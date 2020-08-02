На Донбассе с полуночи без обстрелов, - Минобороны
С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 нарушений режима перемирия со стороны российских наемников на Донбассе не зафиксировано, потерь в рядах украинских войск нет.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Боевые подразделения Вооруженных сил Украины и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк
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Я не вірю нашій статистиці.
Є вже фото пораненого солдата з бойовими ураженнями, якого наші подають - наступив на невідомий підривний устрій
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
"На Донбассе с полуночи без обстрелов, - Минобороны" Г-да "минобороновские", то что мы о обстрелах не пишем еще не означает, что их нет Не спешите. Нам нужно около часа собрать сведения на 14-00