козак тоже дебил..посмотри на его рожу..
показать весь комментарий
01.08.2020 17:41 Ответить
посмеялся
показать весь комментарий
01.08.2020 17:34 Ответить
Они все одним миром мазаны, недоимперцы хреновы.
показать весь комментарий
01.08.2020 18:00 Ответить
Лучше бы без представителей РФ, у них, кажется, последняя стадия деградации:

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В РФ
•Житель Чувашии замуровал себя в бочке с алебастром.
•В Рязанской области 8-летний мальчик покончил с собой в гараже.
•Охранник с нагайкой избил туристов на элитном пляже в Крыму.
•В Иркутской области осудили школьного учителя за изнасилование семи девочек.
показать весь комментарий
01.08.2020 18:02 Ответить
Влияет?! Козак непосредственно подчиняется кремлю!
показать весь комментарий
01.08.2020 18:13 Ответить
Затулин не дождется , как и его фюрер.
показать весь комментарий
01.08.2020 18:29 Ответить
Да и похер кто на кого влияет в этой куче дерьма.
Нам бы со своим разобраться.
показать весь комментарий
01.08.2020 18:34 Ответить
а Затулин это хитрая лицемерная сволочь, украинофоб
показать весь комментарий
01.08.2020 18:34 Ответить
Затулин еще в путче неудавшемся 1993 г. участвовал, который Ельцин расстрелял из танков, подавил... это сталинистская сволочь
показать весь комментарий
01.08.2020 18:36 Ответить
Какая разница кто влияет на Козака. Важно, что Козак влияет на Ермака (он же агент ФСБ по кличке "Козырь").
показать весь комментарий
01.08.2020 18:39 Ответить
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1289480843627380737 7 ч

Щось ТКГ все більше починає нагадувати ГКЧП...
Ось до чого призводить надмірна толерантність до комуняк.
Що у 1945 під час Нюрнберзького процесу, що у 1991-му після розпаду СРСР.
Прибалти вичистили заразу і зараз живуть як люди. А нам оце все недобите...
показать весь комментарий
01.08.2020 18:59 Ответить
"слуги" есть "слуги", если Меркель с Оландом ,всерияты и т,д Могерини,которая способствовала тому,что бы часть Грузии отошла к рашисту ,ровно как ичасть украинского Донбасса (и сейчас тетя"унесенная рашистским" ветром , питаются подножным кормом ,рашистского оккупанта Украины ,то разные там затулины.козаки и ПРочие "мироносцы "зелено кравчуковые" подавно
показать весь комментарий
01.08.2020 19:03 Ответить
Ого. Забористая травка попалась?
показать весь комментарий
01.08.2020 20:33 Ответить
как только "просквозило" упоминание о травке, дык сразу по энтому упоминании ,узнаетси любитель травки...
показать весь комментарий
01.08.2020 21:31 Ответить
Дві помилки у прізвищі *******.
показать весь комментарий
01.08.2020 20:03 Ответить
Это вряд ли, Затулин по сравнению с Козаком- соска дешёвая.
показать весь комментарий
02.08.2020 00:11 Ответить
хи-хи........америкосы устанут заниматься???? - не дождетесь!!!!
Украина стратегический плацдарм от расеи и америкосы НЕ перестанут помогать Украине)))))
А вот дождаться "умеренный прокацапский режим" врядли ******** получится - скорее сдохнет.
что козак,что грызлов - парламент не место для дискуссий.
показать весь комментарий
02.08.2020 11:17 Ответить
 
 