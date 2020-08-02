Керівництво РФ не змириться з існуванням незалежної України, - глава СЗР Кондратюк

Головною загрозою для України є РФ і її політичний режим, який не змириться з існуванням незалежної України і намагатиметься повернути її під свій контроль.

Про це глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Валерій Кондратюк пише в матеріалі для ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегічні цілі політичного режиму Росії залишаються незмінними: повернення України в зону свого цілковитого впливу, ліквідація її національної ідентичності та незалежності, встановлення зовнішнього контролю над процесами, що відбуваються в нашій країні, припинення існування України як суверенної держави", - зазначає Кондратюк.

Автор вважає, що "кремлівська влада ніколи не змириться з існуванням незалежної, унітарної і орієнтованої на Захід України, тож й надалі вестиме проти України гібридну війну".

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За даними розвідки, з наближенням місцевих виборів в Україні РФ знову повернеться до практики активного тиску та провокацій з метою не лише посіяти хаос і підірвати довіру населення до державних інституцій, а й сформувати на Заході думку про неспроможність України та токсичність співпраці з нею. Один з елементів цього плану - насадження ідеї федералізації України як нібито єдиної реальної можливості вирішення конфлікту мирним політичним шляхом, що тягне за собою розпад України на дрібні утворення та їхнє поглинання російською стороною.

"Ключове в цій стратегії - проведення виборів в ОРДЛО. РФ наполягає на проведенні виборів на тимчасово окупованих територіях без відновлення контролю української сторони над відповідною ділянкою українсько-російського кордону і виведення всіх збройних підрозділів, підконтрольних Москві", - пише Кондратюк.

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Розвідка також прогнозує, що попри готовність України до процесу мирного врегулювання, в найближчій і середньостроковій перспективі вздовж лінії розмежування на Донбасі буде зберігатися висока ймовірність провокацій із боку російських найманців.