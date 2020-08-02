Прощание с Андреем Гергертом состоится сегодня во Львове
Сегодня, 2 августа, во Львове по адресу: ул. Короленко, 1А, в 15.00 состоится встреча тела Андрея Гергерта (друг Червень), заместителя командира, ранее - командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинский Добровольческой Армии, который умер вчера в Вене от рака желудка.
Об этом сообщает в Фейсбуке 8-й батальон Украинской добровольческой армии, информирует Цензор.НЕТ.
После встречи состоится парастас, в течение сегодняшнего дня и последующей ночи будет проходить прощание с умершим.
Завтра, 3 августа, в 11.00 в Гарнизонном храме (ул. Театральная, 11) начнется торжественное прощание. Похоронят Андрея Гергерта на Лычаковском кладбище.
Андрей Гергерт родился 22.05.1978 года. Получил высшее образование, работал ветеринаром. В 1999-2001 годах был членом УНСО. Активный участник Революции Достоинства, в декабре 2013 года отправился на киевский Майдан, где присоединился к "Правому сектору". С началом войны весной 2014-го отправился на фронт. Последние годы провел в Мариуполе. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. (2016).
У него остались брат, жена и четверо детей
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Рак-мудак. Не стало Червня.
Дякую, Андрій Гергерт, за мужність, силу духу і доброту.
У заст.командира Української добровольчої армії, командира 8-го батальйону «Аратта»
залишились дружина та четверо діток.
Давайте допоможемо.
5168745014647801 (грн) - картка дружини- Надії Слюзар
..співчуття родині і чотирьом дітям Героя... вічна шана Патріоту, Людині, Герою...
він не гідний навіть вимовляти ім'я Андрія.
Надо вообще по всей Украине запускать программу по профилактике и лечению онкозаболеваний. Читал что в Японии до сих пор есть какието программы оздоровления населения после Хиросимы и Нагасаки, хотя это еще когда было. А у нас Чернобыль как ****** (по выбросу радиоактивных веществ сравнивают на порядок больше) и как бы ничего кроме передач по тв на 26 апреля. Население быдло на этой территории.
Вічна пам'ять, Царство Небесне..
Героєві тричі СЛАВА !!!