Нападение на женщину в купе: "Укрзализныця" просит восстановить сопровождение поездов полицейскими
Мужчина, который 1 августа во время движения поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения, задержан.
В пресс-службе "Укрзализныци" сообщают, что злоумышленника задержали правоохранители, а "поездная бригада дала все необходимые показания", передает Цензор.НЕТ.
"Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие. "Укрзализныця" приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость восстановления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - отмечается в сообщении.
Напомним, по информации пассажирки, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции.
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а как цепочка случаев которые вызывают очень много вопросов (Луцк=>Полтава=>Поезд) - все
Вопрос: где наша полиция и чем она занимается?