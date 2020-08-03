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Новини
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Коломойський "підкермовує облрадою через своїх міньйонів", Дніпропетровщину починають віддавати йому "на відкуп", - Філатов

Коломойський

Партія мерів "Пропозиція" збирається піти на парламентські вибори. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що рано чи пізно Україна може увійти в дострокову парламентську кампанію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Філатов розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, спочатку партія піде на місцеві вибори, а далі будуть зважати на економічну ситуацію.

"Звичайно, монобільшість у нинішньому вигляді президент створити вже не зможе. Але до нього має прийти розуміння (і я сподіваюся, воно поступово приходить): якщо ти отримав абсолютну владу, то у тебе і абсолютна відповідальність", - сказав він.

Крім того, Філатов розповів, що йде конвергенція неприязні до нього з боку центральної влади. Олігарх Ігор Коломойський може з президентом Володимиром Зеленським бути в чомусь не згоден і не солідарний, але в плані неприязні до нього точки зору у них нібито збігаються.

"Тому фактично Дніпропетровщину починають віддавати Ігорю Валерійовичу на відкуп", - сказав Філатов.

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За словами мера Дніпра, він там призначає і знімає прокурорів, намагається впливати на кадрову політику щодо інших силовиків, "підкермовує облрадою через своїх міньйонів".

"І як раз "народну республіку" будуть не всенародно обрані мери створювати, а такі люди, як Ігор Валерійович, яким відвалюються цілі шматки влади, якими вони на горизонтальному рівні намагаються підкеровувати, десь правоохоронцями, десь людьми з Офісу Президента, десь урядом", - додав він.

Автор: 

вибори (6721) Дніпро (3302) Коломойський Ігор (3126) Філатов Борис (463) Пропозиція (12) Дніпропетровська область (3873)


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Топ коментарі
+16
Коломойский "подруливает облсоветом через своих миньонов", Днепропетровщину начинают отдавать ему "на откуп", - Филатов - Цензор.НЕТ 6503
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03.08.2020 13:33 Відповісти
+5
Филатов, ну от на хрена употреблять слова типа "конвергенция"?
Почему я должен лезть в гугль, и с удивлением узнавать, шо это "процесс, противоположный дивергенции"?
Почему не объяснить так шоб все поняли - нормальными матюками?
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03.08.2020 13:39 Відповісти
+3
через своих минетчиков?
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03.08.2020 13:28 Відповісти
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через своих минетчиков?
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03.08.2020 13:28 Відповісти
Коломойский "подруливает облсоветом через своих миньонов", Днепропетровщину начинают отдавать ему "на откуп", - Филатов - Цензор.НЕТ 6503
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03.08.2020 13:33 Відповісти
ігра пістонов
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03.08.2020 13:42 Відповісти
Филатов, ну от на хрена употреблять слова типа "конвергенция"?
Почему я должен лезть в гугль, и с удивлением узнавать, шо это "процесс, противоположный дивергенции"?
Почему не объяснить так шоб все поняли - нормальными матюками?
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03.08.2020 13:39 Відповісти
чтоб ты узнал что-то новое и не превратился в зебилёныша
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03.08.2020 13:44 Відповісти
а хто сказав, що він сам те розуміє?
просто розумне слово
скажеш "конвєргєнція нєпріязні" - і люди подумають, шо то вопше кабздець шось
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03.08.2020 13:46 Відповісти
Та понятно шо не розуміє, там цих конвєргєнций як собак нерізаних, і біологічна, і політична, і економічна і ше чорті-яка.
Але всі тії конвергенції - це коли шо-то конвергується з чим-то, а у нас в налічії тіки ненависть і Філатов.
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03.08.2020 13:56 Відповісти
Не побачили де стоять лапки і закінчилася цитата?
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03.08.2020 15:17 Відповісти
Поліз спеціяльно у першоджерела.
То це таки його цитата: - "Плюс идет конвергенция неприязни ко мне со стороны центральной власти".
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03.08.2020 17:17 Відповісти
Зє якойсь збирало олегарпів, ділило ЮА на зони і роздавало їм в користування, нє?
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03.08.2020 13:47 Відповісти
и скока щас стоят услуги куртизанов?
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03.08.2020 13:48 Відповісти
должно прийти понимание (и я надеюсь, оно постепенно приходит): если ты получил абсолютную власть, то у тебя и абсолютная ответственность" А у него и сейчас есть абсолютная ответственность. Он этой ответствености в москву названивает - и потом очень ответственно всё выполняет
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03.08.2020 13:57 Відповісти
Мешают парковки у черта на рогах ставить. Вот плохие.
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03.08.2020 14:11 Відповісти
В данном контексте выражение "через своих миньенов" понимать в прямом или переносном смысле?
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03.08.2020 14:46 Відповісти
И правильно, за это "мудрий нарід" голосовал на выборах. И нечего теперь бухтеть! Не нравится им, видишь ли.
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03.08.2020 15:55 Відповісти
А где обещанный аэропорт? Бла бла бла, выберите меня снова. Тем временем даже в Запорожье уже построили.
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03.08.2020 16:58 Відповісти
Зелёный ублюдок бил членом по ограждению моста и клялся построить ВПП в Днепре. Но... клоун, он и в президентах клоун... что с дурачка возьмёшь.
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03.08.2020 20:12 Відповісти
Построить аэропорт обещал Филатов еще при Порошенко. Теперь обещает дальше.
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03.08.2020 20:39 Відповісти
Вспоминается классика "Нахрена мы революцию делали".
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03.08.2020 17:11 Відповісти
Коломойского в тюрьму!
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03.08.2020 18:23 Відповісти
И Ахметова с Бойко и Пинчуком.
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03.08.2020 20:40 Відповісти
 
 