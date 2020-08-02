110 человек заболели COVID-19 в Киеве за последние сутки, - Кличко
Из 110 заболевших шестеро - дети, двенадцать киевлян пришлось госпитализировать.
Об этом сообщил в Фейсбуке мэр украинской столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Среди заболевших: 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет. И 2 девочки - 15 и 16 лет. 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет. И четверо мальчиков от 3 до 11 лет", - написал Кличко.
В больницы столицы, по его словам, были госпитализированы 12 нововыявленных пациентов. Остальные были помещены на самоизоляцию под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 20. В Дарницком районе заболели 19 человек, в Соломенском районе - 13 новых случаев.
За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус побороли 2994 жителя Киева.
Также на Цензор.НЕТ: За сутки в Украине зафиксировали 1112 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 72 168 инфицированных
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Дочекаєтесь - не довго залишилось, за такого стану справ.
И что значит "побороли вирус"? Вирус дает некислые осложнения, так шо седня я "поборол вирус", а за полгода подох от онсульта или стал как Янукович.