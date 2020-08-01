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Нападение на женщину в купе: "Укрзализныця" просит восстановить сопровождение поездов полицейскими

Нападение на женщину в купе:

Мужчина, который 1 августа во время движения поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения, задержан.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщают, что злоумышленника задержали правоохранители, а "поездная бригада дала все необходимые показания", передает Цензор.НЕТ.

"Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие. "Укрзализныця" приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость восстановления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - отмечается в сообщении.

Напомним, по информации пассажирки, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, после их вхождения в карантинную "красную зону", - "Укрзализныця"

Автор: 

нападение (2229) Укрзализныця (2762)


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Топ комментарии
+14
Или он отобрал бы у нее это оружие. Ну и всё.
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01.08.2020 20:08 Ответить
+12
как одинокий случай - ничего
а как цепочка случаев которые вызывают очень много вопросов (Луцк=>Полтава=>Поезд) - все
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01.08.2020 20:12 Ответить
+11
В Украине численность полиции в 2,7 раза больше чем в Канаде, при том что население в Украине только на 4 миллиона человек больше.
Вопрос: где наша полиция и чем она занимается?
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01.08.2020 20:40 Ответить
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