Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС
Російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку суботи.
Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Водночас в ООС підкреслюють, що якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров'ю та життю українських військовослужбовців, або загроза захоплення території, то воїни готові давати адекватну відповідь на дії ворога.
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https://www.ukrmilitary.com/2020/08/radarni-systemy.html Ukrainian Military Pages
Прокурором Одеської обл у статусі в.о. призначений люстрований Вадим Веніславський, за сумісництвом брат народного слуги Федора Веніславського. Ще й з держави компенсацію здер на 877 тис. Зато генпрокурорка з дипломом,
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Першою мають створити корпорацію «Радарні системи». 31 липня, ці плани презентували віцепрем'єр міністру - міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському під час його візиту на «НВК «Іскра» у Запоріжжі.https://www.ukrmilitary.com/2020/08/radarni-systemy.html
І от скажіть мені, що це не спланована акція і назвіть мене параноїком чи ще якось...
Нагадує "БорщІнформБюро" на "Г+Г", коли майже щоденно репетували про збільшення вартості борщового набору при Петі, а от коли став ЗЕ!, то все зникло, наче й не було! Хоча мій гаманець каже, що вартість того набору зросла набагато більше, ніж при "папєрєдніку-баризі"....
пан обьезжает владения. **** когда же он так устает что три дня в неделю отдыхает
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Состоянием на 10-00 01.08.2020 г. Обстрелов 4 ( 2- пулеметы 1 - снайпер, 1 - миномет). Потерь нет Ответный огонь 1-миномет. Наши огрызнулись по снайперу. Ждем результатов
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