Коломойський "підкермовує облрадою через своїх міньйонів", Дніпропетровщину починають віддавати йому "на відкуп", - Філатов
Партія мерів "Пропозиція" збирається піти на парламентські вибори. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що рано чи пізно Україна може увійти в дострокову парламентську кампанію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Філатов розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".
За його словами, спочатку партія піде на місцеві вибори, а далі будуть зважати на економічну ситуацію.
"Звичайно, монобільшість у нинішньому вигляді президент створити вже не зможе. Але до нього має прийти розуміння (і я сподіваюся, воно поступово приходить): якщо ти отримав абсолютну владу, то у тебе і абсолютна відповідальність", - сказав він.
Крім того, Філатов розповів, що йде конвергенція неприязні до нього з боку центральної влади. Олігарх Ігор Коломойський може з президентом Володимиром Зеленським бути в чомусь не згоден і не солідарний, але в плані неприязні до нього точки зору у них нібито збігаються.
"Тому фактично Дніпропетровщину починають віддавати Ігорю Валерійовичу на відкуп", - сказав Філатов.
За словами мера Дніпра, він там призначає і знімає прокурорів, намагається впливати на кадрову політику щодо інших силовиків, "підкермовує облрадою через своїх міньйонів".
"І як раз "народну республіку" будуть не всенародно обрані мери створювати, а такі люди, як Ігор Валерійович, яким відвалюються цілі шматки влади, якими вони на горизонтальному рівні намагаються підкеровувати, десь правоохоронцями, десь людьми з Офісу Президента, десь урядом", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почему я должен лезть в гугль, и с удивлением узнавать, шо это "процесс, противоположный дивергенции"?
Почему не объяснить так шоб все поняли - нормальными матюками?
просто розумне слово
скажеш "конвєргєнція нєпріязні" - і люди подумають, шо то вопше кабздець шось
Але всі тії конвергенції - це коли шо-то конвергується з чим-то, а у нас в налічії тіки ненависть і Філатов.
То це таки його цитата: - "Плюс идет конвергенция неприязни ко мне со стороны центральной власти".