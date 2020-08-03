Уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тис. громадян, - Петрашко

Кабінет Міністрів відшкодовує дві третини зарплати 358 тис. громадян, працевлаштованих 180 тисячами ФОП, які втратили оплату праці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширення коронавірусній інфекції.

"Глава держави затребував інформацію від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо тих економічних заходів, які спрямовані на допомогу українцям для захисту від негативного впливу епідситуації. У відповідь міністр повідомив, що уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тисяч громадян, працевлаштованих 180 тисячами ФОП, які перебувають у вимушених тимчасових відпустках і через це втратили оплату праці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Уряд також максимально спростив виплати з безробіття, що допомагає отримати їх 510 тисячам українців.

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