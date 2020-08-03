Нарушение плановой вакцинации приведет к вспышкам инфекционных заболеваний, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В течение 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, нуждающихся в обязательных прививках, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ.

"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций. В частности, Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в 41 стране региона. Риск в Украине отнесли к категории высоких", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточный, чтобы к концу года достичь 95%. Согласно рекомендациям ВОЗ, если в стране вакцинированы более 95% населения, распространение вируса прекратится.

По состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.

Темпы вакцинации от кори, паротита и краснухи в первое полугодие 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизились на 20%.

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