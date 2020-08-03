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Правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, - Петрашко

Правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, - Петрашко

Кабинет Министров возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, трудоустроенных 180 тысячами ФЛП, потерявшим оплату труда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Глава государства потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко по поводу тех экономических мер, направленных на помощь украинцам для защиты от негативного воздействия эпидситуации. В ответ министр сообщил, что правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, трудоустроенных 180 тысячами ФЛП, находящихся в вынужденных временных отпусках, из-за чего потеряли оплату труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тыс. украинцам.

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Автор: 

Кабмин (14035) Петрашко Игорь (84) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+4
даже оманский ишак с трудом поверил в этот бред на совещании.... а уж люди точно не верят
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03.08.2020 14:32 Ответить
+3
Кто это может проверить? тем более в масштабе государства.
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03.08.2020 14:31 Ответить
+2
хлопцы, почитай, всю украину спасли от разорения, за це надобно им в ножки поклониться и ручку облобызать
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03.08.2020 14:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кто это может проверить? тем более в масштабе государства.
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03.08.2020 14:31 Ответить
даже оманский ишак с трудом поверил в этот бред на совещании.... а уж люди точно не верят
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03.08.2020 14:32 Ответить
хлопцы, почитай, всю украину спасли от разорения, за це надобно им в ножки поклониться и ручку облобызать
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03.08.2020 14:33 Ответить
що там на московии совсем жопа
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03.08.2020 21:20 Ответить
Представляю, как будет рвать у тех двух третей, когда им будут возмещать их "зарплату" Которая официально или "полставки" или "минималка".
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03.08.2020 14:34 Ответить
Если бы они и правда что-то там возмещали, то у нас не произошёл бы такой всплеск безработицы. Многие фирмы позакрывались и отправили людей в центры занятости. Потом снова открылись, но уже нелегально. В результате "в конверте" уже получают полностью свою зарплату и выплаты по безработице, при нулевых отчислениях в бюджет. Правительство жаба задавила помогать тем, кто сел на карантин, а в результате само же себя и нае...ало. Скупой всегда платит дважды...
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03.08.2020 14:42 Ответить
Здесь скорее не "скупой", а - тупой.
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03.08.2020 14:47 Ответить
вранье - за ФОПов - 90 дней с начала карантина и кучу документов - не кто не успел оформить - по крайней мере из моих индейцев точно - факт
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03.08.2020 14:54 Ответить
Ти ж,чмо,все роздало-приватизувало,нічого вже ж немає в державній властності.То це вже не правітєльство возмєщаєт,а платники податків підтримують своїм коштом сотні тисяч підприємців,яких урядові недоумки своїми недолугими рішеннями лишили заробітку.
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03.08.2020 14:55 Ответить
А шо большая часть ещё не вымерла с голоду, придерживаясь более 120 дней карантина?
Можно было как-то ранее это сделать.
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03.08.2020 15:29 Ответить
Выборы скоро,
Лапша готова
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03.08.2020 17:25 Ответить
 
 