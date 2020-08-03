Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Територію біля АТ "Універсал Банк" у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі Києва оточили поліцейські. На місце прибули поліцейські, нацгвардійці, пожежники, медики, співробітники ДСНС.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вулиця Володимирська, на якій розташований БЦ "Леонардо" перекрита.
Нагадаємо, 35-річний терорист під загрозою вибуху захопив банк у Києві, в будівлі є заручник.
Фото/відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+41 Beer Bear
показати весь коментар03.08.2020 13:31 Відповісти Посилання
+22 des_104
показати весь коментар03.08.2020 13:35 Відповісти Посилання
+21 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар03.08.2020 13:36 Відповісти Посилання
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Или мы уже превратились в Сомали.
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-Авакянович, а де можно у путчисти записатися? Бо в терористи черга задовга
зебилам или их подельникам по развалу Украины придётся взрывать, с жертвами..
дебилы-экспериментаторы, шоу для вас будет продолжаться - вы же этого хотели?