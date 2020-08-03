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Новини
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Захоплений терористом БЦ "Леонардо" повністю евакуйовано

Захоплений терористом БЦ

У будівлі столичного бізнес-центру "Леонардо" по вул. Володимирській проведена повна евакуація громадян.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор компанії Quinn Properties Ukraine Ростислав Левінзон, передає Цензор.НЕТ.

"Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуйовано, оточено силами поліції, Національної гвардії і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Всі цивільні з БЦ "Леонардо" повністю евакуйовано. Про прилеглі будівлі нічого сказати не можу", - зазначив він у коментарі агентству.

Quinn Group є власником першої фази БЦ "Леонардо", в якому розміщено відділення банку Universal Bank, захопленого невідомим сьогодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банк у Києві захопив Карімов Сухроб, громадянин Узбекистану, - Геращенко. ФОТО

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.

Автор: 

Київ (19672) тероризм (2868) евакуація (2343)


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Топ коментарі
+24
Зеленский просто обязан трахнуть свинью..
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03.08.2020 14:19 Відповісти
+19
Було б смішно, якби не так сумно - Україна вже просто летить в провалля зеленого хаосу. Але ж 73% саме цього й захотіли, ну щоб по-приколу, щоб весело було...
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03.08.2020 14:21 Відповісти
+9
Фильм Земляне 2005 года смотреть всем!
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03.08.2020 14:21 Відповісти
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Невже тепер бомбу з керованим вибухом скинуть?
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03.08.2020 14:19 Відповісти
З бубиного бомбера ..))))))
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03.08.2020 14:30 Відповісти
Зеленский просто обязан трахнуть свинью..
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03.08.2020 14:19 Відповісти
Було б смішно, якби не так сумно - Україна вже просто летить в провалля зеленого хаосу. Але ж 73% саме цього й захотіли, ну щоб по-приколу, щоб весело було...
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03.08.2020 14:21 Відповісти
Фильм Земляне 2005 года смотреть всем!
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03.08.2020 14:21 Відповісти
а кукурузы-то на улице Владимирской в Киеве и нету ...
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03.08.2020 14:30 Відповісти
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03.08.2020 14:54 Відповісти
Циркова вистава триває!!! Тероризм ,це конкретно, однозначно крутіше за "Шатунів" , з якими наполеглево боровся барига !!))
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03.08.2020 14:21 Відповісти
та вообще ж никто ничего не шатал ...

кругом друзья и мыр навкругы
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03.08.2020 14:31 Відповісти
Тяжко на росії клавіатуру з українською розкладкою знайти?
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03.08.2020 15:27 Відповісти
нєвиносімо тяжко
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03.08.2020 15:34 Відповісти
а розкладка моєї клави якось доводить відсутність кацапської диверсійної діяльності ?
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03.08.2020 15:40 Відповісти
Ну дошатали до бубочки, теперь ешьте не обляпайтесь.
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03.08.2020 14:44 Відповісти
це дуже схоже на те, що було в Луцьку, тільки на цей раз вирішили не наймати акторів в ролі заручників. Зеля знову з терористом побалакає, зніме відосік, і всі будуть щасливі )
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03.08.2020 14:23 Відповісти
Вірне рішення, державні кошти тре заощаджувати!! Масовку(заручників) слід мінімізувати !!))
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03.08.2020 14:28 Відповісти
на цей раз вирішили не наймати акторів в ролі заручників


всё дело в том, что артистов волынского драмтеатра хрен кто знает,

а тут ближайший театр - театр русской драмы на Прорезной. А его артистов знают многие
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03.08.2020 14:35 Відповісти
Пан не місцевий?
На Прорізній - "Київський молодий театр".
"Театр російської драми" - на вул. Богдана Хмельницького.
А найближчий до Леонардо театр - "Національна Опера", просто навпроти, через дорогу
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03.08.2020 15:18 Відповісти
дійсно, переплутав з молодим театром.

а опера не підходить ізналально.

співаюча маршрутка - то даже для кварталу 95 перебор.
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03.08.2020 15:29 Відповісти
Мусорам нужно протянуть диктаторский закон, поэтому вдруг появились "террористы". А ещё нужно перекрыть в медиапространстве преступления мусоров как в Кагарлыке...
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03.08.2020 14:24 Відповісти
а при Порохе такого не было ,да да индеец - но тем не менее - факт
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03.08.2020 14:24 Відповісти
Шоу «Україна після 21.04.2019».
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03.08.2020 14:25 Відповісти
Это, что опять за цирк? Аваков уже достал со своими псевдотеррористами!
Украину превратили в квартал 95! Это ничем зеленскому не поможет!
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03.08.2020 14:25 Відповісти
Тепер можна спокійно підірвати будівлю разом з терористом.
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03.08.2020 14:25 Відповісти
В этом БУ "Леонардо" одних юристов три этажа.
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03.08.2020 14:27 Відповісти
екалэмэнэ...шо творится...,на...
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03.08.2020 14:28 Відповісти
Ну что вам сказать?
Зеленский с Аваковым пошли по пути *****, с чем вас, зебобики и остальные поздравляю.
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03.08.2020 14:28 Відповісти
Не по пути, а по команде. Пути эти слишком громко для них, что им сказало начальство то и делают.
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03.08.2020 14:36 Відповісти
Пока ещё не совсем :***** приходил к власти через террористические акты с массовыми жертвами среди гражданского населения ,а то ,что мы сейчас наблюдаем в Украине это смешные цирковые постановочки .По всей видимости зе труслив и боится идти на террор с жертвами среди населения так ,что нас и и дальше будут кормить такими выставами с благополучным концом и записыванием очередных видосиков
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03.08.2020 15:12 Відповісти
ну как-то так )))))
Захваченный террористом БЦ "Леонардо" полностью эвакуирован - Цензор.НЕТ 6411 Захваченный террористом БЦ "Леонардо" полностью эвакуирован - Цензор.НЕТ 429Захваченный террористом БЦ "Леонардо" полностью эвакуирован - Цензор.НЕТ 9209

....
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03.08.2020 14:29 Відповісти
теперь террырыст, по законам жанра, в знак протеста должен самоликвидироваться
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03.08.2020 14:34 Відповісти
ОЙ, да харош уже идиотничать !
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03.08.2020 14:34 Відповісти
Пророссийского правительства хотели? Вот теперь и жить будем по русским сценариям. Террор, нацгвардия, электронный кабинет.
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03.08.2020 14:35 Відповісти
Народу потрібні хліб і видовища.
Хліб з'їли миші, але у видовищах студія ;Квартал-95; завжди знала толк!
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03.08.2020 14:35 Відповісти
ой ні.. з видовищами вже передоз ))))
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03.08.2020 14:38 Відповісти
Та ні. Піпл хаває.
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03.08.2020 14:43 Відповісти
хаває хаває! і про хліб забувають ))))
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03.08.2020 14:43 Відповісти
"Снайпер не имел выбора, но промазалъ" ... ит.п.
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03.08.2020 14:36 Відповісти
Опять одна из штучек Авакяна? Надо постоянно показывать как без тебя страна НУ ПРОСТО не сможет прожить ни дня!
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03.08.2020 14:38 Відповісти
а можно какунить программку террор-шоу на месяц...
ну чтоб не пропустить чёнить из прикольного?
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03.08.2020 14:45 Відповісти
дас, а по чому білети не виставу....тобто фейк, бо здається мені, що це щось награно...
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03.08.2020 14:46 Відповісти
А чому не евакуювали терориста із кулею в голові до цього часу, а лише людей із прилеглих територій!
Непорядок, тре терориста першого евакуйовувать, а потім....
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03.08.2020 14:49 Відповісти
А не кому не кажется, что это после того как бубочка дал слабину с автобусным захватчиком - террористы идиоты так и поперли?
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03.08.2020 14:52 Відповісти
Перелякана терористом Альфа втікла городами з центру міста.
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03.08.2020 15:35 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1290257225781374977 1 ч

Коли терор підмінюють шоу-псевдтерором ,десь поруч,тихо підкрадається справжній.-там така мусорська х....ня,як у попередні рази,не проканає.Ось що страшно.ТОму ці журналісти такі й розслаблені.За це треба карати,хоя це і цИрк.Тренувальний,поки що,але,не для всіх-атовця вбито.
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03.08.2020 16:06 Відповісти
 
 