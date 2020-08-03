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Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, - Геращенко. ФОТО

Террорист, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждающий, что в рюкзаке у него взрывчатка, является гражданином Узбекистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает замглавы МВД Антон Геращенко сообщил в эфире телеканала ZIK.

Позже на своей странице в Facebook, замглавы МВД написал, что, по предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб, 25.03.1988 г.р.

Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, - Геращенко 01
Фото: Геращенко/Facebook

"Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров", - написал он.

Также Геращенко отметил, что на месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг". Руководство операцией полностью взяла на себя СБУ. Полиция помогает СБУ в охране общественной безопасности и окружении территории спецоперации.

В соцсетях опубликовали заявление, по которому "киевский террорист" Сухроб Каримов просит предоставить ему право на постоянное проживание в Украине, датированное 3.03.2017 г.. Место проживания: Бердянский район, село Новопетровка.

Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, - Геращенко 02

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.

Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, - Геращенко 03

Киев (25692) терроризм (18692) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+38
Ну, то таке.
Рутина.
А от цікавенька інфа: « 3 августа 2020

Белоруссия опровергла получение от Украины запроса на выдачу «российских боевиков»

https://lenta.ru/auth/

Генпрокуратура Белоруссии опровергла получение запроса на экстрадицию «российских боевиков» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера от Украины. Об этом сообщает «https://lenta.ru/tags/organizations/ia-sputnik/ Sputnik Беларусь».

Начальник отдела информации https://lenta.ru/tags/organizations/genprokuratura-rf/ генпрокуратуры Анжелика Курчак заявила, что со стороны офиса генпрокура Украины не поступало никаких ходатайств относительно задержанных.»
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03.08.2020 13:59 Ответить
+32
Террорист, захвативший отделение банка в центре Киева, является гражданином Узбекистана, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4489
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03.08.2020 14:00 Ответить
+32
18.Развод Зебилов.
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03.08.2020 14:14 Ответить
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Всьо, уже і узбеки на нас!
А якби узбеки знали при перетині кордону України навіть за те що вони українську муху вб'ють, то навряд би бігали по країні з рюкзаками!
БЕЗНАКАЗАННІСТЬ ПОРОДЖУЄ!!!!
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03.08.2020 14:41 Ответить
Хочет пмж в Украине? Лет 5-8 пмж ему уже обеспечено. Или он хочет бессрочное?
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03.08.2020 14:49 Ответить
Досить циру - направляйте дільничого, нехай вижене того узбека із святого місця - банку!
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03.08.2020 14:52 Ответить
Від режисерів "Луцький терорист" та "Полтавський втікач"..... "Пограбування по узбецьки".
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03.08.2020 15:32 Ответить
Зебил Узбеков
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03.08.2020 15:35 Ответить
Передвижной террористический цирк имени Авакова и Вовки Зе набирает обороты все предсказуемо до мелочей страх и паника у населения себе преференции по деньгам и и больше прав , нет не так больше бесправия картельной системы по малейшему неповиновению этой карательной системы граждан которые высказывают и борются за свои гражданские права то есть ментовский беспредел и власть имущий тоже
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03.08.2020 16:00 Ответить
.ля,летом,не зимой,банк в Украине захватил сугроб.
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03.08.2020 18:23 Ответить
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