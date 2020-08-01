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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС

Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС

Російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку суботи.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

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Водночас в ООС підкреслюють, що якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров'ю та життю українських військовослужбовців, або загроза захоплення території, то воїни готові давати адекватну відповідь на дії ворога.

Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС 01
Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС 02
Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС 03
Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС 04

обстріл (29206) Донбас (22357) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Поїде в Мінськ кравчучка і буде слухати нарот в Дамбасє.
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01.08.2020 17:59 Відповісти
+3
До кінця доби ще 7 годин,причому найбільше насипають з 21 до 23 год,а вони вже звітують.
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01.08.2020 17:55 Відповісти
+2
Тепер більше довіри до кастрованих звітів ОБСЄ.Дожилися.
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01.08.2020 17:56 Відповісти
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то пишет 4 нарушения за сутки а если пишет зебиловское мо то нарушении нет, но раненых самолётом везёт. это на подобие руцких питаров, которые бармочит - нас там нет.
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01.08.2020 17:52 Відповісти
До кінця доби ще 7 годин,причому найбільше насипають з 21 до 23 год,а вони вже звітують.
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01.08.2020 17:55 Відповісти
Тепер більше довіри до кастрованих звітів ОБСЄ.Дожилися.
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01.08.2020 17:56 Відповісти
При об'єднанні 9 підприємств ДК https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Укроборонпром у корпорацію «Радарні системи», що створюватиметься на базі НВК https://twitter.com/hashtag/%D0%86%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Іскра , виробництво розташоване в інших областях закриють, а надлишкове майно розпродадуть

https://www.ukrmilitary.com/2020/08/radarni-systemy.html Ukrainian Military Pages
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01.08.2020 17:57 Відповісти
Поїде в Мінськ кравчучка і буде слухати нарот в Дамбасє.
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01.08.2020 17:59 Відповісти
Цього старого маразматика,комуняку,що "впав в дружбу народов" не кудись щось очолювати,а в хоспіс пора віддати...
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01.08.2020 22:19 Відповісти
из твитера

Прокурором Одеської обл у статусі в.о. призначений люстрований Вадим Веніславський, за сумісництвом брат народного слуги Федора Веніславського. Ще й з держави компенсацію здер на 877 тис. Зато генпрокурорка з дипломом,
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01.08.2020 18:04 Відповісти
При об'єднанні дев'яти підприємств «Укроборонпрому» в корпорацію «Радарні системи», що створюватиметься на базі НВК «Іскра», виробництво розташоване в інших областях закриють, а надлишкове майно розпродадуть.
Нагадаємо, що у результаті реформи концерну «Укроборонпром» планується створити шість окремих державних корпорацій: ракетобудівну (на базі КБ «Луч» і ДАХК «Артем»), авіаційну, авіаремонтну, бронетанкову (попередня назва «ZIMM»), радарних та морських систем.
Першою мають створити корпорацію «Радарні системи». 31 липня, ці плани презентували віцепрем'єр міністру - міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському під час його візиту на «НВК «Іскра» у Запоріжжі.https://www.ukrmilitary.com/2020/08/radarni-systemy.html
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01.08.2020 18:06 Відповісти
Ото дивина! Коли були обстріли і навіть загиблі, то ці "спікери" оголошували дані раз на добу... Ну максимум двічі. А тут скоро будуть щогодини "хвастать" перемир'ям...
І от скажіть мені, що це не спланована акція і назвіть мене параноїком чи ще якось...
Нагадує "БорщІнформБюро" на "Г+Г", коли майже щоденно репетували про збільшення вартості борщового набору при Петі, а от коли став ЗЕ!, то все зникло, наче й не було! Хоча мій гаманець каже, що вартість того набору зросла набагато більше, ніж при "папєрєдніку-баризі"....
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01.08.2020 18:21 Відповісти
обстрелов у нас нет с 27.07, только одни так называемые провокации
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01.08.2020 18:23 Відповісти
Как говорил Станиславский: "не верю"!
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01.08.2020 18:33 Відповісти
Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1767
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01.08.2020 18:33 Відповісти
Щоб та сторона перестала стріляти? Пхахаха. Вони цим живуть.
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01.08.2020 18:38 Відповісти
а может день инкассатора празднуют ???? )
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01.08.2020 19:10 Відповісти
новая неделя и новая локация отдыха
пан обьезжает владения. **** когда же он так устает что три дня в неделю отдыхает
Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1245
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01.08.2020 18:53 Відповісти
Відсутність пострілів означає тільки одне ;" клієнт(українська влада) созрєл", його тепер можна брати голими руками.
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01.08.2020 20:00 Відповісти
Брєхуни!

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Состоянием на 10-00 01.08.2020 г. Обстрелов 4 ( 2- пулеметы 1 - снайпер, 1 - миномет). Потерь нет Ответный огонь 1-миномет. Наши огрызнулись по снайперу. Ждем результатов
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01.08.2020 21:30 Відповісти
Закріплений твіт

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform @tZEinform

https://twitter.com/tZEinform https://twitter.com/tZEinform



https://twitter.com/tZEinform/status/1289211311272820741/photo/1
https://twitter.com/tZEinform/status/1289211311272820741/photo/1

Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9236
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01.08.2020 21:36 Відповісти
ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе Начиная с 0.01 27 июля и до конца отчетного периода (19.30 31 июля - ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины", - говорится в отчете, распространенном пресс-службой ОБСЕ. За первые сутки после согласованного перемирия миссия ОБСЕ сообщала о 111 зафиксированных нарушениях, включая 21 взрыв. Об этом говорится https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_ENG.pdf в отчете миссии, обнародованном в субботу, 1 августаhttps://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_ENG.pdf
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01.08.2020 22:50 Відповісти
Порядок,есть повод идти на поклон к Путину и просить снять санкции с России.
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02.08.2020 11:21 Відповісти
 
 