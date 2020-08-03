Коломойський "підкермовує облрадою через своїх міньйонів", Дніпропетровщину починають віддавати йому "на відкуп", - Філатов

Партія мерів "Пропозиція" збирається піти на парламентські вибори. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що рано чи пізно Україна може увійти в дострокову парламентську кампанію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Філатов розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, спочатку партія піде на місцеві вибори, а далі будуть зважати на економічну ситуацію.

"Звичайно, монобільшість у нинішньому вигляді президент створити вже не зможе. Але до нього має прийти розуміння (і я сподіваюся, воно поступово приходить): якщо ти отримав абсолютну владу, то у тебе і абсолютна відповідальність", - сказав він.

Крім того, Філатов розповів, що йде конвергенція неприязні до нього з боку центральної влади. Олігарх Ігор Коломойський може з президентом Володимиром Зеленським бути в чомусь не згоден і не солідарний, але в плані неприязні до нього точки зору у них нібито збігаються.

"Тому фактично Дніпропетровщину починають віддавати Ігорю Валерійовичу на відкуп", - сказав Філатов.

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За словами мера Дніпра, він там призначає і знімає прокурорів, намагається впливати на кадрову політику щодо інших силовиків, "підкермовує облрадою через своїх міньйонів".

"І як раз "народну республіку" будуть не всенародно обрані мери створювати, а такі люди, як Ігор Валерійович, яким відвалюються цілі шматки влади, якими вони на горизонтальному рівні намагаються підкеровувати, десь правоохоронцями, десь людьми з Офісу Президента, десь урядом", - додав він.