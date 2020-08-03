"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко

Терорист, що перебуває в будівлі бізнес-центру "Леонардо" в центрі Києва і стверджує, що в рюкзаку у нього вибухівка, вимагає допуску до себе представників засобів масової інформації

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Із злочинцем ведуться переговори, ми вимагаємо від нього здатися. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав якісь інтерв'ю. Схоже, ситуація розгортається за сценарієм, як це було в Луцьку ... Стратегія на сьогоднішній момент - це переговори. За підсумками переговорів будуть ухвалюватися подальші рішення", - сказав Геращенко в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24 в п'ятницю".

"Попередньо ми встановили, що це людина 32 років ... Здається, ми знаємо, хто це", - додав він.

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Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.