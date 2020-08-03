Захваченный террористом БЦ "Леонардо" полностью эвакуирован

В здании столичного бизнес-центра "Леонардо" по ул. Владимирской проведена полная эвакуация граждан.

Об эом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Quinn Properties Ukraine Ростислав Левинзон, передает Цензор.НЕТ.

"Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуирован, оцеплен силами полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Все гражданские из БЦ "Леонардо" полностью эвакуированы. О прилегающих зданиях ничего сказать не могу", - отметил он в комментарии агентству.

Quinn Group является владельцем первой фазы БЦ "Леонардо", в котором размещено отделение банка Universal Bank, захваченного неизвестным в понедельник.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

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Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.