США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса, - медэксперты Белого дома

США вступили в новую фазу эпидемии коронавируса, когда инфекция стала "чрезвычайно распространенной" как в сельской местности, так и в городах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявили в воскресенье эксперты Белого дома.

Количество заражений коронавирусной инфекцией продолжает расти в ряде районов страны, и представители органов здравоохранения работают с губернаторами над адаптацией мероприятий к условиям каждого штата.

"Мы находимся в новой фазе, - заявила доктор Дебора Биркс. - Нынешняя ситуация отличается от того, что у нас было в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах", - продолжила она.

"Я обращаюсь ко всем жителям сельской местности: у вас нет иммунитета и вы не защищены от этого вируса", - заявила Биркс, выступая в программе "Положение в стране" на канале CNN.

Координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, Биркс заявила, что люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить пожилых людей или людей с сопутствующими заболеваниями.

Помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Жируар вновь подчеркнул важность ношения масок.

"Если мы этого не сделаем, не ограничим скопления людей в закрытых пространствах, вирус так и будет распространяться", - заявил он, выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное исследование мутаций COVID-19 начали в Турции

"Мы очень обеспокоены и это очень серьезный вопрос", - добавил он.

Почти 155 тысяч американцев умерли от коронавируса. По данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний 1 августа в стране обнаружили почти 59 тыс. новых случаев болезни.

Биркс сообщила, что федеральная власть готовит индивидуальные отчеты по каждому штату, где исследуются общественные тенденции и данные больниц.

"Все соответствующие меры должны подбираться строго индивидуально", - сказала она.

То, что она увидела во время ее посещений 14 штатов, вызвало у нее беспокойство: "Когда я ездила по стране, то видела, что вся Америка находится в движении, - сказала Биркс. - Если вы решили поехать в отпуск в опасное место, то, возвращаясь, вам нужно защитить тех, у кого есть сопутствующие заболевания, предполагая, что вы заражены".

По словам Жируар, ношение масок и избегание скопления людей дает такой же результат как и жесткий карантин.