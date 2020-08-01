Нападение на женщину в купе: "Укрзализныця" просит восстановить сопровождение поездов полицейскими

Мужчина, который 1 августа во время движения поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения, задержан.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщают, что злоумышленника задержали правоохранители, а "поездная бригада дала все необходимые показания", передает Цензор.НЕТ.

"Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие. "Укрзализныця" приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость восстановления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - отмечается в сообщении.

Напомним, по информации пассажирки, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции.

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