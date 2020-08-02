Руководство РФ не смирится с существованием независимой Украины, - глава СВР Кондратюк
Главной угрозой для Украины является РФ и ее политический режим, который не смирится с существованием независимой Украины и будет пытаться вернуть ее под свой контроль.
Об этом глава Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк пишет в материале для ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.
"Стратегические цели политического режима России… остаются неизменными: возврат Украины в зону своего полнейшего влияния, ликвидация ее национальной идентичности и независимости, установление внешнего контроля над процессами, происходящими в нашей стране, прекращение существования Украины как суверенного государства", - отмечает Кондратюк.
Автор ожидает, что "кремлевская власть никогда не примет существования независимой, унитарной и ориентированной на Запад Украины, следовательно, будет продолжать вести против Украинского государства гибридную войну".
Читайте на Цензор.НЕТ: РФ может вторгнуться в Украину, но пока это ей невыгодно, - глава Службы внешней разведки Кондратюк
По данным разведки, с приближением местных выборов в Украине РФ вновь вернется к практике активного давления и провокаций с целью не только посеять хаос и подорвать доверие населения к государственным институтам, но и сформировать на Западе мнение о несостоятельности Украины и токсичности сотрудничества с ней. Один из элементов этого плана является насаждение идеи федерализации Украины как якобы единственной реальной возможности решения конфликта мирным политическим путем, за которым следует распад Украины на мелкие образования и их поглощение российской стороной.
"Ключевое в этой стратегии — проведение выборов в ОРДЛО. РФ настаивает на проведении выборов на временно оккупированных территориях без восстановления контроля украинской стороны над соответствующим участком украино-российской границы и вывода всех вооруженных подразделений, подконтрольных Москве", - пишет Кондратюк.
Также на Цензор.НЕТ: Спецслужбы РФ формируют парамилитарные организации под эгидой Московского патриархата в Украине, - глава СВР Кондратюк
Разведка также прогнозирует, что, несмотря на готовность Украины к процессу мирного урегулирования, в ближайшей и среднесрочной перспективе вдоль линии разграничения на Донбассе будет сохраняться высокая вероятность провокаций со стороны российских наемников.
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Бережіть свічечку літери Ї, милуйтеся серпиком літери Є, а вороги і зрадники хай завжди пам'ятають про шибеничку літери Ґ.
И план уже готов
Не смешите. Эти регионы уже включены в планы перспективного развития Японии и Китая. Они уже МЕЖДУ СОБОЙ спорят, кому это принадлежит. Мнение Рашки вообще даже и не интересует никого!
...
ГАРНО СКАЗАНО - ДОКИ МОСКОВІЯ ІМПЕРСЬКА, ДОТИ ВОНА БУДЕ РУЙНУВАТИ УКРАЇНУ ЗА ВСЯКУ ЦІНУ
Начхать , шо кацапы там хотят
Украина должна целенаправленно прилагать усилия к развалу рашки и до полного уничтожения
https://twitter.com/maxim_nm Максим Мирович https://twitter.com/maxim_nm @maxim_nm https://twitter.com/maxim_nm/status/1289815836333547521 4 ч
В день ВДВ хочу напомнить, что впервые голубые шапочки советские десантники натянули в 1968 году, во время оккупации Праги - чтобы чехи приняли их за «голубые каски ООН», и они смогли быстро захватить аэропорт.
Деды захватывали!
так вот, по общему заключению и расчетам этих экспертов и академиков, по причине естественной убыли русских и по причине миграционной политики властей Рашки, к 2030 году в Рашке сложится критическая ситуация, при которой "русское население"и не русское население достигнет условного соотношения 50/50.. то есть количество не русских станет пропорционально русским.. а это значит что не русское население, не принимающее православие и не отождествляющее себя с "руским миром" начнет требовать для себя права и самоидентифицировать себя с чем то иным, например ислам или ииное..
такая ситуация, даст толчок к социальным и этническим конфликтам между "русскими" и "не русскими".. такая ситуация ставит под угрозу само существование "рускавага мира" (вывод этой конференции)
и для того, что бы не допустить подобного сценария, по единодушному мнению этих академиков и попов, Рашке необходимо поглотить население и территорию Украины и Белоруссии, что в приросте составит плюс 60 млн человек, а затем русифицировать их..
по мнению этих академиков и попов, население Украины и Белорусси является источником прироста "рускавага населения"..
это по мнению этой конференции спасет "русским мир" от вымирания и от конкуренции с "не русскими"..
и я ещё тогда понял, что война между Рашко и Украиной уже запланирована..
зараз цей мудрун відверто підтримає план ерейської колонізації України
якась нова хазарія і.т.і.
незмінним лишається одне -мешканці єреф нікого не вважають людьми - лише себе.
правильно -
РОСІЯ ІМПЕРСЬКА НЕ ЗМИРИТЬСЯ З Існуванням Незалежної України.
тому Мета України -прискорити розпад російської Імперії.
оптимально -серез розчленування РФ на суб"Єкти під протекторатом інших...
В Украине и Беларуси - все происходит под ЖЕЛТОБЛАКИТНЫМ и под бело-красно-белым...а в Хабаровске под региональным флагом Хабаровска (с небольшими вкроплениями трикалора и флагов КПРФ, наверное засланные козачки)...
Еще при Путине, русские поиграются в собирателей земель, уничтожателей Украины и в рееанимации СССР и Россимперии , а после Путина возможен только хаос.... Демократия русским не подходит, проверенно на демократе Ельцине, когда происходили все эти парады суверенитетов (поэтому русские так недолюбливают и не воспринимают Навального и всех этих русских либерастов), а нового Путина им будет сложно воспитать... Не все региональные элиты воспримут этого нового Путина..... Скажи например Рамзану Кадырову, что его новый хозяин не Путин, а какой-то Дюмин, бывший губернатор Тульской области.....
взяла на себе забагато - почалась війна.
Але Єльцину тоді було легко найти Путіна, тому що таких Путіних, травмованих розпадом СРСР і голодними 90стими, було придостатньо.... Зараз Путіну практично буде не можливо знайти нового Путіна.... До речі, не тільки для Путіна, але й для Лукашенки, нового Лукашенко, також... В цьому велика проблема для ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ, в їх недовговічності, періодичності і відсутності гідних їм правоприємників.... Після Сталіна був Хрущов з його відлигою...., після кагебіста Андропова - Горбачов, який розвалив СРСР...
Тому що тоталітарні режими не тільки зачищають політичне поле від опозиції, але від подібних до себе інших ПУТІНИХ чи ЛУКАШЕНКІВ... Залишаючи тільки лояльних, слабких, неодіозних для себе людей... Єдиний спосіб втримати такий тип устрою держави - тільки передача влади у спадок.... Ким чен Ир - Ину, Фідель Кастро - своєму брату Раулю, Лукашенко - сину Миколці, Путін - дочкам, або синам Кабаєвої...
В цьому головна недосконалість ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ, на відміну від демократії... яка може безперервно вихолощуватися і вдосконалюватися на протязі століть... як у випадку Англії...
надо принудить к миру, комплексными международными мерами: дипломатическими +
экономическими санкциями +военное противостояние на Донбассе. Украине нужно
против московии на Донбассе применить тактику Эрдогана в Сирии и нанести
московитам серьёзные военные потери, только после этого московская орда
уберётся с Украины. В московии нет ресурсов покорить Украину, но и бросить Крым
и Донбасс ещё не созрела. Груз "200" в московию принудит их к миру
Кто за это ответит ?
Пора в Гаагу документы про геноцид готовить
От слова: «Руководство», «политический режим» тут АБСОЛЮТНО ЗАЙВІ.
Повинно бути:
«РФ не смирится с существованием независимой Украины.
Главной угрозой для Украины является РФ которая НИКОГДА не смирится с существованием независимой Украины, и, будет пытаться вернуть ее под свой контроль.»
"На превеликий жаль в 2008 році Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО. Тепер сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Український Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена потужного блоку НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
не рассказывай сказки, цыганва бесится исключительно из-за нефтерубликов *****.