Захоплений терористом БЦ "Леонардо" повністю евакуйовано
У будівлі столичного бізнес-центру "Леонардо" по вул. Володимирській проведена повна евакуація громадян.
Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор компанії Quinn Properties Ukraine Ростислав Левінзон, передає Цензор.НЕТ.
"Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуйовано, оточено силами поліції, Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Всі цивільні з БЦ "Леонардо" повністю евакуйовано. Про прилеглі будівлі нічого сказати не можу", - зазначив він у коментарі агентству.
Quinn Group є власником першої фази БЦ "Леонардо", в якому розміщено відділення банку Universal Bank, захопленого невідомим сьогодні.
Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".
Представники поліції почали переговори з терористом.
Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.
Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.
Будь ласка, зачекайте...
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кругом друзья и мыр навкругы
всё дело в том, что артистов волынского драмтеатра хрен кто знает,
а тут ближайший театр - театр русской драмы на Прорезной. А его артистов знают многие
На Прорізній - "Київський молодий театр".
"Театр російської драми" - на вул. Богдана Хмельницького.
А найближчий до Леонардо театр - "Національна Опера", просто навпроти, через дорогу
а опера не підходить ізналально.
співаюча маршрутка - то даже для кварталу 95 перебор.
Украину превратили в квартал 95! Это ничем зеленскому не поможет!
Зеленский с Аваковым пошли по пути *****, с чем вас, зебобики и остальные поздравляю.
....
Хліб з'їли миші, але у видовищах студія ;Квартал-95; завжди знала толк!
ну чтоб не пропустить чёнить из прикольного?
Непорядок, тре терориста першого евакуйовувать, а потім....
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1290257225781374977 1 ч
Коли терор підмінюють шоу-псевдтерором ,десь поруч,тихо підкрадається справжній.-там така мусорська х....ня,як у попередні рази,не проканає.Ось що страшно.ТОму ці журналісти такі й розслаблені.За це треба карати,хоя це і цИрк.Тренувальний,поки що,але,не для всіх-атовця вбито.