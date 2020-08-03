УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9945 відвідувачів онлайн
Новини
9 428 83

"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко

Терорист, що перебуває в будівлі бізнес-центру "Леонардо" в центрі Києва і стверджує, що в рюкзаку у нього вибухівка, вимагає допуску до себе представників засобів масової інформації

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Із злочинцем ведуться переговори, ми вимагаємо від нього здатися. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав якісь інтерв'ю. Схоже, ситуація розгортається за сценарієм, як це було в Луцьку ... Стратегія на сьогоднішній момент - це переговори. За підсумками переговорів будуть ухвалюватися подальші рішення", - сказав Геращенко в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24 в п'ятницю".

"Попередньо ми встановили, що це людина 32 років ... Здається, ми знаємо, хто це", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Автор: 

Київ (19672) перемовини (3011) тероризм (2868) вимога (42) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
"Свинью, рояль и президента!"
показати весь коментар
03.08.2020 13:42 Відповісти
+26
"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3907
показати весь коментар
03.08.2020 13:52 Відповісти
+23
Попереджвли ж - не обирайте кловуна, бо буде цирк.
показати весь коментар
03.08.2020 13:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Свинью, рояль и президента!"
показати весь коментар
03.08.2020 13:42 Відповісти
"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2070
показати весь коментар
03.08.2020 13:50 Відповісти
А чё - Янелох может!
показати весь коментар
03.08.2020 14:02 Відповісти
Шо, опять? (с)
показати весь коментар
03.08.2020 13:42 Відповісти
Опять псих, где старые добрые требования денег и самолета.
показати весь коментар
03.08.2020 13:42 Відповісти
Как говорит Глебыч- Вертолет,лям денег,блондинку и ящик водки))))
показати весь коментар
03.08.2020 13:48 Відповісти
велосипед, золотой батон и Мендель
показати весь коментар
03.08.2020 14:23 Відповісти
у мусоров плохо с воображением
показати весь коментар
03.08.2020 13:52 Відповісти
Голливудских фильмов обсмотрелся?
показати весь коментар
03.08.2020 14:22 Відповісти
спасибо антонина за то что держишь нас в курсе) по всем каналам полно картинок, но ты, как обычно знаешь все....
показати весь коментар
03.08.2020 13:43 Відповісти
"Киевский террорист" требует, чтобы к нему допустили СМИ, пока стратегия правоохранителей - переговоры, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8464
показати весь коментар
03.08.2020 13:45 Відповісти
Какой министр МВД - такие и теракты.
Какой президент - такой и министр МВД.
показати весь коментар
03.08.2020 13:45 Відповісти
бомбер уже взял под личный контроль?
показати весь коментар
03.08.2020 13:55 Відповісти
таки будет свинья и секас ?) (с) чёрное зеркало
показати весь коментар
03.08.2020 13:45 Відповісти
Ну зеля держись!!!!!! Я даже и не знаю что тебе прийдется сейчас исполнить.....
показати весь коментар
03.08.2020 13:45 Відповісти
Номер на роялі?
показати весь коментар
03.08.2020 14:00 Відповісти
сыграть на рояле своим корнишончиком на майдане.
показати весь коментар
03.08.2020 14:01 Відповісти
Если бы рояль...))) Как бы хрюнделя с фермы не пришлось везти...))))
показати весь коментар
03.08.2020 14:12 Відповісти
Ну так пустить ЗМІ, загрози немає, швидка треба з заспокійливим.
показати весь коментар
03.08.2020 13:45 Відповісти
А эта фраза:"Кажется, мы знаем, кто это". Источник: https://censor.net/n3211592
показати весь коментар
03.08.2020 13:46 Відповісти
Бубочку уже неделю как не видели. Озверел без видосиков?
показати весь коментар
03.08.2020 13:55 Відповісти
Какое на это раз задание Зеленому ишаку?
показати весь коментар
03.08.2020 13:46 Відповісти
Полонез Огинского
показати весь коментар
03.08.2020 13:56 Відповісти
Прибором на рояле?
показати весь коментар
03.08.2020 14:00 Відповісти
можно и яйца задействовать на аккордах.
показати весь коментар
03.08.2020 14:02 Відповісти
Иначе не умеет
показати весь коментар
03.08.2020 14:02 Відповісти
Нужно сразу стрелять, желающих стать террористом станет поменьше.Я думаю до зе наконец то дошло что не нужно было выполнять требования подобных людей
показати весь коментар
03.08.2020 13:46 Відповісти
Щоб припинити цей "тероризм" треба стріляти в режисера.
показати весь коментар
03.08.2020 13:48 Відповісти
Угрожаешь преЗЕденту?
показати весь коментар
03.08.2020 13:57 Відповісти
Мы все прекрасно знаем кто режиссер!
показати весь коментар
03.08.2020 17:37 Відповісти
відосік і фільм "Земляне"?
показати весь коментар
03.08.2020 13:46 Відповісти
может, у чувака ссылка затерялась... просит обновить
показати весь коментар
03.08.2020 14:10 Відповісти
якісь дебільні пішли "терористи-грабіжники" .
Банки захоплюють, а бабла і поїзд в КНДР не вимагають.
Невже Діму Гандона не можна було захопити для дачі інтервю?
показати весь коментар
03.08.2020 13:47 Відповісти
Овощ 2.0 2сезон 6серия (повторный сеанс)
Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна...
Смотреть всем... красивый видосик с шумгранатами, бэтэрами и маскишоу в титрах.
показати весь коментар
03.08.2020 13:47 Відповісти
Предупреждали же - нельзя соглашаться на требования террористов. Теперь ждите.
показати весь коментар
03.08.2020 13:47 Відповісти
Нужно соглашаться, а потом отстреливать.
показати весь коментар
03.08.2020 13:49 Відповісти
Попереджвли ж - не обирайте кловуна, бо буде цирк.
показати весь коментар
03.08.2020 13:49 Відповісти
вроде ж уже начали расстреливать террористов?
показати весь коментар
03.08.2020 13:47 Відповісти
Если хочет СМИ то понятно и зебилу даже что это дешевый спектакль с пародией на боевик,нормальный человек попросил б денег или пытался свалить с заложником коль попался и не удалось ограбить
показати весь коментар
03.08.2020 13:47 Відповісти
Нужно продолжить отстрел бешеных собак.
показати весь коментар
03.08.2020 13:47 Відповісти
"Кажется, мы знаем, кто это"
показати весь коментар
03.08.2020 13:47 Відповісти
Давай попроси про свинью. Стань героем.
показати весь коментар
03.08.2020 13:48 Відповісти
Лучше мендюлю в прямом эфире!
показати весь коментар
03.08.2020 13:52 Відповісти
Она не тянет на порноактрису.
Экстерьером не вышла.
показати весь коментар
03.08.2020 13:59 Відповісти
МВД пора в штат подставных журналистов и операторов принимать.
показати весь коментар
03.08.2020 13:49 Відповісти
Кацапська дестабілізація пeрeд наступом, шукають торчків та обіцяють дозу. Снайпeр та ніяких пeрeмовин - тільки так цe лікується бо далі підуть школи, садочки, лікарні...
показати весь коментар
03.08.2020 13:49 Відповісти
«Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке…Источник: https://censor.net/n3211592»

Це вже й не питають...
показати весь коментар
03.08.2020 13:49 Відповісти
там макс плохой щас волосы на себе рвет, що влез, как последний лох, в убогую маршрутку
показати весь коментар
03.08.2020 13:49 Відповісти
Главного переговорщика уже разбудили?
показати весь коментар
03.08.2020 13:50 Відповісти
"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3907
показати весь коментар
03.08.2020 13:52 Відповісти
Как можна штопаного гандонна обзывать "париньок"?!
показати весь коментар
03.08.2020 15:02 Відповісти
Аваков точно на место царя метит .заболел манией власти факт
показати весь коментар
03.08.2020 13:51 Відповісти
А тактика у них есть? Какие-то недолговечные у них стратегии.
показати весь коментар
03.08.2020 13:52 Відповісти
Скоро этот станет модным, особенно среди бомжей, берешь рюкзак с кирпичами, говоришь что там бомба и заставляешь президента ну скажем сплясать гопака. И все, ты знаменит и обеспечен жильем и едой.)))
показати весь коментар
03.08.2020 13:52 Відповісти
Не пройдет. Гопак - украинский народный танец. Зелю от одной мысли исполнить гопак - парализует. Вот свинью отодрать, или собаку, это самое то.
показати весь коментар
03.08.2020 14:07 Відповісти
7-40 же
показати весь коментар
03.08.2020 15:21 Відповісти
В тупой собачий рот...свинью
показати весь коментар
03.08.2020 15:34 Відповісти
У кого тоді на стадіоні, була маєчка, з написом: «POHUJ», від якої текли фанатки клоуна?
показати весь коментар
03.08.2020 13:54 Відповісти
даежь Оскара хоть уже в этот раз...
показати весь коментар
03.08.2020 13:54 Відповісти
народу показывают что , и у нас уже "как в Америке " "Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4461
показати весь коментар
03.08.2020 13:55 Відповісти
Геращенко, неделя началась безобразно скучно, фантазия отсутствует полностью. Придумай уже что-то новенькое.
показати весь коментар
03.08.2020 13:56 Відповісти
Цікаво, які ЗМІ запросив Пан Терорист? Сподіваюся не лише Г+Г...
показати весь коментар
03.08.2020 13:58 Відповісти
Еспресо ТВ
показати весь коментар
03.08.2020 13:59 Відповісти
Якщо так, то це буде цвях в свою труну
показати весь коментар
03.08.2020 14:05 Відповісти
"Цензор".
показати весь коментар
03.08.2020 14:01 Відповісти
Журнал "Плейбой".
показати весь коментар
03.08.2020 14:06 Відповісти
Не слід забувати, що рейтинг має ціну. Зробили показове шоу заради рейтингу Зелі, а про наслідки забули? Точніше, не забули, а не знали. Забути може розумний. Тупому не має чого забувати. Одна публічна поступка терористам = десяткам нових терактів.
показати весь коментар
03.08.2020 13:58 Відповісти
Всем смотреть картины Васи Ложкина и слушать группу AC\DC
показати весь коментар
03.08.2020 14:00 Відповісти
Первого пристрелили бы объявив на всю Украину, что так будет с каждым террористом и было бы дальнейших захватов заложников.
показати весь коментар
03.08.2020 14:02 Відповісти
А так все это грозит превратится в многосерийный сериал о террористах захватывающих заложников.
показати весь коментар
03.08.2020 14:05 Відповісти
Нужно пустить на переговоры Антошу Геращенко. Он такой великий, что накроет тот рюкзак полностью, еще и цел останется.
показати весь коментар
03.08.2020 14:05 Відповісти
Зеля у же сделал видеообращение, на манер в защиту высыхания Аральского моря в Узбекистане?
показати весь коментар
03.08.2020 14:08 Відповісти
Погнали только что пару броневиков и скорых.
показати весь коментар
03.08.2020 14:08 Відповісти
А натхненник терористів-послідовників тим часом...
"Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1937
показати весь коментар
03.08.2020 14:14 Відповісти
Воно бздліве та гнусаве
показати весь коментар
03.08.2020 14:31 Відповісти
А чому б не допустити представників ЗМІ з відповідними заходами безпеки? Чи він може розказати щось дуже неприємне для влади жабинят або "правоохоронців"?
показати весь коментар
03.08.2020 14:29 Відповісти
Тот ,кто мог рассказать что-то очень неприятное для власти жабенят ,ликвидировали под Полтавой
показати весь коментар
03.08.2020 15:36 Відповісти
Пажалуйста, ну скажите что бутусова, и что всех заложников обменяет на него
показати весь коментар
03.08.2020 14:38 Відповісти
Почему опять полиция и геращенко?!
Чем СБУ занимается? Хотя догадываюсь...
показати весь коментар
03.08.2020 15:05 Відповісти
У СБУ главный отдел "К",он и работает.Эти ребята привыкли жрать хлеб с бооооольшим куском масла.
показати весь коментар
03.08.2020 17:43 Відповісти
 
 