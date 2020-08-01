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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ситуация в районе ООС остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: "Это делалось для войны, значит, должно воевать". ФОТО

В то же время в ООС подчеркивают, что если во время вражеского обстрела будет угроза здоровью и жизни украинских военнослужащих, или угроза захвата территории, то воины готовы давать адекватный ответ на действия врага.

С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС 01
С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС 02
С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС 03
С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС 04

Автор: 

обстрел (27885) Донбасс (26957) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Поїде в Мінськ кравчучка і буде слухати нарот в Дамбасє.
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01.08.2020 17:59 Ответить
+3
До кінця доби ще 7 годин,причому найбільше насипають з 21 до 23 год,а вони вже звітують.
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01.08.2020 17:55 Ответить
+2
Тепер більше довіри до кастрованих звітів ОБСЄ.Дожилися.
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01.08.2020 17:56 Ответить
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то пишет 4 нарушения за сутки а если пишет зебиловское мо то нарушении нет, но раненых самолётом везёт. это на подобие руцких питаров, которые бармочит - нас там нет.
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01.08.2020 17:52 Ответить
До кінця доби ще 7 годин,причому найбільше насипають з 21 до 23 год,а вони вже звітують.
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01.08.2020 17:55 Ответить
Тепер більше довіри до кастрованих звітів ОБСЄ.Дожилися.
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01.08.2020 17:56 Ответить
При об'єднанні 9 підприємств ДК https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Укроборонпром у корпорацію «Радарні системи», що створюватиметься на базі НВК https://twitter.com/hashtag/%D0%86%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Іскра , виробництво розташоване в інших областях закриють, а надлишкове майно розпродадуть

https://www.ukrmilitary.com/2020/08/radarni-systemy.html Ukrainian Military Pages
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01.08.2020 17:57 Ответить
Поїде в Мінськ кравчучка і буде слухати нарот в Дамбасє.
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01.08.2020 17:59 Ответить
Цього старого маразматика,комуняку,що "впав в дружбу народов" не кудись щось очолювати,а в хоспіс пора віддати...
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01.08.2020 22:19 Ответить
из твитера

Прокурором Одеської обл у статусі в.о. призначений люстрований Вадим Веніславський, за сумісництвом брат народного слуги Федора Веніславського. Ще й з держави компенсацію здер на 877 тис. Зато генпрокурорка з дипломом,
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01.08.2020 18:04 Ответить
При об'єднанні дев'яти підприємств «Укроборонпрому» в корпорацію «Радарні системи», що створюватиметься на базі НВК «Іскра», виробництво розташоване в інших областях закриють, а надлишкове майно розпродадуть.
Нагадаємо, що у результаті реформи концерну «Укроборонпром» планується створити шість окремих державних корпорацій: ракетобудівну (на базі КБ «Луч» і ДАХК «Артем»), авіаційну, авіаремонтну, бронетанкову (попередня назва «ZIMM»), радарних та морських систем.
Першою мають створити корпорацію «Радарні системи». 31 липня, ці плани презентували віцепрем'єр міністру - міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському під час його візиту на «НВК «Іскра» у Запоріжжі.https://www.ukrmilitary.com/2020/08/radarni-systemy.html
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01.08.2020 18:06 Ответить
Ото дивина! Коли були обстріли і навіть загиблі, то ці "спікери" оголошували дані раз на добу... Ну максимум двічі. А тут скоро будуть щогодини "хвастать" перемир'ям...
І от скажіть мені, що це не спланована акція і назвіть мене параноїком чи ще якось...
Нагадує "БорщІнформБюро" на "Г+Г", коли майже щоденно репетували про збільшення вартості борщового набору при Петі, а от коли став ЗЕ!, то все зникло, наче й не було! Хоча мій гаманець каже, що вартість того набору зросла набагато більше, ніж при "папєрєдніку-баризі"....
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01.08.2020 18:21 Ответить
обстрелов у нас нет с 27.07, только одни так называемые провокации
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01.08.2020 18:23 Ответить
Как говорил Станиславский: "не верю"!
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01.08.2020 18:33 Ответить
Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1767
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01.08.2020 18:33 Ответить
Щоб та сторона перестала стріляти? Пхахаха. Вони цим живуть.
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01.08.2020 18:38 Ответить
а может день инкассатора празднуют ???? )
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01.08.2020 19:10 Ответить
новая неделя и новая локация отдыха
пан обьезжает владения. **** когда же он так устает что три дня в неделю отдыхает
Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1245
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01.08.2020 18:53 Ответить
Відсутність пострілів означає тільки одне ;" клієнт(українська влада) созрєл", його тепер можна брати голими руками.
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01.08.2020 20:00 Ответить
Брєхуни!

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Состоянием на 10-00 01.08.2020 г. Обстрелов 4 ( 2- пулеметы 1 - снайпер, 1 - миномет). Потерь нет Ответный огонь 1-миномет. Наши огрызнулись по снайперу. Ждем результатов
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01.08.2020 21:30 Ответить
Закріплений твіт

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform @tZEinform

https://twitter.com/tZEinform https://twitter.com/tZEinform



https://twitter.com/tZEinform/status/1289211311272820741/photo/1
https://twitter.com/tZEinform/status/1289211311272820741/photo/1

Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9236
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01.08.2020 21:36 Ответить
ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе Начиная с 0.01 27 июля и до конца отчетного периода (19.30 31 июля - ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины", - говорится в отчете, распространенном пресс-службой ОБСЕ. За первые сутки после согласованного перемирия миссия ОБСЕ сообщала о 111 зафиксированных нарушениях, включая 21 взрыв. Об этом говорится https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_ENG.pdf в отчете миссии, обнародованном в субботу, 1 августаhttps://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_ENG.pdf
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01.08.2020 22:50 Ответить
Порядок,есть повод идти на поклон к Путину и просить снять санкции с России.
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02.08.2020 11:21 Ответить
 
 