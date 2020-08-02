Прощання з Андрієм Гергертом відбудеться сьогодні у Львові
Сьогодні, 2 серпня, у Львові (вул. Короленка, 1-А) о 15:00 відбудеться зустріч тіла Андрія Гергерта (друг Червень), заступника командира, раніше - командира 8-го окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії, який помер вчора у Відні від раку шлунка.
Про це повідомляє у фейсбуці 8-й батальйон Української добровольчої армії, інформує Цензор.НЕТ.
Після зустрічі відбудеться парастас, упродовж сьогоднішнього дня і наступної ночі триватиме прощання з померлим.
Завтра, 3 серпня, об 11:00 у гарнізонному храмі (вул. Театральна, 11) розпочнеться урочисте прощання. Поховають Андрія Гергерта на Личаківському кладовищі.
Андрій Гергерт народився 22.05.1978 року. Здобув вищу освіту, працював ветеринаром. У 1999-2001 роках був членом УНСО. Активний учасник Революції Гідності, в грудні 2013 року рушив на київський Майдан, де приєднався до "Правого сектора". З початком війни навесні 2014-го вирушив на фронт. Останні роки провів у Маріуполі. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ст. (2016 р.).
У нього залишилися брат, дружина і четверо дітей.
Будь ласка, зачекайте...
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"Рак-мудак. Не стало Червня.
Дякую, Андрій Гергерт, за мужність, силу духу і доброту.
У заст.командира Української добровольчої армії, командира 8-го батальйону «Аратта»
залишились дружина та четверо діток.
Давайте допоможемо.
5168745014647801 (грн) - картка дружини- Надії Слюзар
..співчуття родині і чотирьом дітям Героя... вічна шана Патріоту, Людині, Герою...
він не гідний навіть вимовляти ім'я Андрія.
Надо вообще по всей Украине запускать программу по профилактике и лечению онкозаболеваний. Читал что в Японии до сих пор есть какието программы оздоровления населения после Хиросимы и Нагасаки, хотя это еще когда было. А у нас Чернобыль как ****** (по выбросу радиоактивных веществ сравнивают на порядок больше) и как бы ничего кроме передач по тв на 26 апреля. Население быдло на этой территории.
Вічна пам'ять, Царство Небесне..
Героєві тричі СЛАВА !!!