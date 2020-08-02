Керівництво РФ не змириться з існуванням незалежної України, - глава СЗР Кондратюк
Головною загрозою для України є РФ і її політичний режим, який не змириться з існуванням незалежної України і намагатиметься повернути її під свій контроль.
Про це глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Валерій Кондратюк пише в матеріалі для ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.
"Стратегічні цілі політичного режиму Росії залишаються незмінними: повернення України в зону свого цілковитого впливу, ліквідація її національної ідентичності та незалежності, встановлення зовнішнього контролю над процесами, що відбуваються в нашій країні, припинення існування України як суверенної держави", - зазначає Кондратюк.
Автор вважає, що "кремлівська влада ніколи не змириться з існуванням незалежної, унітарної і орієнтованої на Захід України, тож й надалі вестиме проти України гібридну війну".
За даними розвідки, з наближенням місцевих виборів в Україні РФ знову повернеться до практики активного тиску та провокацій з метою не лише посіяти хаос і підірвати довіру населення до державних інституцій, а й сформувати на Заході думку про неспроможність України та токсичність співпраці з нею. Один з елементів цього плану - насадження ідеї федералізації України як нібито єдиної реальної можливості вирішення конфлікту мирним політичним шляхом, що тягне за собою розпад України на дрібні утворення та їхнє поглинання російською стороною.
"Ключове в цій стратегії - проведення виборів в ОРДЛО. РФ наполягає на проведенні виборів на тимчасово окупованих територіях без відновлення контролю української сторони над відповідною ділянкою українсько-російського кордону і виведення всіх збройних підрозділів, підконтрольних Москві", - пише Кондратюк.
Розвідка також прогнозує, що попри готовність України до процесу мирного врегулювання, в найближчій і середньостроковій перспективі вздовж лінії розмежування на Донбасі буде зберігатися висока ймовірність провокацій із боку російських найманців.
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Бережіть свічечку літери Ї, милуйтеся серпиком літери Є, а вороги і зрадники хай завжди пам'ятають про шибеничку літери Ґ.
И план уже готов
Не смешите. Эти регионы уже включены в планы перспективного развития Японии и Китая. Они уже МЕЖДУ СОБОЙ спорят, кому это принадлежит. Мнение Рашки вообще даже и не интересует никого!
...
ГАРНО СКАЗАНО - ДОКИ МОСКОВІЯ ІМПЕРСЬКА, ДОТИ ВОНА БУДЕ РУЙНУВАТИ УКРАЇНУ ЗА ВСЯКУ ЦІНУ
Начхать , шо кацапы там хотят
Украина должна целенаправленно прилагать усилия к развалу рашки и до полного уничтожения
https://twitter.com/maxim_nm Максим Мирович https://twitter.com/maxim_nm @maxim_nm https://twitter.com/maxim_nm/status/1289815836333547521 4 ч
В день ВДВ хочу напомнить, что впервые голубые шапочки советские десантники натянули в 1968 году, во время оккупации Праги - чтобы чехи приняли их за «голубые каски ООН», и они смогли быстро захватить аэропорт.
Деды захватывали!
так вот, по общему заключению и расчетам этих экспертов и академиков, по причине естественной убыли русских и по причине миграционной политики властей Рашки, к 2030 году в Рашке сложится критическая ситуация, при которой "русское население"и не русское население достигнет условного соотношения 50/50.. то есть количество не русских станет пропорционально русским.. а это значит что не русское население, не принимающее православие и не отождествляющее себя с "руским миром" начнет требовать для себя права и самоидентифицировать себя с чем то иным, например ислам или ииное..
такая ситуация, даст толчок к социальным и этническим конфликтам между "русскими" и "не русскими".. такая ситуация ставит под угрозу само существование "рускавага мира" (вывод этой конференции)
и для того, что бы не допустить подобного сценария, по единодушному мнению этих академиков и попов, Рашке необходимо поглотить население и территорию Украины и Белоруссии, что в приросте составит плюс 60 млн человек, а затем русифицировать их..
по мнению этих академиков и попов, население Украины и Белорусси является источником прироста "рускавага населения"..
это по мнению этой конференции спасет "русским мир" от вымирания и от конкуренции с "не русскими"..
и я ещё тогда понял, что война между Рашко и Украиной уже запланирована..
зараз цей мудрун відверто підтримає план ерейської колонізації України
якась нова хазарія і.т.і.
незмінним лишається одне -мешканці єреф нікого не вважають людьми - лише себе.
правильно -
РОСІЯ ІМПЕРСЬКА НЕ ЗМИРИТЬСЯ З Існуванням Незалежної України.
тому Мета України -прискорити розпад російської Імперії.
оптимально -серез розчленування РФ на суб"Єкти під протекторатом інших...
В Украине и Беларуси - все происходит под ЖЕЛТОБЛАКИТНЫМ и под бело-красно-белым...а в Хабаровске под региональным флагом Хабаровска (с небольшими вкроплениями трикалора и флагов КПРФ, наверное засланные козачки)...
Еще при Путине, русские поиграются в собирателей земель, уничтожателей Украины и в рееанимации СССР и Россимперии , а после Путина возможен только хаос.... Демократия русским не подходит, проверенно на демократе Ельцине, когда происходили все эти парады суверенитетов (поэтому русские так недолюбливают и не воспринимают Навального и всех этих русских либерастов), а нового Путина им будет сложно воспитать... Не все региональные элиты воспримут этого нового Путина..... Скажи например Рамзану Кадырову, что его новый хозяин не Путин, а какой-то Дюмин, бывший губернатор Тульской области.....
взяла на себе забагато - почалась війна.
Але Єльцину тоді було легко найти Путіна, тому що таких Путіних, травмованих розпадом СРСР і голодними 90стими, було придостатньо.... Зараз Путіну практично буде не можливо знайти нового Путіна.... До речі, не тільки для Путіна, але й для Лукашенки, нового Лукашенко, також... В цьому велика проблема для ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ, в їх недовговічності, періодичності і відсутності гідних їм правоприємників.... Після Сталіна був Хрущов з його відлигою...., після кагебіста Андропова - Горбачов, який розвалив СРСР...
Тому що тоталітарні режими не тільки зачищають політичне поле від опозиції, але від подібних до себе інших ПУТІНИХ чи ЛУКАШЕНКІВ... Залишаючи тільки лояльних, слабких, неодіозних для себе людей... Єдиний спосіб втримати такий тип устрою держави - тільки передача влади у спадок.... Ким чен Ир - Ину, Фідель Кастро - своєму брату Раулю, Лукашенко - сину Миколці, Путін - дочкам, або синам Кабаєвої...
В цьому головна недосконалість ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ, на відміну від демократії... яка може безперервно вихолощуватися і вдосконалюватися на протязі століть... як у випадку Англії...
надо принудить к миру, комплексными международными мерами: дипломатическими +
экономическими санкциями +военное противостояние на Донбассе. Украине нужно
против московии на Донбассе применить тактику Эрдогана в Сирии и нанести
московитам серьёзные военные потери, только после этого московская орда
уберётся с Украины. В московии нет ресурсов покорить Украину, но и бросить Крым
и Донбасс ещё не созрела. Груз "200" в московию принудит их к миру
Кто за это ответит ?
Пора в Гаагу документы про геноцид готовить
От слова: «Руководство», «политический режим» тут АБСОЛЮТНО ЗАЙВІ.
Повинно бути:
«РФ не смирится с существованием независимой Украины.
Главной угрозой для Украины является РФ которая НИКОГДА не смирится с существованием независимой Украины, и, будет пытаться вернуть ее под свой контроль.»
"На превеликий жаль в 2008 році Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО. Тепер сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Український Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена потужного блоку НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
не рассказывай сказки, цыганва бесится исключительно из-за нефтерубликов *****.