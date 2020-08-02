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Новини
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Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові

Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові

Сьогодні, 2 серпня, у Львові (вул. Короленка, 1-А) о 15:00 відбудеться зустріч тіла Андрія Гергерта (друг Червень), заступника командира, раніше - командира 8-го окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії, який помер вчора у Відні від раку шлунка.

Про це повідомляє у фейсбуці 8-й батальйон Української добровольчої армії, інформує Цензор.НЕТ.

Після зустрічі відбудеться парастас, упродовж сьогоднішнього дня і наступної ночі триватиме прощання з померлим.

Завтра, 3 серпня, об 11:00 у гарнізонному храмі (вул. Театральна, 11) розпочнеться урочисте прощання. Поховають Андрія Гергерта на Личаківському кладовищі.

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Андрій Гергерт народився 22.05.1978 року. Здобув вищу освіту, працював ветеринаром. У 1999-2001 роках був членом УНСО. Активний учасник Революції Гідності, в грудні 2013 року рушив на київський Майдан, де приєднався до "Правого сектора". З початком війни навесні 2014-го вирушив на фронт. Останні роки провів у Маріуполі. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ст. (2016 р.).

У нього залишилися брат, дружина і четверо дітей.

Автор: 

Львів (3091) похорон (1289) Ян Осока (1495) Гергерт Андрій Червень (10)


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Топ коментарі
+33
Слава Великому Сину та Воїну України! Низький уклін, та співчуться рідним та близьким...
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02.08.2020 12:26 Відповісти
+23
Вечная память Герою!
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02.08.2020 12:26 Відповісти
+19
Прощание с Андреем Гергертом состоится сегодня во Львове - Цензор.НЕТ 2329

..співчуття родині і чотирьом дітям Героя... вічна шана Патріоту, Людині, Герою...
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02.08.2020 12:33 Відповісти
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Слава Великому Сину та Воїну України! Низький уклін, та співчуться рідним та близьким...
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02.08.2020 12:26 Відповісти
Вечная память Герою!
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02.08.2020 12:26 Відповісти
Яніна Соколова написала в твіттері.

"Рак-мудак. Не стало Червня.
Дякую, Андрій Гергерт, за мужність, силу духу і доброту.

У заст.командира Української добровольчої армії, командира 8-го батальйону «Аратта»
залишились дружина та четверо діток.

Давайте допоможемо.

5168745014647801 (грн) - картка дружини- Надії Слюзар
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02.08.2020 12:32 Відповісти
Прощание с Андреем Гергертом состоится сегодня во Львове - Цензор.НЕТ 2329

..співчуття родині і чотирьом дітям Героя... вічна шана Патріоту, Людині, Герою...
показати весь коментар
02.08.2020 12:33 Відповісти
Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові - Цензор.НЕТ 6577
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02.08.2020 12:42 Відповісти
Зеленский, помоги семье героя, ты же не бедный. Если снимешь видосик по этой теме, мы тебя простим. Действуй, не будь жмотом.
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02.08.2020 12:45 Відповісти
та пішов той зеленський...
він не гідний навіть вимовляти ім'я Андрія.
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02.08.2020 13:14 Відповісти
А смысл там уже помогать, или у семьи уже нет денег похоронить? Или пока волна хотят собрать как можно больше - лям, два, пять? Зачем?
Надо вообще по всей Украине запускать программу по профилактике и лечению онкозаболеваний. Читал что в Японии до сих пор есть какието программы оздоровления населения после Хиросимы и Нагасаки, хотя это еще когда было. А у нас Чернобыль как ****** (по выбросу радиоактивных веществ сравнивают на порядок больше) и как бы ничего кроме передач по тв на 26 апреля. Население быдло на этой территории.
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02.08.2020 14:11 Відповісти
Гарно ти злазиш з теми, майже як верещучка. Пряма дорога тобі в "слуги народу", там ******* лукавих маніпуляторів.
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02.08.2020 15:20 Відповісти
Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові - Цензор.НЕТ 5582
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02.08.2020 12:45 Відповісти
Царствие небесноге Герою! Позор такой державе и всем , находящимся у власти барыгам.Я понимаю , что данная болезнь была приговором, но жирные ,упитанные ублюдки, просаживаемые за ужин цену пяти химиотерапий, даже не попытались ему помочь. Лучше самолет за собачкой послать.
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02.08.2020 13:00 Відповісти
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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02.08.2020 13:00 Відповісти
Велика шана Герою. Той випадок коли важко підібрати слова.
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02.08.2020 13:01 Відповісти
Царство Небесне загиблим Героям Украiни
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02.08.2020 13:01 Відповісти
Не віриться, що пішов Андрій..
Вічна пам'ять, Царство Небесне..
Героєві тричі СЛАВА !!!
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02.08.2020 13:16 Відповісти
Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові - Цензор.НЕТ 9981
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02.08.2020 13:22 Відповісти
Ярош втратив одного з прихильників, який дружив з головой.
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02.08.2020 13:41 Відповісти
Україна втратила, ми втратили.
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02.08.2020 14:11 Відповісти
НЕ тільки Ярош втратив а це втрата для всіх україноботів
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02.08.2020 17:04 Відповісти
Як шкода що ця проклята війна забирає найкращих!!! Герої не вмирають! Слава Україні!!!
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02.08.2020 14:14 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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02.08.2020 14:19 Відповісти
Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові - Цензор.НЕТ 1121
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02.08.2020 16:55 Відповісти
Вічна Слава Герою!
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02.08.2020 17:05 Відповісти
 
 