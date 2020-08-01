На представителя России в ТКГ Козака теперь влияет идеолог "русского мира" Затулин, - разведка

В системе российского кураторства над оккупированными территориями востока Украины произошли существенные изменения.

Об этом в материале для ZN.UA пишет глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

"После отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекта "СССР 2.0" Дмитрия Козака получил идеолог "русского мира" Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель", - пишет Кондратюк.

По его словам, Затулин настраивает Козака вести долгие переговоры и по возможности создать модель, в которой Донбасс был бы фактически независимым, но при этом оставался в составе Украины и мог влиять на решения центральной власти.

Также на Цензор.НЕТ: Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства, - глава СВР Кондратюк

"Надеюсь, что к этому времени американцы устанут ею заниматься, устанут бросать ресурсы в эту топку, махнут рукой и свергнут какого-то националиста, и придет более-менее умеренный режим. Дождаться его эволюции и построить с ним отношения", - цитирует Кондратюк слова Затулина.