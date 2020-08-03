Правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, - Петрашко

Кабинет Министров возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, трудоустроенных 180 тысячами ФЛП, потерявшим оплату труда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Глава государства потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко по поводу тех экономических мер, направленных на помощь украинцам для защиты от негативного воздействия эпидситуации. В ответ министр сообщил, что правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, трудоустроенных 180 тысячами ФЛП, находящихся в вынужденных временных отпусках, из-за чего потеряли оплату труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тыс. украинцам.

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