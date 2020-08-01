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Напад на жінку в купе: "Укрзалізниця" просить відновити супровід поїздів поліцейськими

Напад на жінку в купе:

Чоловіка, який 1 серпня під час руху поїзда №84 сполученням Київ-Маріуполь напав на одну з пасажирок і завдав їй тілесні ушкодження, затримано.

У пресслужбі "Укрзалізниці" повідомляють, що зловмисника затримали правоохоронці, а "поїзна бригада дала всі необхідні свідчення", передає Цензор.НЕТ.

"Дії вказаної особи буде кваліфікувати офіційне слідство. "Укрзалізниця"  приносить щирі вибачення постраждалій пасажирці та вкотре наголошує на нагальній необхідності поновлення супроводження поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією пасажирки, один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції.

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напад (1139) Укрзалізниця (6905)


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Топ коментарі
+14
Или он отобрал бы у нее это оружие. Ну и всё.
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01.08.2020 20:08 Відповісти
+12
как одинокий случай - ничего
а как цепочка случаев которые вызывают очень много вопросов (Луцк=>Полтава=>Поезд) - все
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01.08.2020 20:12 Відповісти
+11
В Украине численность полиции в 2,7 раза больше чем в Канаде, при том что население в Украине только на 4 миллиона человек больше.
Вопрос: где наша полиция и чем она занимается?
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01.08.2020 20:40 Відповісти
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