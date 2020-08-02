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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе с полуночи без обстрелов, - Минобороны

На Донбассе с полуночи без обстрелов, - Минобороны

С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 нарушений режима перемирия со стороны российских наемников на Донбассе не зафиксировано, потерь в рядах украинских войск нет.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевые подразделения Вооруженных сил Украины и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк

Автор: 

Минобороны (9425) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
А що скаже ОБСЄ?
Я не вірю нашій статистиці.
Є вже фото пораненого солдата з бойовими ураженнями, якого наші подають - наступив на невідомий підривний устрій
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02.08.2020 14:16 Ответить
+9
"Божья роса" от гидранта - шел седьмой день "перемирия"
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02.08.2020 14:17 Ответить
+6
хотіли миру від віслюка тримайте
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02.08.2020 14:21 Ответить
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Свистять. Нє?
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02.08.2020 14:16 Ответить
А що скаже ОБСЄ?
Я не вірю нашій статистиці.
Є вже фото пораненого солдата з бойовими ураженнями, якого наші подають - наступив на невідомий підривний устрій
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02.08.2020 14:16 Ответить
И что, там столько всего понатыкано, еще очень долго будут подрыватся, а что касается ОБСЕ то они фиксируют сам факт выстрелов или взрывов, причин которым может быть множество.
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02.08.2020 14:21 Ответить
та видно що осколок від обстрілу.
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02.08.2020 14:28 Ответить
На Донбассе с полуночи без обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1583
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02.08.2020 14:29 Ответить
"Божья роса" от гидранта - шел седьмой день "перемирия"
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02.08.2020 14:17 Ответить
хотіли миру від віслюка тримайте
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02.08.2020 14:21 Ответить
я вас певно засмучу, але більшості таки плювати.
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02.08.2020 14:30 Ответить
Несистемне перемир'я?
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02.08.2020 14:24 Ответить
"Зеленое" перемирие.
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02.08.2020 14:32 Ответить
На Донбассе с полуночи без обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6294
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02.08.2020 14:32 Ответить
От обстрелов потерь пока нет. Подрьів на мине - печальньій факт , но не связан с нарушением перемирия.
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02.08.2020 14:32 Ответить
А смерть в госпитале вследствие тяжелой контузии -- это нарушение? А 215 нарушений режима прекращения огня -- это нарушение перемирия?
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02.08.2020 14:34 Ответить
Извинюсь, согласно отчета СММ ОБСЕ - уже 225

На Донбасі з опівночі без обстрілів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9756
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02.08.2020 14:40 Ответить
....порошенке и его выкормишам не нравится перемирие. При войне легче красть и барыжить.
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02.08.2020 14:35 Ответить
Джамал, не подскажешь случайно благодаря кому ты нашел работу в городской охранной структуре и благодаря кому теперь можешь ее потерять из-за сокращения финансирования?
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02.08.2020 14:42 Ответить
ти з якого кишлаку ,баран приїхав ?
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02.08.2020 15:29 Ответить
Насколько я помню из его комментов - он типа сотрудник городской муниципальной охраны в городке где-то на юге. Ему вера не позволяет признать, что он свою работу получил благодаря децентрализации от Пороха, когда у местных советов появилась возможность самим распоряжаться заработанными громадой средствами. . А сейчас может ее лишиться после перманентного отъема средств Зелей у местных бюджетов. Срать оно ему легче чем мозги включать.
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02.08.2020 15:36 Ответить
Ваши прогнозы на выборы в Беларуси? Помниться, вы украинцам Лукашенко в пример ставили. Так от чего беларусы бузят? Госдеповских печенек обожрались?
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02.08.2020 15:53 Ответить
А всі сьогоднішні від ковіда?
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02.08.2020 14:38 Ответить
Обстрелов нет, одни провокации.
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02.08.2020 15:24 Ответить
Петєсоси хочуть війни, але на передову чомусь не спішать.
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02.08.2020 15:38 Ответить
Можно узнать в каком бвте ты сейчас служишь, уставший от войны? И сколько деревянных тебе насыпают за твои высеры, служивый?
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02.08.2020 15:44 Ответить
З окопу пишеш, соєвий?
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02.08.2020 15:50 Ответить
Почем ком на ботоферме? Как там в украинском Крыму руцьким свиньям рады?
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02.08.2020 15:56 Ответить
Что, сцикотно встретить, служивый? За дерьмо рано или поздно приходится платить. Готовься.
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02.08.2020 16:00 Ответить
Чому всі порохоботи пишуть російською, а української взагалі не розуміють?
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02.08.2020 18:14 Ответить
В ольгино уже этнических украинцев нанимают? Не стыдно врагу служить?
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02.08.2020 18:20 Ответить
Хто не любить Питра - той агент кримля. )))
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02.08.2020 18:35 Ответить
"Уставшие от войны", типа тебя. Поют те-же самые мантры, что и *****. Не стыдно ***** служить?
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02.08.2020 18:40 Ответить
Хто не любить Питра - той агент кримля. )))
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02.08.2020 18:53 Ответить
Заципило и штырит? Переставай "божью росу" зеленую от ***** пить и попустит.
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02.08.2020 19:08 Ответить
А тепер повтори, тільки українською, кацапьонок.
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02.08.2020 19:10 Ответить
Не стыдно ***** служить? Так доходчиво для служивого?
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02.08.2020 19:30 Ответить
Ти хоч слово українською розумієш? Кацап якийсь тупенький пішов.
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02.08.2020 20:18 Ответить
Не прикидывайся еще тупее чем ты есть, служивый. Еще пару фраз назад ты все прекрасно понимал. Или тебя от "божьей росы" переклинило и отобрало способность понимать слова?
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02.08.2020 20:31 Ответить
Бачу тебе одного на вихідні працювати заставили. Напевне ти не самий толковий порохобот.
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02.08.2020 20:40 Ответить
Не суди всех по себе, служивый. Не стыдно ***** служить? Или опять будешь на дурку косить -- "це розумію, це не розумію"?
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02.08.2020 21:09 Ответить
Від найманців дійсно немає , як і їх самих, а от від військ РФ то це питання є чи приховали зелені фарисеї.
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02.08.2020 16:00 Ответить
не обольщайтесь, у орков ротация просто,скоро расквартируются новые отпускники и обстрелы начнутся в прежнем режиме.
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02.08.2020 17:08 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"На Донбассе с полуночи без обстрелов, - Минобороны" Г-да "минобороновские", то что мы о обстрелах не пишем еще не означает, что их нет Не спешите. Нам нужно около часа собрать сведения на 14-00
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02.08.2020 17:14 Ответить
 
 