Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС

Російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку суботи.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

"Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

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Водночас в ООС підкреслюють, що якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров'ю та життю українських військовослужбовців, або загроза захоплення території, то воїни готові давати адекватну відповідь на дії ворога.







