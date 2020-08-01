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Новости Агрессия России против Украины
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Бывший в плену ветеран батальона "Кривбасс" Фомицкий подал иск против РФ

Бывший в плену ветеран батальона

Владимир Фомицкий из Кривого Рога судится против Российской Федерации и требует в суде взыскать в свою пользу миллион гривен. В 2014 году Фомицкий попал в плен к российским десантникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со cсылкой на Суспільне, 28 июля в Долгинцевском районном суде Кривого Рога прошло первое подготовительное заседание по рассмотрению этого гражданского дела. По словам Владимира Фомицкого, в деле 200 страниц, есть свидетельства военной агрессии Российской Федерации против Украины, факты его плена российскими десантниками и справки его пребывания в плену.

"Иск я подал против Российской Федерации, за тот вред, что она нанесла своей агрессией против нас. Мы привлекаем соответчиком Сбербанк России, чтобы реально было получить материальный ущерб и заставить их закрыться и больше не работать", - говорит Владимир Фомицкий.

После обнародования ходатайств со стороны истца и ответчика, судья Варвара Папарыга приняла решение о том, что следующее судебное заседание должно состояться 19 сентября в режиме видеоконференции. Представитель Сбербанка России, соответчика, должен присутствовать.

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По данным издания, Владимир Фомицкий в зоне проведения АТО находился в составе добровольческого батальона "Кривбасс". После боевых действий в Иловайске 1 сентября 2014 года в районе поселка Новокатериновка Владимира Фомицкого с побратимами из других бригад, в том числе 93-й, захватили в плен российские войска спецназначения. Находился в плену с 1 по 10 сентября 2014 года в Донецке. 11 сентября его освободили.

Автор: 

Кривой Рог (1406) плен (2633) россия (96200) суд (25140)


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Топ комментарии
+22
Молодец
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01.08.2020 19:08 Ответить
+9
В международные суда нужно подавать. Там кацапская недвига и прочие активы, которые легко арестуют если ответчик не выплатит компенсацию
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01.08.2020 19:07 Ответить
+6
иски к паРаше должны стать массовым явлением по всему миру, в мире найдутся миллионы людей от неё пострадавших, только Украина может и должна подать несколько миллионов исков, двуглавую курицу нужно ощипать до последней нитки ,пусть платят за всё
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01.08.2020 20:18 Ответить
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В международные суда нужно подавать. Там кацапская недвига и прочие активы, которые легко арестуют если ответчик не выплатит компенсацию
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01.08.2020 19:07 Ответить
Не факт, дело ЮКОСа.
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01.08.2020 19:44 Ответить
Молодец
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01.08.2020 19:08 Ответить
Палиця має 3 кінці. Підуть зустрічні позови на компенсацію від тажінашіхлюдєй за те шо Україна домбіла бомбас.
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01.08.2020 19:13 Ответить
ВСУ України вели бойові дії проти регулярних підрозділів московської орди. Існують сотні документальних свідчень про вторгнення військових підрозділів ординців на територію України.
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01.08.2020 19:21 Ответить
https://censor.net/user/347479, а почему ты решил, что никаких материалов нет?
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01.08.2020 21:17 Ответить
тільки В международные суди нужно подавать. !!!! там більше правди й можливостей компенсацію ,,,,реально вплине на рф !!!
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01.08.2020 19:44 Ответить
та да...в наших судах счас сопля придёт давить на судей чтоб не обижали его "партнёров с той стороны"
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01.08.2020 21:21 Ответить
https://nigroll.com/polsha-raskryla-novye-detali-krushenija-samoleta-kachinskogo-vzryvchatku-zalozhili-v-rossii/?_utl_t=tw Польша раскрыла новые детали крушения самолета Качиньского: взрывчатку заложили в России

Ветеран батальйону "Кривбас" Фоміцький, який був у полоні, подав позов проти РФ - Цензор.НЕТ 3103
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01.08.2020 19:57 Ответить
хiба ?
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01.08.2020 20:01 Ответить
Россиянин, что ж ты делаешь, окстись! Испоганил руССкім міромЪ нашу жизнь. Ваше братство колошматит нам страну. Что за гадство! Мы на Родине в плену!
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01.08.2020 20:04 Ответить
в Крыму засуха и срань
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01.08.2020 20:10 Ответить
иски к паРаше должны стать массовым явлением по всему миру, в мире найдутся миллионы людей от неё пострадавших, только Украина может и должна подать несколько миллионов исков, двуглавую курицу нужно ощипать до последней нитки ,пусть платят за всё
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01.08.2020 20:18 Ответить
«двуглавую курицу нужно ощипать», насадити на виделку-тризуб і підсмажити над вогнем!
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01.08.2020 21:43 Ответить
ахахах подал иск куда ахахах это все равно что подать иск на ворону на дереве и кому...
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02.08.2020 03:24 Ответить
Лише після ратифікації Римського статуту можна розраховувати на якісь позови...
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02.08.2020 07:26 Ответить
а что так мало? надо бы хотябы 10 лимонов... Для сбербанка пид@раши это копейки.
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02.08.2020 10:31 Ответить
 
 