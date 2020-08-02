Спецслужбы РФ формируют парамилитарные организации под эгидой Московского патриархата в Украине, - глава СВР Кондратюк

Одна из форм кремлевского давления на Украину - продвижение идеи "русской православной церкви".

Об этом пишет глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в статье на ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что имеющие влияние на религиозную сферу российские спецслужбы используют русское православие как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами) и "мягкую" силу (влияние на мнение прихожан).

"На этом направлении Россия использует все существующие технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", - отмечает глава СВР.

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Кроме того, в религиозных громадах активизировалась деятельность пророссийских "казачьих" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.

"Еще один спецпроект Кремля - попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями", - сообщает Кондратюк.

По его данным, такие случаи фиксировались, в частности, в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

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