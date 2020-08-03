"Киевский террорист" Каримов требует 40 тыс. грн, - сотрудница бизнес-центра
Мужчина, по последним данным, просит дать ему эфир на телевидении и по словам сотрудницы бизнес-центра, 40 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина24".
"Одна из сотрудниц бизнес-центра Ольга Артюшенко, которая уже покинула здание БЦ, в комментарии СМИ заявила, что террорист якобы требует 40 000 гривен", - говорится сообщении.
Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".
Представители полиции начали переговоры с террристом.
Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.
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"Харошая у нас страна..."
Ты уже захватил банк! Так хоти миллионы! Нет, наши "террористы" -- скромные террористы, им много не надо.
40 тыс для банка -- так, комарик укусил.
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Серый Кардинал
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