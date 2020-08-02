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Новости Агрессия России против Украины
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Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк

Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк

Главной угрозой для Украины является РФ и ее политический режим, который не смирится с существованием независимой Украины и будет пытаться вернуть ее под свой контроль.

Об этом глава Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк пишет в материале для ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

"Стратегические цели политического режима России… остаются неизменными: возврат Украины в зону своего полнейшего влияния, ликвидация ее национальной идентичности и независимости, установление внешнего контроля над процессами, происходящими в нашей стране, прекращение существования Украины как суверенного государства", - отмечает Кондратюк.

Автор ожидает, что "кремлевская власть никогда не примет существования независимой, унитарной и ориентированной на Запад Украины, следовательно, будет продолжать вести против Украинского государства гибридную войну".

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ может вторгнуться в Украину, но пока это ей невыгодно, - глава Службы внешней разведки Кондратюк

По данным разведки, с приближением местных выборов в Украине РФ вновь вернется к практике активного давления и провокаций с целью не только посеять хаос и подорвать доверие населения к государственным институтам, но и сформировать на Западе мнение о несостоятельности Украины и токсичности сотрудничества с ней. Один из элементов этого плана является насаждение идеи федерализации Украины как якобы единственной реальной возможности решения конфликта мирным политическим путем, за которым следует распад Украины на мелкие образования и их поглощение российской стороной.

"Ключевое в этой стратегии — проведение выборов в ОРДЛО. РФ настаивает на проведении выборов на временно оккупированных территориях без восстановления контроля украинской стороны над соответствующим участком украино-российской границы и вывода всех вооруженных подразделений, подконтрольных Москве", - пишет Кондратюк.

Также на Цензор.НЕТ: Спецслужбы РФ формируют парамилитарные организации под эгидой Московского патриархата в Украине, - глава СВР Кондратюк

Разведка также прогнозирует, что, несмотря на готовность Украины к процессу мирного урегулирования, в ближайшей и среднесрочной перспективе вдоль линии разграничения на Донбассе будет сохраняться высокая вероятность провокаций со стороны российских наемников.

Автор: 

россия (96200) СВР (141) Кондратюк Валерий (21)


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Топ комментарии
+59
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 1637
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02.08.2020 12:00 Ответить
+38
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 9122
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02.08.2020 12:02 Ответить
+32
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 7604

...
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02.08.2020 12:07 Ответить
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Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 6324
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02.08.2020 11:58 Ответить
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 1637
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02.08.2020 12:00 Ответить
Какой-то плач Ярославны! Что он скулит ?
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02.08.2020 12:00 Ответить
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 9122
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02.08.2020 12:02 Ответить
https://www.facebook.com/roman.kushnaryov?hc_ref=ARTNaa5zMOaa8MkeBPLSYG5B1eAPz_Y_X3mmrjqgsuloggODjK2NeQMVgnb-AtqIEnA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBSlmvqOMWpJHcH0Q6ViuUw3zHq2x9mQ1S5_lSJe0C77W53fk3NUGP0_FBK8iFAqi5sNZUa76LBvtpJHpy_XTQQNu9wtA-UA7kRON71IoKWEyLN9Vh5_6eiebdsWWpYBsbVqCrdmr71qaJ52ga_ksNCzCcKEF6sg1mNPrekr1_ATGj7KwOA_3frvdX9UaEvcuAfZ81pnEbTPFzehwCMjqdkFcX9_u_qifnZc0zUrRtJvwXyT-A1dLUd7hYN8AI5PzxIx7EneEP33Ux3JTZodUXcZGmaXhcF2Iw2pvhDXE8q1puhN8Q5mMjZy0gaM4JH_mMHNeo2ueZfEA&__tn__=CH-R Роман Кушнарьов
https://www.facebook.com/roman.kushnaryov/posts/3060257504027981?__xts__%5B0%5D=68.ARBSlmvqOMWpJHcH0Q6ViuUw3zHq2x9mQ1S5_lSJe0C77W53fk3NUGP0_FBK8iFAqi5sNZUa76LBvtpJHpy_XTQQNu9wtA-UA7kRON71IoKWEyLN9Vh5_6eiebdsWWpYBsbVqCrdmr71qaJ52ga_ksNCzCcKEF6sg1mNPrekr1_ATGj7KwOA_3frvdX9UaEvcuAfZ81pnEbTPFzehwCMjqdkFcX9_u_qifnZc0zUrRtJvwXyT-A1dLUd7hYN8AI5PzxIx7EneEP33Ux3JTZodUXcZGmaXhcF2Iw2pvhDXE8q1puhN8Q5mMjZy0gaM4JH_mMHNeo2ueZfEA&__tn__=H-R 30 июля в 00:19 ·
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Бережіть свічечку літери Ї, милуйтеся серпиком літери Є, а вороги і зрадники хай завжди пам'ятають про шибеничку літери Ґ.
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02.08.2020 15:08 Ответить
Они гнилые пораженцы-проституты ,уродцы подкацапные
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02.08.2020 15:12 Ответить
Глава ВР должен информацию собирать и передавать в РНБО и ТД.А не устраивать брифинги и свои умозаключения высказать!
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02.08.2020 12:03 Ответить
Ему там сказали АКАКАЯРАЗНИЦА.Вот он и решил по-петушинному -я прокукарекал,а там хоть не рассветай! Прикольно...😠
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02.08.2020 12:36 Ответить
Какой тогда смысл в переговорах с теми кто хочет уничтожить Украину? Все на что согласится на переговорах Рашка ето то что приведет к уничтожению Украины. ***** прямо даже заявляет что не будет даже говорить о возвращении крыма и дамбаса Украине. Так что переговоры не в нашу пользу.
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02.08.2020 12:04 Ответить
Мало ли с чем они не смирятся. Нахрена нам эта пурга?
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02.08.2020 12:05 Ответить
От згоден з Вами, окрім пороха та тарасика чорновола.
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02.08.2020 12:24 Ответить
До чого тут Тарасик Чорновол? Ты в анабиозе был в начале 90-х? Или еще не родился? Откуда вы, тупни, вылазите?
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02.08.2020 12:29 Ответить
До того, що ім'я В'ячеслава Максимовича аж ніяк не може стояти поруч з "порохом".А тридварасик гармонійно виглядає поруч з ним.
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02.08.2020 18:25 Ответить
З першого твого слова "От" і видно манкурта.Так українці не пишуть!
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02.08.2020 12:46 Ответить
продовжуйте ділити українців на сорти, виродки кацапські.
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02.08.2020 18:26 Ответить
Кондратюк , так поработайте над развалом рашки
И план уже готов
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02.08.2020 12:07 Ответить
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 7432
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02.08.2020 12:08 Ответить
Смоленск и Брянск - Белоруссии , Белгород и Воронеж - Украине ,Выборг - Финляндии
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02.08.2020 12:12 Ответить
и Стародуб
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02.08.2020 12:25 Ответить
Дальний Восток, Якутия?
Не смешите. Эти регионы уже включены в планы перспективного развития Японии и Китая. Они уже МЕЖДУ СОБОЙ спорят, кому это принадлежит. Мнение Рашки вообще даже и не интересует никого!
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02.08.2020 12:19 Ответить
Керівництво РФ не змириться з існуванням незалежної України, - глава СЗР Кондратюк - Цензор.НЕТ 644
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02.08.2020 12:20 Ответить
А мало би бути так - Руководство независимой Украины не смирится с существованием РФ.
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02.08.2020 12:07 Ответить
Так і буде.
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02.08.2020 12:14 Ответить
Вони розгардіяш у Хабаровські не переживуть.
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02.08.2020 15:17 Ответить
Правильно , украинцы должны расставлять акценты В СВОИХ ИТЕРЕСАХ
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02.08.2020 13:32 Ответить
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 7604

...
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02.08.2020 12:07 Ответить
у нас 30% населения украины откровенные сепары))) а эти товарищи последствие, а дальше война, разруха,голод
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02.08.2020 12:26 Ответить
це тільки сьогодні стало відомо..?
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02.08.2020 13:05 Ответить
Значкови товариши у россійскому козацтві.
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02.08.2020 15:21 Ответить
Значит незааисимой Украине нужно...просто поменять руководство РФ.
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02.08.2020 12:07 Ответить
Там 130 млн. таких.
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02.08.2020 12:12 Ответить
Треба покаверзувати, як це зробити!
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02.08.2020 15:22 Ответить
Главной угрозой для Украины является РФ и ее политический режим, который не смирится с существованием независимой Украины и будет пытаться вернуть ее под свой контроль. Источник: https://censor.net/n3211463

ГАРНО СКАЗАНО - ДОКИ МОСКОВІЯ ІМПЕРСЬКА, ДОТИ ВОНА БУДЕ РУЙНУВАТИ УКРАЇНУ ЗА ВСЯКУ ЦІНУ
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02.08.2020 12:08 Ответить
Это верное понимание вопроса. РФерия видит судьбу Украины либо как вошедшую областями в состав РФ, либо повторении судьбы Чехословакии первой половины прошлого века.) Новороссия ( Судеты) к РФ, Малороссийский протекторат ( оккупированный) типа Протекторат Богемии и Моравии, и фиктивно "независимая" Западно Украинская республика, возможно что то отдать соседям Венгрии, Польше, Румынии ( для отмазки) Ну или как минимум статус "доминиона" РФ , федерализовав Украину на бандустаны. С существованием Украины РФ не согласится ни при Путине ни при ком то еще ( как там говорится " либералы и демократы России заканчиваются там, где начинается украинский вопрос") так что у Украины судьба жить либо как Израиль с постоянным присутствием окружившего тебя врага, либо капитуляция, либо развал РФ на 15-20 "государств" противостоящих друг другу.
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02.08.2020 12:09 Ответить
«С существованием Украины РФ не согласится»

Начхать , шо кацапы там хотят
Украина должна целенаправленно прилагать усилия к развалу рашки и до полного уничтожения
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02.08.2020 12:22 Ответить
https://twitter.com/maxim_nm

https://twitter.com/maxim_nm Максим Мирович https://twitter.com/maxim_nm @maxim_nm https://twitter.com/maxim_nm/status/1289815836333547521 4 ч

В день ВДВ хочу напомнить, что впервые голубые шапочки советские десантники натянули в 1968 году, во время оккупации Праги - чтобы чехи приняли их за «голубые каски ООН», и они смогли быстро захватить аэропорт.
Деды захватывали!
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02.08.2020 14:35 Ответить
Кравчуку все те розкажіть.
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02.08.2020 12:11 Ответить
я еще в 2011-2012 году смотрел на Ютубе конференцию каких-то расиянских академиков, политиков и попов по вопросам "рускавага мира", "рускавага населения" и источников прироста рускавага населения в Рашке..
так вот, по общему заключению и расчетам этих экспертов и академиков, по причине естественной убыли русских и по причине миграционной политики властей Рашки, к 2030 году в Рашке сложится критическая ситуация, при которой "русское население"и не русское население достигнет условного соотношения 50/50.. то есть количество не русских станет пропорционально русским.. а это значит что не русское население, не принимающее православие и не отождествляющее себя с "руским миром" начнет требовать для себя права и самоидентифицировать себя с чем то иным, например ислам или ииное..
такая ситуация, даст толчок к социальным и этническим конфликтам между "русскими" и "не русскими".. такая ситуация ставит под угрозу само существование "рускавага мира" (вывод этой конференции)
и для того, что бы не допустить подобного сценария, по единодушному мнению этих академиков и попов, Рашке необходимо поглотить население и территорию Украины и Белоруссии, что в приросте составит плюс 60 млн человек, а затем русифицировать их..
по мнению этих академиков и попов, население Украины и Белорусси является источником прироста "рускавага населения"..
это по мнению этой конференции спасет "русским мир" от вымирания и от конкуренции с "не русскими"..
и я ещё тогда понял, что война между Рашко и Украиной уже запланирована..
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02.08.2020 12:11 Ответить
ты что неделю не какал ?
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02.08.2020 12:16 Ответить
"То тарелками пугают, дескать подлые летают, то у вас собаки лают то руины говорят"(С)
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02.08.2020 12:17 Ответить
Керівництво РФ не змириться з існуванням незалежної України, - глава СЗР Кондратюк - Цензор.НЕТ 9460
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02.08.2020 12:17 Ответить
а т.н. тов."хазин" сам-то какого племени?
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02.08.2020 12:47 Ответить
такого ж що і ******
зараз цей мудрун відверто підтримає план ерейської колонізації України
якась нова хазарія і.т.і.
незмінним лишається одне -мешканці єреф нікого не вважають людьми - лише себе.
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02.08.2020 14:48 Ответить
Гітлер ніколи не змириться зі всім, з чим не згідний!.. З такими думками йди свиней пасти, йолоп.
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02.08.2020 12:18 Ответить
Raska eto pokolenyja ordi ,vot nedavno smotrel film The rising hawk nazyvajetsia tak gerb todze kurica s dvumia golovami u tex i drugix.Tak sto vyvod odin mongolskaja orda i raska odin todze narod
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02.08.2020 12:22 Ответить
ну хоть один трезвый человек нашелся в этой зеленой шобле)))
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02.08.2020 12:22 Ответить
Я вам скажу, що на фоні всіх нинішніх інфантильних дурників, Порошенко справді виглядає титаном світової політики. І не тому, що він такий вже титан. Просто оця нинішня шушера - це рівень нижче плінтуса.
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02.08.2020 12:22 Ответить
Керівництво РФ не змириться з існуванням незалежної України, - глава СЗР Кондратюк - Цензор.НЕТ 2875
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02.08.2020 12:22 Ответить
І ОТАКА "каша" у більшості кацапні, у голові... Пам"ятник, скоріш усього - Леніну... Прапор кольорів Голштейн-Готторпської династії (Романових). "Зігування" - древньоримське, вкрадене, як і свастика, нацистами", у народів, яких вони вважали "неарійцями"(італійців нацисти теж вважали "нечистими" європейцями). Колись читав, по рекомендації одного підписувача з "Одноглазників", книженцію одного "політолуха", доктора історичних наук, з якимсь татарськоросійським прізвищем... І він писав, на повному серйозі, про американців, що вони не є нацією, бо цей "конгломерат народів" не має навіть своєї історії... Прочитавши, написав, з посиланням на історичні документи, що росіяни - такий же конгломерат, однак, з єдиною відмінністю - "американський конгломерат народів" став, за 300 років, найсильнішою державою світу, близькості з якою бажає більшість держав світу, а од "російського конгломерату", що створився в ті ж 300 років, шарахаються і "одбиваються руками і ногами"... "Писулькін" тут же "зірвався з котушок", понаписував мені матюків, звинуватив у "американізмі", "русофобії, в тому, що я "жидам продався", і перестав мені писать...
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02.08.2020 18:20 Ответить
НЕ ТОЧНО.
правильно -


РОСІЯ ІМПЕРСЬКА НЕ ЗМИРИТЬСЯ З Існуванням Незалежної України.


тому Мета України -прискорити розпад російської Імперії.
оптимально -серез розчленування РФ на суб"Єкти під протекторатом інших...
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02.08.2020 12:23 Ответить
Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины.-Спешит поделиться своим открытием барбос-кандидат экономических наук. Про барбоса, про «зможе влаштувати провокацію хабаря й через заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого використовували «в темну», підсуне гроші заступнику генерального прокурора Анжелі Стрижевській та одному із заступників київського міського голови Віталія Кличка (з метою компрометації останнього та призначення позачергових виборів мера столиці)» в статье «Особистий водій Байдена» .
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02.08.2020 12:23 Ответить
Та все це ми вже давно знаємо, ніякої новини тут нема. Прикро, що нинішнє керівництво держави якесь тупувате.
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02.08.2020 12:27 Ответить
А чому воно тупувате?
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02.08.2020 12:34 Ответить
у нас головний ворог то колоніальна влада яка сидить в ВР України!! яка не виконала обіцянок перед Народом!!не посадила вампира пороха та незакінчила війну на Донбассі!!не приструнила олігархів крадіїв
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02.08.2020 12:39 Ответить
Про це відомо вже четверту сотню років, як мінімум. А ще відомо, що суверенітет (як, зрештою, і владу) не отримують, а здобувають і з ним не миряться, а відстоюють та зміцнюють.
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02.08.2020 12:43 Ответить
"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що коментуватиме події у Росії тільки у випадку, коли вони будуть безпосередньо пов'язані з українськими інтересами. Протести у російському Хабаровську, попри тезу про те, що там нібито живе багато етнічних українців, на цьому етапі не належать до таких питань." - тобто для цієї влади етнічні українці не пов'язані з українськими інтересами.
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02.08.2020 12:44 Ответить
А для них етнічні українці, це ті хто заважає остаточно розграбувати Україну. Комуно-гебісткі ***** - нова еліта
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02.08.2020 13:02 Ответить
А ти з тими "етнічними українцями" жив поряд, спілкувався на теми України, української мови? Срали вони на Україну та українців... Для більшості з них ми - "хахли" і "бандери"... Тобі "донбасітів" і "карєнних кримчан" (з рязанськими мордами), мало? Ще й цих додать хочеш?
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02.08.2020 18:25 Ответить
Мрази, закрывайте границу с рф, визовый режим !
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02.08.2020 12:47 Ответить
Стоит прочитать весь материал в "Зеркале недели", будут совсем другие вьіводьі. А обсуждать надерганньіе из текста кусочки , вне контекста , просто глупо и неконструктивно.
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02.08.2020 12:50 Ответить
И какие другие выводы вы сделали прочитав весь материал?)
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02.08.2020 15:43 Ответить
В єтом году масштабная агрессия РФ против Украиньі маловероятна - открьітьім текстом написано в статье.
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02.08.2020 19:53 Ответить
Как это опровергает УТВЕРЖДЕНИЕ, что "Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины"???
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02.08.2020 20:10 Ответить
Не открьітие : СССР не собирался мириться с наличием блока НАТО в Европе , и что ?
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02.08.2020 20:20 Ответить
Так какие другие выводы вы сделали СРАВНИВ две статьи??? Как одна ОПРОВЕРГАЕТ другую??? В чем глупость и неконструктив?) То, что масштабная агрессия в этом году маловероятна, как то отменяет саму возможность этого в будущем???
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02.08.2020 22:13 Ответить
Це якась дурість, коли голова розвідки, замість надання матеріалів ГШ, Президенту, комітетам ВР і РНБО говорить, а ми знаємо те і те. За що ворог буде дякувати, по перше швидко знайте звідки пішов витік інформації, а по друге буде робити все щоб краще сховати плани. Сунь Цзи мабуть думає, які дурні владарі живуть в Україні вони не цікавляться тим, що відомо було ще в 400 році до нової ери. Розвідка це інструмент політики, а не пусте базікання в медіа для того щоб ворог краще готувався. При цьому згідно військової теорії коли на маленьку країну нападає країна велика то маленька країна повинна напрягти пупок мобілізувати всі ресурси, а не прохукувати і розкрадати останнє! Так коли в 2014 РФ напала, то ні мобілізації, ні переведення країни на військові рейки, ні графік роботи маністерств і відомств не змінили. Сиділи сиднями поки не вкрали Крим і Донбас.
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02.08.2020 12:51 Ответить
Вы заметили разницу между протестами в Украине, Беларуси и Хабаровске?
В Украине и Беларуси - все происходит под ЖЕЛТОБЛАКИТНЫМ и под бело-красно-белым...а в Хабаровске под региональным флагом Хабаровска (с небольшими вкроплениями трикалора и флагов КПРФ, наверное засланные козачки)...

Еще при Путине, русские поиграются в собирателей земель, уничтожателей Украины и в рееанимации СССР и Россимперии , а после Путина возможен только хаос.... Демократия русским не подходит, проверенно на демократе Ельцине, когда происходили все эти парады суверенитетов (поэтому русские так недолюбливают и не воспринимают Навального и всех этих русских либерастов), а нового Путина им будет сложно воспитать... Не все региональные элиты воспримут этого нового Путина..... Скажи например Рамзану Кадырову, что его новый хозяин не Путин, а какой-то Дюмин, бывший губернатор Тульской области.....
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02.08.2020 12:57 Ответить
Ельцін - такий же самий імперець, тоді був час перегрупування сил рашо-імперіалістів, тому дозволили "парад суверенітетів", Ічкерія
взяла на себе забагато - почалась війна.
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02.08.2020 13:07 Ответить
Згоден... Єльцин починав, як демократ ("Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить").. Єльцин-демократ остаточно закінчився навіть не тоді, коли там щось говорив про Крим, чи робив в Чечні.... А тоді коли спустив народу ПУТІНА, як свого правоприємника...., коли зрозумів, що демократія в ІМПЕРІЇ, це прямий шлях до загибелі цієї ІМПЕРІЇ.... Він в Путіні перший побачив ТОТАЛІТАРНОГО ПРАВИТЕЛЯ, який втримає від розпаду Росію....

Але Єльцину тоді було легко найти Путіна, тому що таких Путіних, травмованих розпадом СРСР і голодними 90стими, було придостатньо.... Зараз Путіну практично буде не можливо знайти нового Путіна.... До речі, не тільки для Путіна, але й для Лукашенки, нового Лукашенко, також... В цьому велика проблема для ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ, в їх недовговічності, періодичності і відсутності гідних їм правоприємників.... Після Сталіна був Хрущов з його відлигою...., після кагебіста Андропова - Горбачов, який розвалив СРСР...
Тому що тоталітарні режими не тільки зачищають політичне поле від опозиції, але від подібних до себе інших ПУТІНИХ чи ЛУКАШЕНКІВ... Залишаючи тільки лояльних, слабких, неодіозних для себе людей... Єдиний спосіб втримати такий тип устрою держави - тільки передача влади у спадок.... Ким чен Ир - Ину, Фідель Кастро - своєму брату Раулю, Лукашенко - сину Миколці, Путін - дочкам, або синам Кабаєвої...

В цьому головна недосконалість ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ, на відміну від демократії... яка може безперервно вихолощуватися і вдосконалюватися на протязі століть... як у випадку Англії...

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02.08.2020 14:31 Ответить
Московию
надо принудить к миру, комплексными международными мерами: дипломатическими +
экономическими санкциями +военное противостояние на Донбассе. Украине нужно
против московии на Донбассе применить тактику Эрдогана в Сирии и нанести
московитам серьёзные военные потери, только после этого московская орда
уберётся с Украины. В московии нет ресурсов покорить Украину, но и бросить Крым
и Донбасс ещё не созрела. Груз "200" в московию принудит их к миру
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02.08.2020 12:58 Ответить
Брехня. Зеленський з кравчуком планують стати на коліна і дАгАвАриться про мір. Гусскій. Щоб по всій Україні було, як на доМбасі.
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02.08.2020 12:59 Ответить
Смішний і Компромісний - новий комічний дует на арені Кремлядського Шапіто.
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02.08.2020 13:10 Ответить
а щоб орда схаменусь треба дуже багато зробити..починаючи з повної аніхіляції псевдоеліт та проведенням справжніх реформ..але ні одна влада від інтернаціонального олігархату на це ніколи не наважиться..тому залишається тільки голосити..(
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02.08.2020 13:09 Ответить
Только принудительная депортация, согласно закона, всех недовольных кацапе-дов. Тем самым очистив Украину от руской чумы.
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02.08.2020 13:17 Ответить
Для противодействия гибридной войне России против Украины, нужно на законодательном уровне закрепить положение, что НИ ОДНА УКРАИНСКАЯ ПАРТИЯ И НИ ОДНА ФРАКЦИЯ В ВРУ НЕ МОЖЕТ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ ДО ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА И ДОНБАССА ! ВСЕХ НАРДЕПОВ, ВСЕ ПАРТИИ, ВСЕ ФРАКЦИИ , НАРУШИВШИЕ ЭТОТ ЗАКОН ПРИВЛЕКАТЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РАЗДЕЛУ УК УКРАИНЫ "ДЕРЖАВНА ЗРАДА " ! ПРИНЯТЬ ЗАКОН УКРАИНЫ , ПО КОТОРОМУ ОТРИЦАНИЕ АГРЕССИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ ЕСТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО ТОМУ ЖЕ РАЗДЕЛУ ! ПРИНЯТЬ ЗАКОН , ПО КОТОРОМУ ЛЮБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАТЬ КАКОЙ-ЛИБО СТАТУС РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЯЗЫКУ УБИЙЦ УКРАИНЦЕВ , КРОМЕ ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНСТИТУЦИЕЙ ЕСТЬ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПО ТОМУ ЖЕ РАЗДЕЛУ ! ПРИНЯТЬ ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ДЕПУТАТ ЛЮБОГО УРОВНЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ, ИМЕЮЩИЙ ГРАЖДАНСТВО ЕЩЕ ОДНОЙ СТРАНЫ ЕСТЬ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПНИКОМ ПО РАЗДЕЛУ УК "ДЕРЖАВНА ЗРАДА" ! ПРИНЯТЬ ЗАКОН ПО КОТОРОМУ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПРОВЕРЯТЬСЯ СБУ НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА И. В СЛУЧАЕ СКРЫТИЯ ТАКОГО ФАКТА , ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ! А ТО 30% "НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ" ЕСТЬ ГРАЖДАНАМИ ДРУГИХ СТРАН, ТОП-ЧИНОВНИКИ , ГРАЖДАНЕ ДРУГИХ СТРАН, БЕЗНАКАЗАННО РАЗВОРОВЫВАЮТ СТРАНУ .
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02.08.2020 13:20 Ответить
Факт семисот летняя война продолжается. К большому сожалению не только руководство кремля, а и огромное множество москалей так же мыслить. Но мы Нация и мы вистоим перед сбродом безродным. Украина понад усэ!
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02.08.2020 13:32 Ответить
Если бы не кацапы - УКРАИНЦЕВ БЫ СЕЙЧАС БЫЛО 100 млн
Кто за это ответит ?

Пора в Гаагу документы про геноцид готовить
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02.08.2020 13:34 Ответить
А нахрена нам такие начальники СВР,которые изначально не собираются бороться за Украину с этими росиянскими выбледками?
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02.08.2020 13:38 Ответить
только не руководство рф, а каждый кацап, в том числе живущий у нас ..
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02.08.2020 13:46 Ответить
« Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк. Главной угрозой для Украины является РФ и ее политический режим, который не смирится с существованием независимой Украины и будет пытаться вернуть ее под свой контроль.»

От слова: «Руководство», «политический режим» тут АБСОЛЮТНО ЗАЙВІ.

Повинно бути:
«РФ не смирится с существованием независимой Украины.
Главной угрозой для Украины является РФ которая НИКОГДА не смирится с существованием независимой Украины, и, будет пытаться вернуть ее под свой контроль.»
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02.08.2020 14:07 Ответить
А вступила б Україна своєчасно в НАТО як республіки Балтії і кацапи навіть не сміли б "пікнути" в сторону України але що поробиш коли в нас українці в меншості а для "хохлів" кацапи "ми же братья" "ми адин народ" "ми славяне" - от і стоїмо на краю прірви і якщо не схаменемось то ***** особливо нічого і робити не треба тому що ми самі туди провалимось на превеликий жаль.
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02.08.2020 14:12 Ответить
Керівництво РФ не змириться з існуванням незалежної України, ну і нехай собі повиють кремлівські фашисти. Головне щоби наша продажна тимчасова антиукраїнська -прокремлівська влада ЗЕбілів капітулянтів також теж не змирилась з існуванням незалежної України .І всіма силами до останнього твердо стояла на захисті святого, територіальної цілісності і суверенітету Української держави. Дуже шкода але щось мало схоже на це.
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02.08.2020 14:24 Ответить
-
"На превеликий жаль в 2008 році Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО. Тепер сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Український Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена потужного блоку НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
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02.08.2020 14:29 Ответить
Полноправный член НАТО и ЕС Венгрия не позволит Украине стать членом НАТО из-за подписанного Петром Порошенко Закона "Об образовании". Никакое давление других членов НАТО, включая США, не сломили волю венгерского Президента, МИДа, Парламента отстаивать языковые интересы венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Вывод: украинцам гораздо легче расстаться с Одессой, Харьковом, Киевом, чем позволить мальчикам и девочкам в Береговском районе учить алгебру и химию на венгерском языке.
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02.08.2020 16:05 Ответить
Та зрозуміло шо кацапи не залишать Україну в спокої,ще 73 відсотка українців їм поможуть в цьому.
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02.08.2020 15:04 Ответить
Так це вони серьозно, а ми думали, що вони тільки покепкувати бажали ?
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02.08.2020 15:13 Ответить
Судячи з в'ю https://censor.net/tag/5357/kondratyuk_valeriyi/news/page/1 - на СЗР України після Єгора Божка зебіли призначили нормальну адекватну людину... Якщо так - то аж дивно... Але будемо складати йому резюме не по словах, а по реальних справах.
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02.08.2020 16:17 Ответить
Все правильно. Единственное, что нужно добавить, что нынешняя власть сама способствует разобщению в обществе своими действиями настолько, что и врагам такое не снилось.
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02.08.2020 19:53 Ответить
только вступление в НАТО полноправным участником может нам гарантировать некое спокойствие. до тех пор придется все время жить в тени занесенной над нами дубины этих лишнехромосомных дикарей из паРашы.
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02.08.2020 20:12 Ответить
Путь Украины в НАТО перекрыла Венгрия из-за подписанного Петром Порошенко Закона "Об образовании".
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02.08.2020 22:07 Ответить
серьезно? из-за закона?
не рассказывай сказки, цыганва бесится исключительно из-за нефтерубликов *****.
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03.08.2020 08:48 Ответить
Зато многие украинцы уже смирились с оккупацией Украины Россией. Какая разница.
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02.08.2020 22:40 Ответить
 
 