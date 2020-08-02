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Новости Коронавирус и карантин
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110 человек заболели COVID-19 в Киеве за последние сутки, - Кличко

110 человек заболели COVID-19 в Киеве за последние сутки, - Кличко

Из 110 заболевших шестеро - дети, двенадцать киевлян пришлось госпитализировать.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр украинской столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди заболевших: 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет. И 2 девочки - 15 и 16 лет. 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет. И четверо мальчиков от 3 до 11 лет", - написал Кличко.

В больницы столицы, по его словам, были госпитализированы 12 нововыявленных пациентов. Остальные были помещены на самоизоляцию под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 20. В Дарницком районе заболели 19 человек, в Соломенском районе - 13 новых случаев.

За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус побороли 2994 жителя Киева.

Также на Цензор.НЕТ: За сутки в Украине зафиксировали 1112 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, всего - 72 168 инфицированных

110 человек заболели COVID-19 в Киеве за последние сутки, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25685) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Чекаєте доки буде по пів тисячі хворих щодня?!
Дочекаєтесь - не довго залишилось, за такого стану справ.
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02.08.2020 12:07 Ответить
Бокс, ты бы попов разогнал, а то беснуются, колотят в колотушки и заражают верунов, а те - других.
И что значит "побороли вирус"? Вирус дает некислые осложнения, так шо седня я "поборол вирус", а за полгода подох от онсульта или стал как Янукович.
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02.08.2020 12:13 Ответить
Пофиг,мы в зелёной зоне
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02.08.2020 12:25 Ответить
12 самоизолировались до того, что пришлось госпитализировать?
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02.08.2020 12:25 Ответить
Последние новости со Святогорской Лавры, которая служила без ограничения людей на службах, где говорили, что кроновирус "выдумки жидов и масонов". Сегодня там более 120 заболевших, многие в тяжелом состоянии.
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02.08.2020 12:26 Ответить
А впереди октябрь, ноябрь. Будет очень весело!
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02.08.2020 13:07 Ответить
більше 5000 вірусних в Києві, але Київ в "зеленій" зоні і повне закриття непотрібне. В Тернополі 500 вірусних, і Тернопіль ЗекоМанда хоче закрити! ДЕ ЛОГІКА????
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03.08.2020 00:12 Ответить
 
 