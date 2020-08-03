Коломойский "подруливает облсоветом через своих миньонов", Днепропетровщину начинают отдавать ему "на откуп", - Филатов

Партия мэров "Пропозиция" собирается пойти на парламентские выборы. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что рано или поздно Украина может войти в досрочную парламентскую кампанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Филатов рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, сначала партия пойдет на местные выборы, а дальше будут смотреть по экономической ситуации.

"Конечно, монобольшинство в нынешнем виде президент создать уже не сможет. Но к нему должно прийти понимание (и я надеюсь, оно постепенно приходит): если ты получил абсолютную власть, то у тебя и абсолютная ответственность", - сказал он.

Кроме того, Филатов рассказал, что идет конвергенция неприязни к нему со стороны центральной власти. Олигарх Игорь Коломойский может с президентом Владимиром Зеленским быть в чем-то не согласен и не солидарен, но в плане неприязни к нему точки зрения у них якобы совпадают.

"Потому фактически Днепропетровскую область начинают отдавать Игорю Валерьевичу на откуп", - сказал Филатов.

По словам мэра Днепра, он там назначает и снимает прокуроров, пытается влиять на кадровую политику по другим силовикам, "подруливает облсоветом через своих миньонов".

"И как раз "народную республику" будут не всенародно избранные мэры создавать, а такие люди, как Игорь Валерьевич, которым отваливаются целые куски власти, которыми они на горизонтальном уровне пытаются подруливать, где-то правоохранителями, где-то людьми из Офиса Президента, где-то правительством", - добавил он.

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