На Донбассе с полуночи без обстрелов, - Минобороны

С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 нарушений режима перемирия со стороны российских наемников на Донбассе не зафиксировано, потерь в рядах украинских войск нет.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевые подразделения Вооруженных сил Украины и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины, при этом полностью контролируя ситуацию и находясь в готовности к немедленному реагированию на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк