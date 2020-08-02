Прощание с Андреем Гергертом состоится сегодня во Львове

Сегодня, 2 августа, во Львове по адресу: ул. Короленко, 1А, в 15.00 состоится встреча тела Андрея Гергерта (друг Червень), заместителя командира, ранее - командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинский Добровольческой Армии, который умер вчера в Вене от рака желудка.

Об этом сообщает в Фейсбуке 8-й батальон Украинской добровольческой армии, информирует Цензор.НЕТ.

После встречи состоится парастас, в течение сегодняшнего дня и последующей ночи будет проходить прощание с умершим.

Завтра, 3 августа, в 11.00 в Гарнизонном храме (ул. Театральная, 11) начнется торжественное прощание. Похоронят Андрея Гергерта на Лычаковском кладбище.

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Андрей Гергерт родился 22.05.1978 года. Получил высшее образование, работал ветеринаром. В 1999-2001 годах был членом УНСО. Активный участник Революции Достоинства, в декабре 2013 года отправился на киевский Майдан, где присоединился к "Правому сектору". С началом войны весной 2014-го отправился на фронт. Последние годы провел в Мариуполе. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. (2016).

У него остались брат, жена и четверо детей