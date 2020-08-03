УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11957 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
20 413 9

США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу, - медексперти Білого дому

США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу, - медексперти Білого дому

США вступили в нову фазу епідемії коронавірусу, коли інфекція стала "надзвичайно поширеною" як у сільській місцевості, так і в містах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявили в неділю експерти Білого дому.

Кількість заражень на коронавірусну інфекцію продовжує рости в низці районів країни, і представники органів охорони здоров'я працюють з губернаторами над адаптацією заходів до умов кожного штату.

"Ми перебуваємо в новій фазі, - заявила доктор Дебора Біркс. - Нинішня ситуація відрізняється від того, що ми мали в березні і квітні. Вірус надзвичайно поширився як в сільській місцевості, так і в містах", - продовжила вона.

"Я звертаюся до всіх жителів сільської місцевості: ви не маєте імунітету і не захищені від цього вірусу", - заявила Біркс, виступаючи в програмі "Положення в країні" на каналі CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 692,8 тис. осіб, кількість інфікованих перевищила 18,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Координатор робочої групи Білого дому по боротьбі з коронавірусом, Біркс заявила, що люди, які живуть в сім'ях з кількох поколінь, повинні носити маски навіть удома, щоб захистити людей похилого віку або людей з супутніми захворюваннями.

Помічник міністра охорони здоров'я і соціальних служб адмірал Бретт Жируар знову підкреслив важливість носіння масок.

"Якщо ми цього не зробимо, чи не обмежимо скупчення людей в закритих просторах, вірус так і буде поширюватися", - заявив він, виступаючи в програмі" Зустріч з пресою "на каналі NBC. "Ми дуже стурбовані і це дуже серйозне питання", - додав він.

Майже 155 тисяч американців померли від коронавірусу. За даними Центру із контролю й запобігання захворюванням за попередню добу, 1 серпня, у країні виявили майже 59 тисяч нових випадків хвороби.

Біркс повідомила, що федеральна влада готує індивідуальні звіти по кожному штату, де досліджуються суспільні тенденції і дані лікарень. "Все відповідні заходи повинні підбиратися виключно індивідуально", - сказала вона.

Читайте: Трамп допускає перенесення президентських виборів: Голосування поштою може стати ганьбою для США

Те, що вона побачила, за словами експертки під час її відвідувань 14 штатів, викликало у неї занепокоєння: "Коли я їздила по країні, то бачила, що вся Америка перебуває в русі, - сказала Біркс. - Якщо ви вирішили поїхати у відпустку в небезпечне місце, то, повертаючись, вам потрібно захистити тих, у кого є супутні захворювання, припускаючи, що ви заражені".

За словами Жируар, носіння масок та уникання скупчень дає такий же результат як і жорсткий карантин.

Автор: 

карантин (18172) США (23426) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса, - медэксперты Белого дома - Цензор.НЕТ 8072
показати весь коментар
03.08.2020 07:23 Відповісти
США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса, - медэксперты Белого дома - Цензор.НЕТ 6161
показати весь коментар
03.08.2020 07:24 Відповісти
Доброго ранку люди!
показати весь коментар
03.08.2020 08:32 Відповісти
Ну распространился дальше что? Летальность стала больше чем от грипа? А если это бессимптомное заражение то с болезнями это не проходит.Бессимпомных болезней не бывает и больничный не дают. Разве шо у корнобесов все возможно. Пугало ковидное этот доктур демократ проплаченый.
показати весь коментар
03.08.2020 08:30 Відповісти
детей в школу no matter what - суке рыжей надо перизбраться!
показати весь коментар
03.08.2020 09:38 Відповісти
Americans have to feel like they are at war.
the little ones - go to tranches....
показати весь коментар
03.08.2020 09:41 Відповісти
this is my president words, not mine....
показати весь коментар
03.08.2020 09:45 Відповісти
Хорошо, что у нас жесткий карантин ввели сразу, а то было бы как в Испании или Италии. Правда, порохоботы волали, что карантин нарушает их конституционные права.
показати весь коментар
03.08.2020 11:02 Відповісти
А смысл? Ну введи карантин на туберкулез. Что - то изменится ?
показати весь коментар
03.08.2020 16:50 Відповісти
 
 