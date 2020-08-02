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Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,4%, лідирує Кіровоградська область
Загальний показник летальності від COVID-19 в Україні становить 2,4%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я.
Найвищий рівень смертності серед всіх регіонів - у Кіровоградській області. Після неї - Черкащина та Закарпаття.
"Летальність у країні становить 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%) і Закарпатській (3,8%) областях".
Нагадаємо, за минулу добу, 1 серпня, в Україні виявили ще 1 112 випадків коронавірусної інфекції, хвороба забрала життя 16 людей.
Топ коментарі
+6 aquarius580 .
показати весь коментар02.08.2020 12:29 Відповісти Посилання
+6 aquarius580 .
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+4 aquarius580 .
показати весь коментар02.08.2020 12:28 Відповісти Посилання
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Стоят Александр Македонский, Чингисхан и Наполеон на трибуне мавзолея во время ноябрьского парада. Двое завистливо вздыхают: "Вот бы мне такие танки! Вот бы мне такие ракеты!". А Наполеон ни на что не глядит, уткнувшись в "Правду". Потом сворачивает ее и говорит: "Вот бы мне такую газету! До сих пор никто не знал бы, что я проиграл при Ватерлоо!"
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В московском полумарафоне под лозунгом «Мы победили пандемию» приняли участие около 16 тысяч человек
А пандемия знает, что её победили?
В одном из штатов Австралии ввели режим ЧП и комендантский час из-за коронавируса
Власти австралийского штата Виктория ввели режим чрезвычайного положения. Как передает Replyua.net со ссылкой на SBS News, соответствующее решение было принято из-за резкого роста инфицированных COVID-19. Со слов главы правительства штата Даниэль Эндрю, подобные жесткие ограничения будут введены в отношении жителей одного из самых крупных городов страны Мельбурна на ближайшие шесть недель.
Таким образом, с вечера воскресенья, 2 августа, во всем городе устанавливается ежедневный комендантский час, а продолжаться он будет с 20:00 до 05:00. К тому же, спортивную активность ограничат всего одним часом в день в пределах пяти километров от дома. Одновременно с этим, сообщается, что жители Мельбурна смогут покидать свои дома только, чтобы приобрести еду, пойти работать либо учиться, заниматься физическими упражнениями. Эндрю уже предупредил, что власти не намерены быть толерантными к тем, кто нарушает новые ограничения.
«В случае, если у вас нет никаких веских причин быть за пределами своего дома вечером после 20-ти часов, вас задержат и оштрафуют», - сказал он
Каким образом запрет выгулять мою собаку после 8 вечера поможет сократить распространение вируса - эту загадку и Эйнштейн не разгадает.
https://vokrugsveta.ua/people/statistika-vs-konspirologiya-v-italii-opublikovali-tsifry-obshhej-smertnosti-za-mart-11-04-2020 На Юге Италии, гораздо слабее затронутом эпидемией, ситуация менее трагична. Примерно половина муниципалитетов отметили увеличение смертности на 20-40% по сравнению со средними показателями предыдущих лет.
Но в общем случае, очевидно, что в промышленных районах такие заболевания распространяются быстрее, чем в сельскохозяйственных.
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Татьяна Лавренко(***зверніть увагу,спрощена,"дитяча" українська мова,коли спроба написати "від себе")
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають
Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели.
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
мало тестів,Їх висока динаміка, невідома статистика...
ось це близько до правди.
дофіга заробітчан,що ходять по гостях і до московських батюшок "цілувати ікони"..
Не все активы переделили ещё.