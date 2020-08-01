На представителя России в ТКГ Козака теперь влияет идеолог "русского мира" Затулин, - разведка
В системе российского кураторства над оккупированными территориями востока Украины произошли существенные изменения.
Об этом в материале для ZN.UA пишет глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.
"После отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекта "СССР 2.0" Дмитрия Козака получил идеолог "русского мира" Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель", - пишет Кондратюк.
По его словам, Затулин настраивает Козака вести долгие переговоры и по возможности создать модель, в которой Донбасс был бы фактически независимым, но при этом оставался в составе Украины и мог влиять на решения центральной власти.
Также на Цензор.НЕТ: Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства, - глава СВР Кондратюк
"Надеюсь, что к этому времени американцы устанут ею заниматься, устанут бросать ресурсы в эту топку, махнут рукой и свергнут какого-то националиста, и придет более-менее умеренный режим. Дождаться его эволюции и построить с ним отношения", - цитирует Кондратюк слова Затулина.
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Затулин имеет украинские корни, Козак вообще на сто процентов этнический украинец, родом из типичной украинской провинции.
Дедушка НКВДист орденоносец, что еще надо знать...
Эта самая "молдавская модель", т.е. ПыМыРа (по которой Козак и "работал" десятилетиями независимо от Затулина) уже положена в основу всего, что делает Зеля с кагалом и примкнувшей к ним Кравчучкой в Донбассе- очнитесь уже, наконец...
ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В РФ
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•В Иркутской области осудили школьного учителя за изнасилование семи девочек.
Нам бы со своим разобраться.
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Щось ТКГ все більше починає нагадувати ГКЧП...
Ось до чого призводить надмірна толерантність до комуняк.
Що у 1945 під час Нюрнберзького процесу, що у 1991-му після розпаду СРСР.
Прибалти вичистили заразу і зараз живуть як люди. А нам оце все недобите...
Украина стратегический плацдарм от расеи и америкосы НЕ перестанут помогать Украине)))))
А вот дождаться "умеренный прокацапский режим" врядли ******** получится - скорее сдохнет.
что козак,что грызлов - парламент не место для дискуссий.