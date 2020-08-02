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Новости Агрессия России против Украины
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Спецслужбы РФ формируют парамилитарные организации под эгидой Московского патриархата в Украине, - глава СВР Кондратюк

Спецслужбы РФ формируют парамилитарные организации под эгидой Московского патриархата в Украине, - глава СВР Кондратюк

Одна из форм кремлевского давления на Украину - продвижение идеи "русской православной церкви".

Об этом пишет глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в статье на ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.

Он уверен, что имеющие влияние на религиозную сферу российские спецслужбы используют русское православие как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами) и "мягкую" силу (влияние на мнение прихожан).

"На этом направлении Россия использует все существующие технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", - отмечает глава СВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может вторгнуться в Украину, но пока это ей невыгодно, - глава Службы внешней разведки Кондратюк

Кроме того, в религиозных громадах активизировалась деятельность пророссийских "казачьих" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.

"Еще один спецпроект Кремля - попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями", - сообщает Кондратюк.

По его данным, такие случаи фиксировались, в частности, в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

Также читайте: Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства, - глава СВР Кондратюк

Автор: 

россия (96200) спецслужбы (470) УПЦ МП (1566) Кондратюк Валерий (21)


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Топ комментарии
+57
Почему у нас спецслужбы только плачут и жалуются а них. не делают в ответ контрмер? Почему за 6 лет в Украине не закрытые РПЦ а кремлевские чекисты в рясах не арестованы? Вы хоть раз пойдите с скрытой камерой в росийскую церковь и посмотрите как там зомбируют людей. Ето же зомби натуральные оттуда выходят с которыми невозможно разговаривать. Они даже верят что те кто ходит в РПЦ защищены от коронавируса, а те кто все же заболел уверены что ето испытание дано Богом за грехи за то что живет в Украине.
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02.08.2020 01:55 Ответить
+45
глава СВР Кондратюк поставлен чтобы "плакаться в жилетку" украинцам или защищать Державу ?
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02.08.2020 01:52 Ответить
+45
Ну шо, Зебіли? При Пороху такої фігні не було!

Кацапи по всіх фронтах почали. Ворог відчув дурість суспільства та слабкість керівництва. Ваші діти, зебілята, поки ні в чому не винні, але розплачуватися за ваши помилки будуть саме вони. Ви позбавили своїх дітей та онуків майбутнього в цивілізованому суспільстві.
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02.08.2020 02:06 Ответить
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Так пусть друг дытынства разберется с "этими чертями"!Или опять на МВС свалят
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02.08.2020 10:17 Ответить
Для того, щоб остаточно ліквідувати в Україні гундяєвську секту, потрібна політична воля керівництва держави. І є дуже багато спообів боротьби з нею. По-перше: в кацапських капищах знаходиться чимало пропагандистської літератури, за зберігання та поширення якої можно притягнути до відповідальності. Вірогідно, що там можуть бути і схрони зі зброєю.
По-друге: є ще й економічний шлях боротьби. Кацапських сатанат весь час бреше про те, що вони є теж начебто українська церква, а з московитами в них тільки скрепні відносини. Тому, можна просто зоборонити перераховувати гроші за поребрик, бо це фактично є фінансування тероризму. А ще доречно заборонити ввозити літературу видання московського сатанат, як такоу, що загрожує національній безпеці України, а також завозити інші предмети культу, виготовлені в країні-агресорі, бо це є приховане фінансування тероризму. Ну, і по-третє: відсутність у гундяєвців Томасу викликає питання про законність існування цієї фсбешної контори.
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02.08.2020 10:41 Ответить
Я не пойму, почему до сих пор страна живет по законам мирного времени?
Необходимо сильно увеличить сроки наказания за сепаратизм, чтобы ***** неповадно было.
Увеличить сроки наказания за побои и убийство АТОшников, которые прибыли из зоны АТО, потому что идет явное уничтожение их уже тут, на мирной территории. За вандализм с мемориальными досками АТОшников, их могилами и памятниками тоже нужно повысить наказание.
Я уже молчу про мародерство тех, кто наживается на войне. Пока у этих нелюдей есть материальный стимул, у нас война никогда не кончится. Сроки давать большие с полной конфискацией имущества.
У нас война, и надо жить по законам военного времени.
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02.08.2020 10:57 Ответить
даже для тех, кто читает Цензор, эта новость совсем не новость, тема поднимается примерно в полгода и все делают вид, что все нормально
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03.08.2020 12:46 Ответить
i, що далi?! може пора СВР, та iншим спеслужбам, почати працювати за профiлем!
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02.08.2020 10:58 Ответить
Так може треба було і б владу застосувати та порозганяти нахєр всхі цих кацапських кізяків? Хоча,про що це я,нашій владі ніколи,вона дуже зайнята.Вона все Петра ніяк в буцегарню запроторити не може...
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02.08.2020 11:02 Ответить
Не так страшна куля від ворога, як удар ножем в спину.
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02.08.2020 11:05 Ответить
Попочєкісти москпархата апріорі є філіалом фсб від самого свого створення,тому всі вони вороги Незалежної України.
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02.08.2020 11:13 Ответить
Пропоную швидкий і надійний засіб, як позбавитись РПЦ в Україні раз і назавжди:
потрібно просто виключити УПЦ МП/РПЦ з переліку релігійних організацій, священнослужителі та семінаристи якої мають звільнені від виконання військового обов'язку через релігійні переконання. В разі ухвалення такого рішення - всі священники та монахи втечуть за поребрик протягом місяця
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02.08.2020 11:32 Ответить
Кацапських монахів в Донбас на війну, краще в штрафбат.
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02.08.2020 19:57 Ответить
Проблема решается элементарно - нужно побыстрее посадить Порошенко за Томос!
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02.08.2020 11:35 Ответить
Одразу видно прихожаниниа РПЦ
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02.08.2020 12:20 Ответить
Будем честны до конца.. Это "банд формирование" создавалось и функционировало давно, и уж не только при Зеленском. Оно буйно расцветало еще до Майдана Ющенко.., а уж при Януковиче зацвело буйным цветом.. Особенно при крупных монастырях и Лаврах московского халифата.. "Казаки" ряженные там по всюду, это как ударная сила, на каком основании они вообще функционируют, особенно угнетает их командование и присутствие при Храмах ( в РФерии ее используют на разгонах демонстраций, преследовании инакомыслящих, при захвате Крыма, ОРДЛО, Приднестровья на Кавказе.) У нас же это отряды " антимайдана", пособники оккупантов Будем откровенны сама сущность МП так далека от истинной веры, как те " казаки" от настоящего казачества. Но власти Украины всегда и все время мирились с появлением такого " проекта" РФ и МП, почему это вопрос, хотя вопроса то и нет " мы же братИя и один нарЕд"
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02.08.2020 11:49 Ответить
У селі Висока Піч біля Житомира є чоловічий монастир московського патріархату. Монахи з військовою виправкою і розмовляють російською. Поруч є кілька військових об'єктів ЗСУ, які точно можуть цікавити росіян. У 2015 чи 2016 році у селі Денеші (це за 1,5 -2 км від того московського монастиря) була невдала спроба підриву мосту на р. Тетерів, яким користуються українські військові на шляху з Житомира на військовий полігон. От така х..ня, любі малята.
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02.08.2020 12:01 Ответить
филиалы гру под крышей мп
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02.08.2020 23:25 Ответить
Гіркін ще в лютому 2014 рока був Хранитель Дарів Волхвів під час поїздки Гундаяя з реліквіями в Крим
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02.08.2020 12:04 Ответить
-
А коли ще раніше в селі Катеринівка на Тернопільщині, де всі жителі села вирішили покинути ворожий окупаційний Московський патріархат (за перехід від чужого окупаційного Московського ( МП) до рідного Київського проголосувало 148 жителів села і тільки 21 ворог сепаратист - проти).
І там під час служби в храмі, в якому вперше стала молиться громада ПЦУ, до віруючих увірвалися привезені бандити охоронці, сепаратисти -казачки і кацапи семінаристи з кацапського лігва МП злочинно захопленої за допомогою кривавого ЗЕКА янука окупованої Почаївської лаври, після чого сталася жахлива кривава бійка.
Скільки і як можна все це терпіти, терпіти цю московську заразу, лютих ворогів України сепаратистів -окупантів в рясах? І куди тільки дивиться наше незрозуміле продажне прокремлівське керівництво України, яке було раніше і зараз продажних ЗЕБілів - капітулянтів? Мабуть дивляться вони Юди тільки на те чи чого доброго не гнівається за щось на них ворожий кремль і фашист )(уйло.
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02.08.2020 12:22 Ответить
Давно цікавило крамольне питання: якщо священника засуджують за якийсь злочин (наприклад, за бійку з нанесенням середніх/тяжких ушкоджень чи ДТП в нетверезому вигляді з постраждалими) - то він попадає ж на загальну зону? І як до такого контингенту інші ув'язнені ставляться?
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02.08.2020 12:30 Ответить
У в'язницю вони кремлівські в основному не потрапляють, так як майже завжди відкуповуються. Бо бабла у них валом, якого постійними молитвами за руцькій мир добряче наколядували. Та й фашист ) (уйло для знищення України постійно немерено підкидає кривавих кремлівських срібняків для своїх вірних Юд в рясах. А ще й наша антиукраїнська -прокремлівська влада теж не дає їх в образу Так що потрапити їм агентам кремля і кацапської РПЦ до в'язниці дуже проблематично, І просто неможливо.
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02.08.2020 14:07 Ответить
Так гоните их за поребрик !!!! кизяков на па-рашу !!!
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02.08.2020 12:45 Ответить
Говнозеленский и сцывоха разве не тем же заняты,
Чем заняты говнопопы московские ?
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02.08.2020 12:46 Ответить
У москальських попів завжди "дуло стирчить з алтаря".
І наш нафталіновий хоче їм допомогти, виконуючи лінію Єрмака:
"...По мнению Кравчука, для восстановления мира на Донбассе нужно разговаривать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей...."

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kravchuk-nazval-pervye-shagi-na-peregovorah-po-d-371218/
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02.08.2020 13:19 Ответить
100% правда. В Мелітополі вони підтягнули кізячків місцевих, а може і ряжених.
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02.08.2020 13:40 Ответить
эту кацапскую пропагандистко-террористическую контору уже давно можно было ликвидировать если бы у нас было СБУ и МВД.
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02.08.2020 14:26 Ответить
Та невже. Сукі ви тупорилі,своїм мовчанням,самостійно лягаете під кацапського ворога.
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02.08.2020 14:55 Ответить
http://religionpravda.com.ua/2020/04/12/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%a3%d0%9f%d0%a6-%d0%9c%d0%9f-%d0%9d%d0%b0-%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b0/ Перейменування УПЦ (МП). На Банковій стали на захист РПЦ в Україні


Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов вважає перереєстрацію Української православної церкви московського патріархату УПЦ (МП) тиском.
В Україні не виконується закон (№ 5309), який передбачає, що релігійна організація, яка має центр в іншій країні, повинна у своїй назві вказати цей факт.
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02.08.2020 15:12 Ответить
«РПЦ МП...открыто ведет разлагающую пропаганду... Противнику даже не нужно заводить здесь резидентуру. РПЦ имеет свою сеть осведомителей, распространителей, имеет свои силовые группы и прочее. Главное, они имеют массу недвижимости, в которой может быть все что угодно. У кого-то есть представление о том, что находится под землей в Печерской Лавре? Туда можно заложить массу оружия, которое окажется на улице в любой момент, там можно спрятать ударные диверсионное группы, которые способны устраивать теракты в столице. Все это находится в паре километров от административного центра Украины. Причем, МП уже десятки раз показал, что его попы действуют в интересах Москвы и даже не встанут перед выбором: оставаться нейтральными или пособничать оккупанту. С территорий церквей велся артиллерийский огонь по нашим войскам, там прятались оружие и боеприпасы, гарантированно укрывая все это от ответного огня ВСУ. Эти гадюшники собирают деньги, которые направляют на нужды боевиков. И при всем при этом, явно вражеская структура пользуется свободой передвижения, назначенных Гундяевым попов, не платит налогов, не платит аренду земли и постепенно разрушает памятники архитектуры. ЮНЕСКО уже свернула свою деятельность, относительно Киево-Печерской Лавры. То есть, уже им понятно, что эти бородатые деятели, не имеют никакого отношения ни к вере, ни к церкви. Мы держим у себя в тылу незаметные, но очень злобные и агрессивные гарнизоны противника, которые могут легко мобилизовать самую упоротую публику на что угодно..."
(Anticolorados).
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02.08.2020 15:46 Ответить
Рідкісна дурня. Тільки в абсолютно хворій голові могло таке примаритись. До речі, власівські банди обстріли вели і зі шкіл, дитячих садків і стадіонів, і там вони зберігали зброю і набої, то ж може знайдеться поцріотичний дегенерат, який і в них побачть "руку Кремля", хоча, у нас і без бандитів з навчальним процесом і розвитком спорту повний капець... Напевно поцріоти діють на упередження.
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03.08.2020 01:53 Ответить
вот один из отрядов прапорщика Кирилы на марш-броске три года назад на регулярных учениях в Киеве: https://www.youtube.com/watch?v=jfwru-8wjcg
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02.08.2020 16:18 Ответить
Та вы шо! Не может быть!
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02.08.2020 16:24 Ответить
Голова розвідки Кондратюк "не плакає в жилєтку" ,а плекає спільноту,що пора гнати всю цю диверсантську наволоч з України,поки вони не почали свою " істинно" диверсійну роботу. При тих до-Порошенковських владах в Україні укорінилось ....невідомо скільки чоловічих монастирів РПЦ МП. Рахунку не має. Всі бачать,що в ці монастирища,а вірніше бази-явки ворожих спецгруп, не приймають пересічних громадян України,а лише по "рекомендаціям" довірених осіб РПЦ. Виаравка там "військова", бо вони і є військові департаменту зовнішніх операцій ГРУ РФ. Уже тисячу разів доводили,що ці чоловічі монастирі і є організовані загони ворога у нас в тилу. Але СБУ і президенту.....до одного місця наші звернення.
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02.08.2020 17:45 Ответить
Якщо буде у нас Дійсно Державне "начало" у мізках відповідальних осіб,хоча б у Авакова,то їх би він розігнав за Один День. А при роботі з СБУ...то все закінчилось би до обіду по всій Україні. Тому нам потрібен НАШ СТОВП ДЕРЖАВНОСТІ- УКРАЇНСЬКИЙ: ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ. ІНШОГО ВЖЕ НЕ ДАНО!
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02.08.2020 17:50 Ответить
Спецслужби РФ формують парамілітарні організації під егідою Московського патріархату в Україні, - глава СЗР Кондратюк - Цензор.НЕТ 2996
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02.08.2020 19:32 Ответить
Это было всегда. При каждой епархии. Так и называлось. Зондеркоманда. Выезжала на приходы к неугодным свщенникам. Сейчас опять начнут оружие по монастырям накапливать.
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02.08.2020 23:38 Ответить
где и когда этим московским попам щупать морды.(Остап Бендер)?
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03.08.2020 01:00 Ответить
Діяльність правоохоронних органів визначається не фейсбучними постами і дурнуватими гаслами, а відкритими кримінальними справами і особами засудженими за злочини до позбавлення волі. То ж якщо порівняти цей показних, то різні вбивці Стерненки, Антоненки, Дугарь, Паршови і іже з ними є більшими адептпми Кремля ніж будь-який піп, проти якого не було порушено жодної справи.
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03.08.2020 02:00 Ответить
значить скоро почнемо тирити правоСральних ...ндонів!
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03.08.2020 06:38 Ответить
Не "тирити" (красти), а пи**ити (бити).
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03.08.2020 07:33 Ответить
"Спецслужбы РФ формируют парамилитарные организации под эгидой Московского патриархата в Украине". Если это известно, почему московские попы и члены "парамилитарных организаций" до сих пор не за решеткой? Бубочка не разрешает?
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03.08.2020 07:31 Ответить
Баканов - "глубоко верующий человек", по его словам, прихожанин РПЦ. Зам Ермака, друг Зеленского, Трофимов - верный прихожанин РПЦ, который устраивает встречи Зеленского с Онуфрием. Грех кацапам при таких малороссах у власти не воспользоваться положением и не развернуться тут на всю катушку.
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03.08.2020 08:16 Ответить
Зебіли помалу починають доростати до питання Томосу? Скільки дивних відкриттів тобі дарує реальність, якщо ти дебіл. А до цього, вони жили не в цій країні? Не в цій реальності??
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03.08.2020 09:20 Ответить
Почём опиум для народа?
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03.08.2020 10:19 Ответить
Спецслужбами ***** вже давно все сформовано в Україні починаючи від церкви і закінчуючи резидентом ФСБ "козирем" в чиєму офісі служить "президентом" ЗЕ-дебіл і працюють вони на повну потужність по розвалу держави Україна.
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03.08.2020 10:37 Ответить
Спасибо, Кэп!
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03.08.2020 11:40 Ответить
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