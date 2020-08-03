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Коломойский "подруливает облсоветом через своих миньонов", Днепропетровщину начинают отдавать ему "на откуп", - Филатов

Коломойский

Партия мэров "Пропозиция" собирается пойти на парламентские выборы. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что рано или поздно Украина может войти в досрочную парламентскую кампанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Филатов рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, сначала партия пойдет на местные выборы, а дальше будут смотреть по экономической ситуации.

"Конечно, монобольшинство в нынешнем виде президент создать уже не сможет. Но к нему должно прийти понимание (и я надеюсь, оно постепенно приходит): если ты получил абсолютную власть, то у тебя и абсолютная ответственность", - сказал он.

Кроме того, Филатов рассказал, что идет конвергенция неприязни к нему со стороны центральной власти. Олигарх Игорь Коломойский может с президентом Владимиром Зеленским быть в чем-то не согласен и не солидарен, но в плане неприязни к нему точки зрения у них якобы совпадают.

"Потому фактически Днепропетровскую область начинают отдавать Игорю Валерьевичу на откуп", - сказал Филатов.

По словам мэра Днепра, он там назначает и снимает прокуроров, пытается влиять на кадровую политику по другим силовикам, "подруливает облсоветом через своих миньонов".

"И как раз "народную республику" будут не всенародно избранные мэры создавать, а такие люди, как Игорь Валерьевич, которым отваливаются целые куски власти, которыми они на горизонтальном уровне пытаются подруливать, где-то правоохранителями, где-то людьми из Офиса Президента, где-то правительством", - добавил он.

Также читайте: Обсуждение Зеленским и Путиным проекта закона о децентрализации свидетельствует о попытках кулуарно принять "альтернативные" законопроекты, - заявление "Пропозиции"

Автор: 

выборы (24760) Днепр (4444) Коломойский Игорь (1792) Филатов Борис (561) Пропозиция (12) Днепропетровская область (4090)


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Топ комментарии
+16
Коломойский "подруливает облсоветом через своих миньонов", Днепропетровщину начинают отдавать ему "на откуп", - Филатов - Цензор.НЕТ 6503
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03.08.2020 13:33 Ответить
+5
Филатов, ну от на хрена употреблять слова типа "конвергенция"?
Почему я должен лезть в гугль, и с удивлением узнавать, шо это "процесс, противоположный дивергенции"?
Почему не объяснить так шоб все поняли - нормальными матюками?
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03.08.2020 13:39 Ответить
+3
через своих минетчиков?
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03.08.2020 13:28 Ответить
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через своих минетчиков?
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03.08.2020 13:28 Ответить
Коломойский "подруливает облсоветом через своих миньонов", Днепропетровщину начинают отдавать ему "на откуп", - Филатов - Цензор.НЕТ 6503
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03.08.2020 13:33 Ответить
ігра пістонов
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03.08.2020 13:42 Ответить
Филатов, ну от на хрена употреблять слова типа "конвергенция"?
Почему я должен лезть в гугль, и с удивлением узнавать, шо это "процесс, противоположный дивергенции"?
Почему не объяснить так шоб все поняли - нормальными матюками?
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03.08.2020 13:39 Ответить
чтоб ты узнал что-то новое и не превратился в зебилёныша
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03.08.2020 13:44 Ответить
а хто сказав, що він сам те розуміє?
просто розумне слово
скажеш "конвєргєнція нєпріязні" - і люди подумають, шо то вопше кабздець шось
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03.08.2020 13:46 Ответить
Та понятно шо не розуміє, там цих конвєргєнций як собак нерізаних, і біологічна, і політична, і економічна і ше чорті-яка.
Але всі тії конвергенції - це коли шо-то конвергується з чим-то, а у нас в налічії тіки ненависть і Філатов.
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03.08.2020 13:56 Ответить
Не побачили де стоять лапки і закінчилася цитата?
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03.08.2020 15:17 Ответить
Поліз спеціяльно у першоджерела.
То це таки його цитата: - "Плюс идет конвергенция неприязни ко мне со стороны центральной власти".
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03.08.2020 17:17 Ответить
Зє якойсь збирало олегарпів, ділило ЮА на зони і роздавало їм в користування, нє?
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03.08.2020 13:47 Ответить
и скока щас стоят услуги куртизанов?
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03.08.2020 13:48 Ответить
должно прийти понимание (и я надеюсь, оно постепенно приходит): если ты получил абсолютную власть, то у тебя и абсолютная ответственность" А у него и сейчас есть абсолютная ответственность. Он этой ответствености в москву названивает - и потом очень ответственно всё выполняет
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03.08.2020 13:57 Ответить
Мешают парковки у черта на рогах ставить. Вот плохие.
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03.08.2020 14:11 Ответить
В данном контексте выражение "через своих миньенов" понимать в прямом или переносном смысле?
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03.08.2020 14:46 Ответить
И правильно, за это "мудрий нарід" голосовал на выборах. И нечего теперь бухтеть! Не нравится им, видишь ли.
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03.08.2020 15:55 Ответить
А где обещанный аэропорт? Бла бла бла, выберите меня снова. Тем временем даже в Запорожье уже построили.
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03.08.2020 16:58 Ответить
Зелёный ублюдок бил членом по ограждению моста и клялся построить ВПП в Днепре. Но... клоун, он и в президентах клоун... что с дурачка возьмёшь.
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03.08.2020 20:12 Ответить
Построить аэропорт обещал Филатов еще при Порошенко. Теперь обещает дальше.
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03.08.2020 20:39 Ответить
Вспоминается классика "Нахрена мы революцию делали".
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03.08.2020 17:11 Ответить
Коломойского в тюрьму!
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03.08.2020 18:23 Ответить
И Ахметова с Бойко и Пинчуком.
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03.08.2020 20:40 Ответить
 
 