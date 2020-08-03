Захоплений терористом БЦ "Леонардо" повністю евакуйовано

У будівлі столичного бізнес-центру "Леонардо" по вул. Володимирській проведена повна евакуація громадян.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор компанії Quinn Properties Ukraine Ростислав Левінзон, передає Цензор.НЕТ.

"Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуйовано, оточено силами поліції, Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Всі цивільні з БЦ "Леонардо" повністю евакуйовано. Про прилеглі будівлі нічого сказати не можу", - зазначив він у коментарі агентству.

Quinn Group є власником першої фази БЦ "Леонардо", в якому розміщено відділення банку Universal Bank, захопленого невідомим сьогодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банк у Києві захопив Карімов Сухроб, громадянин Узбекистану, - Геращенко. ФОТО

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.