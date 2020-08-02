Спецслужбы РФ формируют парамилитарные организации под эгидой Московского патриархата в Украине, - глава СВР Кондратюк
Одна из форм кремлевского давления на Украину - продвижение идеи "русской православной церкви".
Об этом пишет глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в статье на ZN.UA, информирует Цензор.НЕТ.
Он уверен, что имеющие влияние на религиозную сферу российские спецслужбы используют русское православие как "жесткую" (инспирация протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами) и "мягкую" силу (влияние на мнение прихожан).
"На этом направлении Россия использует все существующие технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", - отмечает глава СВР.
Кроме того, в религиозных громадах активизировалась деятельность пророссийских "казачьих" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.
"Еще один спецпроект Кремля - попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в рамках религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями", - сообщает Кондратюк.
По его данным, такие случаи фиксировались, в частности, в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-друге: є ще й економічний шлях боротьби. Кацапських сатанат весь час бреше про те, що вони є теж начебто українська церква, а з московитами в них тільки скрепні відносини. Тому, можна просто зоборонити перераховувати гроші за поребрик, бо це фактично є фінансування тероризму. А ще доречно заборонити ввозити літературу видання московського сатанат, як такоу, що загрожує національній безпеці України, а також завозити інші предмети культу, виготовлені в країні-агресорі, бо це є приховане фінансування тероризму. Ну, і по-третє: відсутність у гундяєвців Томасу викликає питання про законність існування цієї фсбешної контори.
Необходимо сильно увеличить сроки наказания за сепаратизм, чтобы ***** неповадно было.
Увеличить сроки наказания за побои и убийство АТОшников, которые прибыли из зоны АТО, потому что идет явное уничтожение их уже тут, на мирной территории. За вандализм с мемориальными досками АТОшников, их могилами и памятниками тоже нужно повысить наказание.
Я уже молчу про мародерство тех, кто наживается на войне. Пока у этих нелюдей есть материальный стимул, у нас война никогда не кончится. Сроки давать большие с полной конфискацией имущества.
У нас война, и надо жить по законам военного времени.
потрібно просто виключити УПЦ МП/РПЦ з переліку релігійних організацій, священнослужителі та семінаристи якої мають звільнені від виконання військового обов'язку через релігійні переконання. В разі ухвалення такого рішення - всі священники та монахи втечуть за поребрик протягом місяця
А коли ще раніше в селі Катеринівка на Тернопільщині, де всі жителі села вирішили покинути ворожий окупаційний Московський патріархат (за перехід від чужого окупаційного Московського ( МП) до рідного Київського проголосувало 148 жителів села і тільки 21 ворог сепаратист - проти).
І там під час служби в храмі, в якому вперше стала молиться громада ПЦУ, до віруючих увірвалися привезені бандити охоронці, сепаратисти -казачки і кацапи семінаристи з кацапського лігва МП злочинно захопленої за допомогою кривавого ЗЕКА янука окупованої Почаївської лаври, після чого сталася жахлива кривава бійка.
Скільки і як можна все це терпіти, терпіти цю московську заразу, лютих ворогів України сепаратистів -окупантів в рясах? І куди тільки дивиться наше незрозуміле продажне прокремлівське керівництво України, яке було раніше і зараз продажних ЗЕБілів - капітулянтів? Мабуть дивляться вони Юди тільки на те чи чого доброго не гнівається за щось на них ворожий кремль і фашист )(уйло.
Чем заняты говнопопы московские ?
І наш нафталіновий хоче їм допомогти, виконуючи лінію Єрмака:
"...По мнению Кравчука, для восстановления мира на Донбассе нужно разговаривать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей...."
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kravchuk-nazval-pervye-shagi-na-peregovorah-po-d-371218/
Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов вважає перереєстрацію Української православної церкви московського патріархату УПЦ (МП) тиском.
В Україні не виконується закон (№ 5309), який передбачає, що релігійна організація, яка має центр в іншій країні, повинна у своїй назві вказати цей факт.
(Anticolorados).