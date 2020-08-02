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Прощание с Андреем Гергертом состоится сегодня во Львове

Прощание с Андреем Гергертом состоится сегодня во Львове

Сегодня, 2 августа, во Львове по адресу: ул. Короленко, 1А, в 15.00 состоится встреча тела Андрея Гергерта (друг Червень), заместителя командира, ранее - командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинский Добровольческой Армии, который умер вчера в Вене от рака желудка.

Об этом сообщает в Фейсбуке 8-й батальон Украинской добровольческой армии, информирует Цензор.НЕТ.

После встречи состоится парастас, в течение сегодняшнего дня и последующей ночи будет проходить прощание с умершим.

Завтра, 3 августа, в 11.00 в Гарнизонном храме (ул. Театральная, 11) начнется торжественное прощание. Похоронят Андрея Гергерта на Лычаковском кладбище.

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Андрей Гергерт родился 22.05.1978 года. Получил высшее образование, работал ветеринаром. В 1999-2001 годах был членом УНСО. Активный участник Революции Достоинства, в декабре 2013 года отправился на киевский Майдан, где присоединился к "Правому сектору". С началом войны весной 2014-го отправился на фронт. Последние годы провел в Мариуполе. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. (2016).

У него остались брат, жена и четверо детей

Львов (4599) похороны (1534) Ян Осока (1501) Гергерт Андрей Червень (10)


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Топ комментарии
+33
Слава Великому Сину та Воїну України! Низький уклін, та співчуться рідним та близьким...
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02.08.2020 12:26 Ответить
+23
Вечная память Герою!
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02.08.2020 12:26 Ответить
+19
Прощание с Андреем Гергертом состоится сегодня во Львове - Цензор.НЕТ 2329

..співчуття родині і чотирьом дітям Героя... вічна шана Патріоту, Людині, Герою...
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02.08.2020 12:33 Ответить
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Слава Великому Сину та Воїну України! Низький уклін, та співчуться рідним та близьким...
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02.08.2020 12:26 Ответить
Вечная память Герою!
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02.08.2020 12:26 Ответить
Яніна Соколова написала в твіттері.

"Рак-мудак. Не стало Червня.
Дякую, Андрій Гергерт, за мужність, силу духу і доброту.

У заст.командира Української добровольчої армії, командира 8-го батальйону «Аратта»
залишились дружина та четверо діток.

Давайте допоможемо.

5168745014647801 (грн) - картка дружини- Надії Слюзар
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02.08.2020 12:32 Ответить
Прощание с Андреем Гергертом состоится сегодня во Львове - Цензор.НЕТ 2329

..співчуття родині і чотирьом дітям Героя... вічна шана Патріоту, Людині, Герою...
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02.08.2020 12:33 Ответить
Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові - Цензор.НЕТ 6577
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02.08.2020 12:42 Ответить
Зеленский, помоги семье героя, ты же не бедный. Если снимешь видосик по этой теме, мы тебя простим. Действуй, не будь жмотом.
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02.08.2020 12:45 Ответить
та пішов той зеленський...
він не гідний навіть вимовляти ім'я Андрія.
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02.08.2020 13:14 Ответить
А смысл там уже помогать, или у семьи уже нет денег похоронить? Или пока волна хотят собрать как можно больше - лям, два, пять? Зачем?
Надо вообще по всей Украине запускать программу по профилактике и лечению онкозаболеваний. Читал что в Японии до сих пор есть какието программы оздоровления населения после Хиросимы и Нагасаки, хотя это еще когда было. А у нас Чернобыль как ****** (по выбросу радиоактивных веществ сравнивают на порядок больше) и как бы ничего кроме передач по тв на 26 апреля. Население быдло на этой территории.
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02.08.2020 14:11 Ответить
Гарно ти злазиш з теми, майже як верещучка. Пряма дорога тобі в "слуги народу", там ******* лукавих маніпуляторів.
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02.08.2020 15:20 Ответить
Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові - Цензор.НЕТ 5582
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02.08.2020 12:45 Ответить
Царствие небесноге Герою! Позор такой державе и всем , находящимся у власти барыгам.Я понимаю , что данная болезнь была приговором, но жирные ,упитанные ублюдки, просаживаемые за ужин цену пяти химиотерапий, даже не попытались ему помочь. Лучше самолет за собачкой послать.
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02.08.2020 13:00 Ответить
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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02.08.2020 13:00 Ответить
Велика шана Герою. Той випадок коли важко підібрати слова.
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02.08.2020 13:01 Ответить
Царство Небесне загиблим Героям Украiни
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02.08.2020 13:01 Ответить
Не віриться, що пішов Андрій..
Вічна пам'ять, Царство Небесне..
Героєві тричі СЛАВА !!!
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02.08.2020 13:16 Ответить
Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові - Цензор.НЕТ 9981
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02.08.2020 13:22 Ответить
Ярош втратив одного з прихильників, який дружив з головой.
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02.08.2020 13:41 Ответить
Україна втратила, ми втратили.
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02.08.2020 14:11 Ответить
НЕ тільки Ярош втратив а це втрата для всіх україноботів
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02.08.2020 17:04 Ответить
Як шкода що ця проклята війна забирає найкращих!!! Герої не вмирають! Слава Україні!!!
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02.08.2020 14:14 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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02.08.2020 14:19 Ответить
Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові - Цензор.НЕТ 1121
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02.08.2020 16:55 Ответить
Вічна Слава Герою!
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02.08.2020 17:05 Ответить
 
 