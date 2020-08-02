На Донбасі з опівночі без обстрілів, - Міноборони
Від початку поточної доби і станом на 12:00 порушень режиму перемир'я з боку російських найманців на Донбасі не зафіксовано, втрат у лавах українських військ немає.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойові підрозділи Збройних сил України та інших силових структур, задіяних в операції, продовжують виконувати взяті зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню, водночас повністю контролюючи ситуацію і перебуваючи напоготові, аби негайного відреагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Ksenia VB
показати весь коментар02.08.2020 14:16 Відповісти Посилання
+9 Nikolai Chizhevsky
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+6 перець
показати весь коментар02.08.2020 14:21 Відповісти Посилання
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Я не вірю нашій статистиці.
Є вже фото пораненого солдата з бойовими ураженнями, якого наші подають - наступив на невідомий підривний устрій
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
"На Донбассе с полуночи без обстрелов, - Минобороны" Г-да "минобороновские", то что мы о обстрелах не пишем еще не означает, что их нет Не спешите. Нам нужно около часа собрать сведения на 14-00