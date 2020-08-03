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Банк у Києві захопив Карімов Сухроб, громадянин Узбекистану, - Геращенко. ФОТО

Банк у Києві захопив Карімов Сухроб, громадянин Узбекистану, - Геращенко. ФОТО

Терорист, який перебуває в будівлі бізнес-центру "Леонардо" в центрі Києва і який стверджує, що в рюкзаку у нього вибухівка, є громадянином Узбекистану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив в ефірі телеканалу ZIK.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook, заступник голови МВС написав, що за попередньою інформацією особою, яка погрожує   терористичним актом, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахматовіч, 25.03.1988 р.н.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко

Банк у Києві захопив Карімов Сухроб, громадянин Узбекистану, - Геращенко 01

Фото: Геращенко/Facebook

"Судячи з його соціальних мереж - це психічно неврівноважена людина. Ми поки не знаємо, наскільки серйозні його наміри, і чи дійсно у нього справжня вибухівка. Тому зараз обрана стратегія переговорів", - написав він.

Також Геращенко зазначив, що на місці створено оперативний штаб СБУ і поліції. Введено в дію план спеціальної операції "Бумеранг". Керівництво операцією повністю взяла на себе СБУ. Поліція допомагає СБУ в охороні громадської безпеки і оточенні території спецоперації.

У соцмережах опублікували заяву, за якою "київський терорист" Сухроб Карімов просить надати йому право на постійне проживання в Україні, датовану 3.03.2017 р. Місце проживання: Бердянський район, село Новопетрівка.

Банк у Києві захопив Карімов Сухроб, громадянин Узбекистану, - Геращенко 02

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.

Банк у Києві захопив Карімов Сухроб, громадянин Узбекистану, - Геращенко 03

Автор: 

Київ (19672) тероризм (2868) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+38
Ну, то таке.
Рутина.
А от цікавенька інфа: « 3 августа 2020

Белоруссия опровергла получение от Украины запроса на выдачу «российских боевиков»

https://lenta.ru/auth/

Генпрокуратура Белоруссии опровергла получение запроса на экстрадицию «российских боевиков» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера от Украины. Об этом сообщает «https://lenta.ru/tags/organizations/ia-sputnik/ Sputnik Беларусь».

Начальник отдела информации https://lenta.ru/tags/organizations/genprokuratura-rf/ генпрокуратуры Анжелика Курчак заявила, что со стороны офиса генпрокура Украины не поступало никаких ходатайств относительно задержанных.»
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03.08.2020 13:59 Відповісти
+32
Террорист, захвативший отделение банка в центре Киева, является гражданином Узбекистана, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4489
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03.08.2020 14:00 Відповісти
+32
18.Развод Зебилов.
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03.08.2020 14:14 Відповісти
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Всьо, уже і узбеки на нас!
А якби узбеки знали при перетині кордону України навіть за те що вони українську муху вб'ють, то навряд би бігали по країні з рюкзаками!
БЕЗНАКАЗАННІСТЬ ПОРОДЖУЄ!!!!
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03.08.2020 14:41 Відповісти
Хочет пмж в Украине? Лет 5-8 пмж ему уже обеспечено. Или он хочет бессрочное?
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03.08.2020 14:49 Відповісти
Досить циру - направляйте дільничого, нехай вижене того узбека із святого місця - банку!
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03.08.2020 14:52 Відповісти
Від режисерів "Луцький терорист" та "Полтавський втікач"..... "Пограбування по узбецьки".
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03.08.2020 15:32 Відповісти
Зебил Узбеков
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03.08.2020 15:35 Відповісти
Передвижной террористический цирк имени Авакова и Вовки Зе набирает обороты все предсказуемо до мелочей страх и паника у населения себе преференции по деньгам и и больше прав , нет не так больше бесправия картельной системы по малейшему неповиновению этой карательной системы граждан которые высказывают и борются за свои гражданские права то есть ментовский беспредел и власть имущий тоже
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03.08.2020 16:00 Відповісти
.ля,летом,не зимой,банк в Украине захватил сугроб.
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03.08.2020 18:23 Відповісти
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