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Новости Коронавирус и карантин
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Летальность от COVID-19 составляет в Украине 2,4%, лидирует Кировоградская область

Летальность от COVID-19 составляет в Украине 2,4%, лидирует Кировоградская область

Общий показатель летальности от COVID-19 по Украине составляет 2,4%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья.

Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области. Следом идут Черкасщина и Закарпатье.

"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях".

Читайте также: COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов

Напомним, за минувшие сутки, 1 августа, в Украине обнаружили еще 1 112 случаев коронавирусной инфекции, болезнь унесла жизни 16 человек.

карантин (16729) смерть (9251) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Обычный грипп. Если его перестанут полоскать в газетах, о нём вообще никто не вспомнит.
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02.08.2020 12:29 Ответить
+6
Сейчас в "смертность от ковида" заносят всё подряд.
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02.08.2020 12:57 Ответить
+4
Ковидисткая хрень продолжается.

Не все активы переделили ещё.
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02.08.2020 12:28 Ответить
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А что там ковидоотрицатели говорили? Обычный гипп! Лето настанет и он исчезнет! Где теперь эти ванговальшики?
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02.08.2020 12:11 Ответить
Обычный грипп. Если его перестанут полоскать в газетах, о нём вообще никто не вспомнит.
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02.08.2020 12:29 Ответить
Напомнили анекдот
Стоят Александр Македонский, Чингисхан и Наполеон на трибуне мавзолея во время ноябрьского парада. Двое завистливо вздыхают: "Вот бы мне такие танки! Вот бы мне такие ракеты!". А Наполеон ни на что не глядит, уткнувшись в "Правду". Потом сворачивает ее и говорит: "Вот бы мне такую газету! До сих пор никто не знал бы, что я проиграл при Ватерлоо!"
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02.08.2020 12:36 Ответить
И где вы видели "обычный грипп" со смертностью в 2.4%?
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02.08.2020 12:53 Ответить
Сейчас в "смертность от ковида" заносят всё подряд.
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02.08.2020 12:57 Ответить
А почему же тогда во многих странах резко возросла смертность от всех причин? Если бы на ковид списывали смерти от других причин, то общая смертность от всех причин не изменилась бы.
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02.08.2020 13:01 Ответить
А потому что под "ковидом" идёт массовая зачистка нелегалов.
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02.08.2020 13:02 Ответить
Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,4%, лідирує Кіровоградська область - Цензор.НЕТ 971
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02.08.2020 13:07 Ответить
Не хватайся за голову. В Нью-Йорке была "вспышка". Зачистили, похоронили. Всё.
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02.08.2020 13:13 Ответить
Та ладно!

New York, US
Confirmed: 415 767
Deaths: 32 694
Recovered: 73 134
Active: 309 939
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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02.08.2020 14:09 Ответить
Во, видишь сколько нелегалов замочили ! Почти 33 тысячи. Сколько латиносовского гамна туда завезено было, для маршей за черно*опых.
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02.08.2020 14:31 Ответить
Ага, а 300 тыс "нелегалов" еще болеют. А как же "Зачистили, похоронили. Всё."?
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02.08.2020 14:35 Ответить
Да, и на улицах трупы лежат.
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02.08.2020 14:43 Ответить
Какая у Вас наивная фантазия об эпидемии.
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02.08.2020 16:22 Ответить
нема спокою довбо..бам(дуранитинофілам)



В московском полумарафоне под лозунгом «Мы победили пандемию» приняли участие около 16 тысяч человек
Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,4%, лідирує Кіровоградська область - Цензор.НЕТ 8394

А пандемия знает, что её победили?
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02.08.2020 15:12 Ответить
у Австралії ? )))))



В одном из штатов Австралии ввели режим ЧП и комендантский час из-за коронавируса
Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,4%, лідирує Кіровоградська область - Цензор.НЕТ 8823
Власти австралийского штата Виктория ввели режим чрезвычайного положения. Как передает Replyua.net со ссылкой на SBS News, соответствующее решение было принято из-за резкого роста инфицированных COVID-19. Со слов главы правительства штата Даниэль Эндрю, подобные жесткие ограничения будут введены в отношении жителей одного из самых крупных городов страны Мельбурна на ближайшие шесть недель.

Таким образом, с вечера воскресенья, 2 августа, во всем городе устанавливается ежедневный комендантский час, а продолжаться он будет с 20:00 до 05:00. К тому же, спортивную активность ограничат всего одним часом в день в пределах пяти километров от дома. Одновременно с этим, сообщается, что жители Мельбурна смогут покидать свои дома только, чтобы приобрести еду, пойти работать либо учиться, заниматься физическими упражнениями. Эндрю уже предупредил, что власти не намерены быть толерантными к тем, кто нарушает новые ограничения.

«В случае, если у вас нет никаких веских причин быть за пределами своего дома вечером после 20-ти часов, вас задержат и оштрафуют», - сказал он
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02.08.2020 19:57 Ответить
Андрюс (премьер штата) - клинический идиот, десять лет находящийся у власти потому что его финансируют китайцы. У штата Виктория нет ничего кроме долгов в размере около $(AUS) 70 миллиардов.
Каким образом запрет выгулять мою собаку после 8 вечера поможет сократить распространение вируса - эту загадку и Эйнштейн не разгадает.
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03.08.2020 02:52 Ответить
А почему же тогда на юге Италии снизилась смертность от всех причин? Зебилы рассказывали что в Италии бушует коронавирус.
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02.08.2020 13:14 Ответить
Несколько странно она уменьшилась...
https://vokrugsveta.ua/people/statistika-vs-konspirologiya-v-italii-opublikovali-tsifry-obshhej-smertnosti-za-mart-11-04-2020 На Юге Италии, гораздо слабее затронутом эпидемией, ситуация менее трагична. Примерно половина муниципалитетов отметили увеличение смертности на 20-40% по сравнению со средними показателями предыдущих лет.

Но в общем случае, очевидно, что в промышленных районах такие заболевания распространяются быстрее, чем в сельскохозяйственных.
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02.08.2020 14:00 Ответить
На юге Италии правит мафия. Она не позволяет своих стариков убивать аппаратами ИВЛ.
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02.08.2020 14:44 Ответить
Судя по количеству твоих постов, ты сегодня нехило заработал
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02.08.2020 15:01 Ответить
У нас в Мельбурне дурантин лютует; делать всё равно нехрена. Сижу, развлекаю вас забесплатно.
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02.08.2020 15:03 Ответить
Крепко он тебя зацепил, дурантин этот
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02.08.2020 15:06 Ответить
Да достал уже по самую корягу. Семь месяцев эта хрень длится. Руководство штата - полные кретины; им кофейной забегаловкой заведовать нельзя - разорятся за неделю.
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02.08.2020 16:21 Ответить
На сегодняшний день летальность 4,11%... хреново у кого то с арифметикой... официальные данные --- в открытом доступе, наверное --- калькуляторы неправильные....
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02.08.2020 22:01 Ответить
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.
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02.08.2020 13:12 Ответить
\Україна по заражуваності довший час "на плато"..."відносний" успіх Лахті і підігрючим йому "дурантинофілам".
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.


ua Татьяна Лавренко(***зверніть увагу,спрощена,"дитяча" українська мова,коли спроба написати "від себе")
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають


Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.


ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.


Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.


ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону


As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
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02.08.2020 15:16 Ответить
о, так ви таки на роботі?! картотеку збираємо? І що ці добрі люди не так сказали? Де їх брехня? - а нема. А от у степанова і компанії (певно міфічний дудра один із них) шо не слово то - брехня. І не в самій інформації, а у оцінці її: за день умерло 16 чоловік - ховайтеся іначе всє умрьотє. А ось пуя вам, зелені придурки.
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02.08.2020 19:00 Ответить
" лідирування "Кропивницької області -суто статистичний "виверт"...
мало тестів,Їх висока динаміка, невідома статистика...
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02.08.2020 12:18 Ответить
Самый высокий показатель зафиксирован в.... Закарпатской (3,8%) областях".

ось це близько до правди.
дофіга заробітчан,що ходять по гостях і до московських батюшок "цілувати ікони"..
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02.08.2020 12:21 Ответить
Ковидисткая хрень продолжается.

Не все активы переделили ещё.
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02.08.2020 12:28 Ответить
ОНИ СЧИТАЮТ ПРОЦЕНТ ДО ВСЕХ ЗАБОЛЕВШИХ, А НЕ ДО ВЫЗДОРОВШИХ. СЧИТАЮТ, ЧТО ТЕ ЧТО СЕЙЧАС БОЛЕЮТ ВСЕ ПОПРАВЯТСЯ.
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02.08.2020 12:29 Ответить
а для ілюстрації оюов'язково вставляти расєйські фотки? українських не має?
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02.08.2020 12:32 Ответить
Среди медработников - 0.5 % .
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02.08.2020 12:39 Ответить
А всех остальных / без медработников / - 3.5 % .
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02.08.2020 12:41 Ответить
Старики умирают. Так устроена жизнь.
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02.08.2020 12:57 Ответить
Сестра моей супруги,маленькая,худенькая женщина,под семьдесят лет,прожила еще шесть лет,после того как ей объявили "рак 4 степени". Знакомый,в возрасте 55 лет,заболев Ковидом,умер через полтора месяца,после того как ему объявили "рак 4 степени".Есть разница? Есть.
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02.08.2020 13:14 Ответить
Я эти душещипательные байки каждый день слышу. В реальности, значение имеет только статистика. За семь месяцев у нас в Австралии умерли менее 200, все старики, в основном из домов престарелых. То есть люди просто доживали свой век, и умерли от набора болячек, при этом подхватив обычную простуду.
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02.08.2020 13:17 Ответить
Если бы Вам было 70 лет,то Вам бы пришлось выбрать между прожить еще 5 лет и прожить месяц. Не верующие в Ковид,очень быстро меняют свое мнение,когда попадают в отделение больных вирусом.В отделение,где работает с больными вирусом мой брат,была медсестра той больницы, "неверующая",- и после того как она попала туда,в 2 часа ночи подняла такой крик "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!",что все ее сомнения ее в существование вируса ,улетучились. Зависит от того какой из шести стволов вы зацепили (есть несколько легких) и зависит от группы крови,-легче проходит 4 группа,потом 1,а 2 и 3 проходят тяжелее всего. Я не знаю какие формы в Австралии,но в Азии обычно легкие формы.
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02.08.2020 13:37 Ответить
Ну так определённый процент заболевших сезонной простудой заканчивает пневмонией; ничего необычного в этом нет.
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02.08.2020 13:41 Ответить
?? Самый лучший вариант проверки существования и опасности коронавируса,-это зайти в красную зону отделения Ковид,и убедиться самому в этом. Предварительно,снять подпиской, ответственность с врачей.
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02.08.2020 13:48 Ответить
Вирус обычного гриппа, дающий осложнения типа пневмонии.
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02.08.2020 13:52 Ответить
Получается,дураки американцы,подыхающие как мухи,от обыкновенного гриппа... Ясно.
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02.08.2020 14:10 Ответить
Aмериканцы массово зачищают бандформирования нелегалов, завезённые туда под видом "беженцев".
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02.08.2020 14:13 Ответить
Да-а... До этого я бы никогда не додумался...
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02.08.2020 14:16 Ответить
Ну так потому вы и не власть в США.
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02.08.2020 14:29 Ответить
Я не власть имел ввиду.
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02.08.2020 14:35 Ответить
A кто же ещё станет заниматься массовой зачисткой бандформирований, состоящих из латиносов-нелегалов ?
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02.08.2020 14:42 Ответить
крім Австралії,де дуже легко дотримуватись 'соціальної дистанції',де на початку добре самоізолювались від світу,є решта Планети,де пандемія проходить по-різному..
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02.08.2020 15:18 Ответить
У нас "легко" ? В Мельбурне живут несколько миллионов человек.
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02.08.2020 16:18 Ответить
Как считают непонятно ,от какого числа взят процент ?
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02.08.2020 14:42 Ответить
Oт фонаря, как обычно.
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02.08.2020 14:48 Ответить
 
 