На Донбасі з опівночі без обстрілів, - Міноборони

Від початку поточної доби і станом на 12:00 порушень режиму перемир'я з боку російських найманців на Донбасі не зафіксовано, втрат у лавах українських військ немає.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойові підрозділи Збройних сил України та інших силових структур, задіяних в операції, продовжують виконувати взяті зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню, водночас повністю контролюючи ситуацію і перебуваючи напоготові, аби негайного відреагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано в повідомленні.

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