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Уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тис. громадян, - Петрашко

Уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тис. громадян, - Петрашко

Кабінет Міністрів відшкодовує дві третини зарплати 358 тис. громадян, працевлаштованих 180 тисячами ФОП, які втратили оплату праці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусній інфекції.

"Глава держави затребував інформацію від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо тих економічних заходів, які спрямовані на допомогу українцям для захисту від негативного впливу епідситуації. У відповідь міністр повідомив, що уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тисяч громадян, працевлаштованих 180 тисячами ФОП, які перебувають у вимушених тимчасових відпустках і через це втратили оплату праці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Уряд також максимально спростив виплати з безробіття, що допомагає отримати їх 510 тисячам українців.

Також читайте: У 2019 році курс використовувався для маніпуляцій. Зміцнення гривні заклало падіння промисловості і ВВП, - міністр економіки Петрашко

Автор: 

Кабмін (14154) Петрашко Ігор (170) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+4
даже оманский ишак с трудом поверил в этот бред на совещании.... а уж люди точно не верят
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03.08.2020 14:32 Відповісти
+3
Кто это может проверить? тем более в масштабе государства.
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03.08.2020 14:31 Відповісти
+2
хлопцы, почитай, всю украину спасли от разорения, за це надобно им в ножки поклониться и ручку облобызать
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03.08.2020 14:33 Відповісти
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Кто это может проверить? тем более в масштабе государства.
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03.08.2020 14:31 Відповісти
даже оманский ишак с трудом поверил в этот бред на совещании.... а уж люди точно не верят
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03.08.2020 14:32 Відповісти
хлопцы, почитай, всю украину спасли от разорения, за це надобно им в ножки поклониться и ручку облобызать
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03.08.2020 14:33 Відповісти
що там на московии совсем жопа
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03.08.2020 21:20 Відповісти
Представляю, как будет рвать у тех двух третей, когда им будут возмещать их "зарплату" Которая официально или "полставки" или "минималка".
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03.08.2020 14:34 Відповісти
Если бы они и правда что-то там возмещали, то у нас не произошёл бы такой всплеск безработицы. Многие фирмы позакрывались и отправили людей в центры занятости. Потом снова открылись, но уже нелегально. В результате "в конверте" уже получают полностью свою зарплату и выплаты по безработице, при нулевых отчислениях в бюджет. Правительство жаба задавила помогать тем, кто сел на карантин, а в результате само же себя и нае...ало. Скупой всегда платит дважды...
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03.08.2020 14:42 Відповісти
Здесь скорее не "скупой", а - тупой.
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03.08.2020 14:47 Відповісти
вранье - за ФОПов - 90 дней с начала карантина и кучу документов - не кто не успел оформить - по крайней мере из моих индейцев точно - факт
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03.08.2020 14:54 Відповісти
Ти ж,чмо,все роздало-приватизувало,нічого вже ж немає в державній властності.То це вже не правітєльство возмєщаєт,а платники податків підтримують своїм коштом сотні тисяч підприємців,яких урядові недоумки своїми недолугими рішеннями лишили заробітку.
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03.08.2020 14:55 Відповісти
А шо большая часть ещё не вымерла с голоду, придерживаясь более 120 дней карантина?
Можно было как-то ранее это сделать.
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03.08.2020 15:29 Відповісти
Выборы скоро,
Лапша готова
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03.08.2020 17:25 Відповісти
 
 