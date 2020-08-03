США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу, - медексперти Білого дому

США вступили в нову фазу епідемії коронавірусу, коли інфекція стала "надзвичайно поширеною" як у сільській місцевості, так і в містах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявили в неділю експерти Білого дому.

Кількість заражень на коронавірусну інфекцію продовжує рости в низці районів країни, і представники органів охорони здоров'я працюють з губернаторами над адаптацією заходів до умов кожного штату.

"Ми перебуваємо в новій фазі, - заявила доктор Дебора Біркс. - Нинішня ситуація відрізняється від того, що ми мали в березні і квітні. Вірус надзвичайно поширився як в сільській місцевості, так і в містах", - продовжила вона.

"Я звертаюся до всіх жителів сільської місцевості: ви не маєте імунітету і не захищені від цього вірусу", - заявила Біркс, виступаючи в програмі "Положення в країні" на каналі CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 692,8 тис. осіб, кількість інфікованих перевищила 18,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Координатор робочої групи Білого дому по боротьбі з коронавірусом, Біркс заявила, що люди, які живуть в сім'ях з кількох поколінь, повинні носити маски навіть удома, щоб захистити людей похилого віку або людей з супутніми захворюваннями.

Помічник міністра охорони здоров'я і соціальних служб адмірал Бретт Жируар знову підкреслив важливість носіння масок.

"Якщо ми цього не зробимо, чи не обмежимо скупчення людей в закритих просторах, вірус так і буде поширюватися", - заявив він, виступаючи в програмі" Зустріч з пресою "на каналі NBC. "Ми дуже стурбовані і це дуже серйозне питання", - додав він.

Майже 155 тисяч американців померли від коронавірусу. За даними Центру із контролю й запобігання захворюванням за попередню добу, 1 серпня, у країні виявили майже 59 тисяч нових випадків хвороби.

Біркс повідомила, що федеральна влада готує індивідуальні звіти по кожному штату, де досліджуються суспільні тенденції і дані лікарень. "Все відповідні заходи повинні підбиратися виключно індивідуально", - сказала вона.

Читайте: Трамп допускає перенесення президентських виборів: Голосування поштою може стати ганьбою для США

Те, що вона побачила, за словами експертки під час її відвідувань 14 штатів, викликало у неї занепокоєння: "Коли я їздила по країні, то бачила, що вся Америка перебуває в русі, - сказала Біркс. - Якщо ви вирішили поїхати у відпустку в небезпечне місце, то, повертаючись, вам потрібно захистити тих, у кого є супутні захворювання, припускаючи, що ви заражені".

За словами Жируар, носіння масок та уникання скупчень дає такий же результат як і жорсткий карантин.