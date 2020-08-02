Летальность от COVID-19 составляет в Украине 2,4%, лидирует Кировоградская область

Общий показатель летальности от COVID-19 по Украине составляет 2,4%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья.

Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области. Следом идут Черкасщина и Закарпатье.

"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях".

Читайте также: COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов

Напомним, за минувшие сутки, 1 августа, в Украине обнаружили еще 1 112 случаев коронавирусной инфекции, болезнь унесла жизни 16 человек.