С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
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В то же время в ООС подчеркивают, что если во время вражеского обстрела будет угроза здоровью и жизни украинских военнослужащих, или угроза захвата территории, то воины готовы давать адекватный ответ на действия врага.
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https://www.ukrmilitary.com/2020/08/radarni-systemy.html Ukrainian Military Pages
Прокурором Одеської обл у статусі в.о. призначений люстрований Вадим Веніславський, за сумісництвом брат народного слуги Федора Веніславського. Ще й з держави компенсацію здер на 877 тис. Зато генпрокурорка з дипломом,
Нагадаємо, що у результаті реформи концерну «Укроборонпром» планується створити шість окремих державних корпорацій: ракетобудівну (на базі КБ «Луч» і ДАХК «Артем»), авіаційну, авіаремонтну, бронетанкову (попередня назва «ZIMM»), радарних та морських систем.
Першою мають створити корпорацію «Радарні системи». 31 липня, ці плани презентували віцепрем'єр міністру - міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському під час його візиту на «НВК «Іскра» у Запоріжжі.https://www.ukrmilitary.com/2020/08/radarni-systemy.html
І от скажіть мені, що це не спланована акція і назвіть мене параноїком чи ще якось...
Нагадує "БорщІнформБюро" на "Г+Г", коли майже щоденно репетували про збільшення вартості борщового набору при Петі, а от коли став ЗЕ!, то все зникло, наче й не було! Хоча мій гаманець каже, що вартість того набору зросла набагато більше, ніж при "папєрєдніку-баризі"....
пан обьезжает владения. **** когда же он так устает что три дня в неделю отдыхает
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Состоянием на 10-00 01.08.2020 г. Обстрелов 4 ( 2- пулеметы 1 - снайпер, 1 - миномет). Потерь нет Ответный огонь 1-миномет. Наши огрызнулись по снайперу. Ждем результатов
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