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Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Територію біля АТ "Універсал Банк" у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі Києва оточили поліцейські. На місце прибули поліцейські, нацгвардійці, пожежники, медики, співробітники ДСНС.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вулиця Володимирська, на якій розташований БЦ "Леонардо" перекрита.

Нагадаємо, 35-річний терорист під загрозою вибуху захопив банк у Києві, в будівлі є заручник.

Також читайте: 35-річний терорист під загрозою вибуху захопив банк у Києві, в будівлі є заручник, - Геращенко

Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 01
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 02
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 03
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 04
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 05

Також дивіться: У снайпера не було вибору, окрім ліквідації "полтавського терориста" Скрипника, - Шкіряк. ВIДЕО

Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 06
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 07
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 08
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 09

Також читайте: "Київський терорист" вимагає, щоб до нього допустили ЗМІ, поки стратегія правоохоронців - переговори, - Геращенко

Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 10
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 11
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 12
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 13
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 14
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці 15

Фото/відео - Олег Богачук

Автор: 

Київ (19672) тероризм (2868) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+41
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ - Цензор.НЕТ 4137Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ - Цензор.НЕТ 817
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03.08.2020 13:31 Відповісти
+22
почему не вчера или позавчера? ждал, пока предыдущего пристрелят?
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ - Цензор.НЕТ 9348
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03.08.2020 13:35 Відповісти
+21
не...ну так народу сразу и одновременно два шоу смотреть не интересно...
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03.08.2020 13:36 Відповісти
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Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці - Цензор.НЕТ 6879
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03.08.2020 13:46 Відповісти
Не удивлюсь, если этот террорист потребует что бы президент сплясал в прямом эфире или, в крайнем случае, записал видосик с таким танцем.
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03.08.2020 13:47 Відповісти
как насчет, совокупится со свиньей в прямом эфире?
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03.08.2020 13:59 Відповісти
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці - Цензор.НЕТ 2670
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03.08.2020 13:48 Відповісти
перформативний авторитаризм потребує регулярної "роботи на камери" (ні, не тюремні...)
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03.08.2020 14:42 Відповісти
Карусэл,карусэл-кто успэл тот прысэл...
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03.08.2020 14:59 Відповісти
а шо це щас модный тренд, осталось захватить по очереди банковую, раду и пору магазинов рошен
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03.08.2020 13:52 Відповісти
При ПОРОХЕ такой х...и не было!
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03.08.2020 13:53 Відповісти
дайте ему варельянки , чаю теплого и пусть поспит
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03.08.2020 13:54 Відповісти
Представляю себе стульчик с надписью AVAKOV.....- Работаем!!!! И смотрите не облажайтесь как в прошлый раз!))))
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03.08.2020 13:56 Відповісти
Кино и немцы - http://videoprobki.ua/camera/192-ulitsa-vladimirskaya-teatr-opery?c=Kyiiv#content онлайн
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03.08.2020 13:57 Відповісти
А теперь расскажите, как Членограй зарамсил проблему с "луцким шлемазлом" и что подумали про действия властей все остальные отморозки
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03.08.2020 14:12 Відповісти
Аваков никак не успокоится
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03.08.2020 14:22 Відповісти
акаків, на біс .. чи до ?
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03.08.2020 14:25 Відповісти
Акт 5-й, сцена 8-я.
Или мы уже превратились в Сомали.
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03.08.2020 14:26 Відповісти
Как выбрали писюниста так сразу и превратились в НРС
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03.08.2020 15:01 Відповісти
требует осла, плова и назарбаева?
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03.08.2020 14:26 Відповісти
Требования к Зеленскому уже предоставили?
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03.08.2020 15:02 Відповісти
постанова для рейтингов и чтобы закручивать гайки!
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03.08.2020 16:15 Відповісти
Смешно, на платим МЫ за весь этот цирк.
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03.08.2020 16:30 Відповісти
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https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?************************************************************************-JV1pHWlrjDedae1YoMhDl6FuEgIpG28f4CRYfyp7SDcS2OzrvegkA06MrH9yW4iq76NTgJo6bqOIy9zvFZXN4HmYkI&__tn__=-UC%2CP-y-R Євген Шевченко

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Пане https://www.facebook.com/arsen.avakov.1?************************************************************************-JV1pHWlrjDedae1YoMhDl6FuEgIpG28f4CRYfyp7SDcS2OzrvegkA06MrH9yW4iq76NTgJo6bqOIy9zvFZXN4HmYkI&__tn__=-]K-y-R
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-Авакянович, а де можно у путчисти записатися? Бо в терористи черга задовга

Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці - Цензор.НЕТ 4815
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03.08.2020 18:29 Відповісти
Очень интересно, а ведь сам мэр Киева такое допустил, так сказать показал свою слабину перед подобными случаями , а ведь Пальчевский изначально был прав о таких террорестических актах
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03.08.2020 20:32 Відповісти
вот-вот, сейчас перед выборами мэра и не такое накидают на Кличко. он оказывается виноват.
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03.08.2020 23:54 Відповісти
..уже не интересно..
зебилам или их подельникам по развалу Украины придётся взрывать, с жертвами..
дебилы-экспериментаторы, шоу для вас будет продолжаться - вы же этого хотели?
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03.08.2020 23:01 Відповісти
Пусть печатают програмку по каким числам у нас тероризм
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04.08.2020 08:21 Відповісти
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