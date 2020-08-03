Захваченный террористом БЦ "Леонардо" полностью эвакуирован
В здании столичного бизнес-центра "Леонардо" по ул. Владимирской проведена полная эвакуация граждан.
Об эом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Quinn Properties Ukraine Ростислав Левинзон, передает Цензор.НЕТ.
"Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуирован, оцеплен силами полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Все гражданские из БЦ "Леонардо" полностью эвакуированы. О прилегающих зданиях ничего сказать не могу", - отметил он в комментарии агентству.
Quinn Group является владельцем первой фазы БЦ "Леонардо", в котором размещено отделение банка Universal Bank, захваченного неизвестным в понедельник.
Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".
Представители полиции начали переговоры с террристом.
Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.
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кругом друзья и мыр навкругы
всё дело в том, что артистов волынского драмтеатра хрен кто знает,
а тут ближайший театр - театр русской драмы на Прорезной. А его артистов знают многие
На Прорізній - "Київський молодий театр".
"Театр російської драми" - на вул. Богдана Хмельницького.
А найближчий до Леонардо театр - "Національна Опера", просто навпроти, через дорогу
а опера не підходить ізналально.
співаюча маршрутка - то даже для кварталу 95 перебор.
Украину превратили в квартал 95! Это ничем зеленскому не поможет!
Зеленский с Аваковым пошли по пути *****, с чем вас, зебобики и остальные поздравляю.
....
Хліб з'їли миші, але у видовищах студія ;Квартал-95; завжди знала толк!
ну чтоб не пропустить чёнить из прикольного?
Непорядок, тре терориста першого евакуйовувать, а потім....
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1290257225781374977 1 ч
Коли терор підмінюють шоу-псевдтерором ,десь поруч,тихо підкрадається справжній.-там така мусорська х....ня,як у попередні рази,не проканає.Ось що страшно.ТОму ці журналісти такі й розслаблені.За це треба карати,хоя це і цИрк.Тренувальний,поки що,але,не для всіх-атовця вбито.