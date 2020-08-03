Нарушение плановой вакцинации приведет к вспышкам инфекционных заболеваний, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
В течение 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, нуждающихся в обязательных прививках, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ.
"Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций. В частности, Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита оценила риск передачи инфекции в 41 стране региона. Риск в Украине отнесли к категории высоких", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточный, чтобы к концу года достичь 95%. Согласно рекомендациям ВОЗ, если в стране вакцинированы более 95% населения, распространение вируса прекратится.
По состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета - необходимых 95%.
Темпы вакцинации от кори, паротита и краснухи в первое полугодие 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 снизились на 20%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"а была такая же попытка раскрутить панику на лживых "заражениях" в западных областях. Но провокаторов вывели на чистую воду и афера быстро заглохла." - так эпидемии полиомиелита это все выдумки и вакцинировать людей начали зря? А может не было вообще никакого полиомиелита, или он вообще не страшный для здоровья? Хочется знать степень твоей шизофрении.