Банк у Києві захопив Карімов Сухроб, громадянин Узбекистану, - Геращенко. ФОТО

Терорист, який перебуває в будівлі бізнес-центру "Леонардо" в центрі Києва і який стверджує, що в рюкзаку у нього вибухівка, є громадянином Узбекистану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив в ефірі телеканалу ZIK.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook, заступник голови МВС написав, що за попередньою інформацією особою, яка погрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахматовіч, 25.03.1988 р.н.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко

Фото: Геращенко/Facebook

"Судячи з його соціальних мереж - це психічно неврівноважена людина. Ми поки не знаємо, наскільки серйозні його наміри, і чи дійсно у нього справжня вибухівка. Тому зараз обрана стратегія переговорів", - написав він.

Також Геращенко зазначив, що на місці створено оперативний штаб СБУ і поліції. Введено в дію план спеціальної операції "Бумеранг". Керівництво операцією повністю взяла на себе СБУ. Поліція допомагає СБУ в охороні громадської безпеки і оточенні території спецоперації.

У соцмережах опублікували заяву, за якою "київський терорист" Сухроб Карімов просить надати йому право на постійне проживання в Україні, датовану 3.03.2017 р. Місце проживання: Бердянський район, село Новопетрівка.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.