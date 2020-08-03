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Нарушение плановой вакцинации приведет к вспышкам инфекционных заболеваний, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Нарушение плановой вакцинации приведет к вспышкам инфекционных заболеваний, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В течение 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, нуждающихся в обязательных прививках, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ.

"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций. В частности, Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в 41 стране региона. Риск в Украине отнесли к категории высоких", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточный, чтобы к концу года достичь 95%. Согласно рекомендациям ВОЗ, если в стране вакцинированы более 95% населения, распространение вируса прекратится.

По состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.

Темпы вакцинации от кори, паротита и краснухи в первое полугодие 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизились на 20%.

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Нарушение плановой вакцинации приведет к вспышкам инфекционных заболеваний, - ЦОЗ 01

Автор: 

вакцина (3815) корь (228) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+3
Нужно ославить организм вакциной, что бы легче было коронавирусу?
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03.08.2020 10:12 Ответить
+3
На сьогодні єдиним можливим джерелом зараження людини поліомієлітом є щеплення від поліомієліту.
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03.08.2020 11:05 Ответить
+1
Полиомиелит для детей куда страшнее короновируса, так что родителям нужно выбирать - легкая простуда (а для детей именно такие последствия короновируса) или инвалидность их ребенка.
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03.08.2020 14:59 Ответить
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Нужно ославить организм вакциной, что бы легче было коронавирусу?
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03.08.2020 10:12 Ответить
Полиомиелит для детей куда страшнее короновируса, так что родителям нужно выбирать - легкая простуда (а для детей именно такие последствия короновируса) или инвалидность их ребенка.
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03.08.2020 14:59 Ответить
Покажите это на данных статистики по заболеваемости за предыдущие годы.
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03.08.2020 15:10 Ответить
Так в том, то и дело, что была почти тотальная вакцинация, а соответственно были лишь единичные случаи полиомиелита, и именно поэтому нужно заставить родителей сделать детям все прививки.
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03.08.2020 15:24 Ответить
Не было никакой тотальной вакцинации в предыдущие годы, а была такая же попытка раскрутить панику на лживых "заражениях" в западных областях. Но провокаторов вывели на чистую воду и афера быстро заглохла.
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03.08.2020 16:10 Ответить
"Не было никакой тотальной вакцинации в предыдущие годы" - можешь подтвердить свои слова или это просто очередной бред высосанный из пальца?
"а была такая же попытка раскрутить панику на лживых "заражениях" в западных областях. Но провокаторов вывели на чистую воду и афера быстро заглохла." - так эпидемии полиомиелита это все выдумки и вакцинировать людей начали зря? А может не было вообще никакого полиомиелита, или он вообще не страшный для здоровья? Хочется знать степень твоей шизофрении.
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03.08.2020 17:16 Ответить
ты платный копеечный антипрививочный кацапотроль.
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04.08.2020 03:31 Ответить
На сьогодні єдиним можливим джерелом зараження людини поліомієлітом є щеплення від поліомієліту.
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03.08.2020 11:05 Ответить
Довіряти "вакцинам", коли при владі в країні клоуни, таксисти та інші манікюрниці == наражати своїх дітей на небезпеку.
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03.08.2020 12:27 Ответить
Ты идиот, или прикидываешься??? По твоей "логике" не стоит соблюдать правила пожарной безоапсности, лчиной гигены или правила дорожного движения пока при власти клоуны и таксисты? Хотя ты скорее всего не идиот, ты кацапский тролль, толпы которых постоянно убеждают наших лохов том, что прививки это зло, эпидемий не существуют, макси носить не нужно и дальше по списку.
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03.08.2020 15:07 Ответить
Огульное вакциновпаривание не имеет никакой аналогии с вашими дремучими сравнениями.
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03.08.2020 15:12 Ответить
"Огульное вакцинирование" как раз и остановило эпидемии полиомиелита, кори, дифтерии и т.д.
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03.08.2020 15:26 Ответить
Все дремучие методички своей секты уже открыл и штудируешь в предверии раздувания нового вакцинопсихоза?
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03.08.2020 16:12 Ответить
Забавно читать от кацапского бота про методички и психозы.
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03.08.2020 17:17 Ответить
 
 