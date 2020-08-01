Бывший в плену ветеран батальона "Кривбасс" Фомицкий подал иск против РФ

Владимир Фомицкий из Кривого Рога судится против Российской Федерации и требует в суде взыскать в свою пользу миллион гривен. В 2014 году Фомицкий попал в плен к российским десантникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со cсылкой на Суспільне, 28 июля в Долгинцевском районном суде Кривого Рога прошло первое подготовительное заседание по рассмотрению этого гражданского дела. По словам Владимира Фомицкого, в деле 200 страниц, есть свидетельства военной агрессии Российской Федерации против Украины, факты его плена российскими десантниками и справки его пребывания в плену.

"Иск я подал против Российской Федерации, за тот вред, что она нанесла своей агрессией против нас. Мы привлекаем соответчиком Сбербанк России, чтобы реально было получить материальный ущерб и заставить их закрыться и больше не работать", - говорит Владимир Фомицкий.

После обнародования ходатайств со стороны истца и ответчика, судья Варвара Папарыга приняла решение о том, что следующее судебное заседание должно состояться 19 сентября в режиме видеоконференции. Представитель Сбербанка России, соответчика, должен присутствовать.

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По данным издания, Владимир Фомицкий в зоне проведения АТО находился в составе добровольческого батальона "Кривбасс". После боевых действий в Иловайске 1 сентября 2014 года в районе поселка Новокатериновка Владимира Фомицкого с побратимами из других бригад, в том числе 93-й, захватили в плен российские войска спецназначения. Находился в плену с 1 по 10 сентября 2014 года в Донецке. 11 сентября его освободили.