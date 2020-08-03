Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, - Геращенко. ФОТО

Террорист, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждающий, что в рюкзаке у него взрывчатка, является гражданином Узбекистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает замглавы МВД Антон Геращенко сообщил в эфире телеканала ZIK.

Позже на своей странице в Facebook, замглавы МВД написал, что, по предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб, 25.03.1988 г.р.



Фото: Геращенко/Facebook

"Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - написал он.

Также Геращенко отметил, что на месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг". Руководство операцией полностью взяла на себя СБУ. Полиция помогает СБУ в охране общественной безопасности и окружении территории спецоперации.

В соцсетях опубликовали заявление, по которому "киевский террорист" Сухроб Каримов просит предоставить ему право на постоянное проживание в Украине, датированное 3.03.2017 г.. Место проживания: Бердянский район, село Новопетровка.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

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Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.