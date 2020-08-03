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"Киевский террорист" Каримов требует 40 тыс. грн, - сотрудница бизнес-центра

Мужчина, по последним данным, просит дать ему эфир на телевидении и по словам сотрудницы бизнес-центра, 40 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина24".

"Одна из сотрудниц бизнес-центра Ольга Артюшенко, которая уже покинула здание БЦ, в комментарии СМИ заявила, что террорист якобы требует 40 000 гривен", - говорится  сообщении.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.

Автор: 

захват (787) Киев (25692) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+66
Это даже как-то оскорбительно для банка.
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03.08.2020 14:34 Ответить
+58
Хай гіращенка віддасть йому свій обід. Там десь на стільки ж.
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03.08.2020 14:34 Ответить
+30
Мдя, скоро будуть вимагати пиріжок і цигарку.
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03.08.2020 14:36 Ответить
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40000 гривен - это конечно, форменное издевательство. Боюсь, что всю страну в нагрузку заставят смотреть Сватов.
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03.08.2020 14:57 Ответить
40Килогривен и шаурму.
"Харошая у нас страна..."
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03.08.2020 14:59 Ответить
Тут був випадок в кінці 90-х. Напроти почти на тротуарі продавали морозиво. І один придурок, проходячи мимо, захотів морозива. Запитав скільки коштує і пішов на почту. Там витягнув складний китайський ножичок і на касі запросив 5 франків. Йому дали 5 франків, він вийшов на вулицю, купив морозиво, сів на лавку поруч і почав ласувати. Тим часом з почти викликали поліцію, яка приїхала і відвезла його в психушку. Поліцаї казали: - ми його знаємо, він спокійний, навіть дивно що таке зробив.
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03.08.2020 15:01 Ответить
40 тысяч и выступление янелоха по центральному телевидению с оглашением рецепта узбекского плова и объявлением :"готовить всем!"
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03.08.2020 15:01 Ответить
Аваков! Тревога! Там в банке террорист взял в заложники РЮКЗАК!
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03.08.2020 15:02 Ответить
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03.08.2020 15:07 Ответить
40 тыс. грн.?! Террористов тоже из клоунов подбирают?
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03.08.2020 15:22 Ответить
Яка країна- такий и теракт! Як можно назвати терористом людину, яка вимагає 40 тис. грн? Це курам на сміх! Знов якась тупа и мерзенна постановка "терористичного акту" рюкзаковічем та шмарклевским охфісом. Досить вже влаштовувати цей цирк, для залякування людей.
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03.08.2020 15:32 Ответить
Захватывать банк, чтобы требовать 1500 долларов?
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03.08.2020 15:25 Ответить
Скромняга же.
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03.08.2020 15:43 Ответить
Гость с югов курс валют знал когда суму озвучил.или это ему аваков так сказал?
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03.08.2020 15:29 Ответить
Приїхав до України і зрозумів, що в Україні мати 40 000 грн. еквівалентно щастю отримати 40 млн доларів в США. Я думаю наступним кроком буде вимога терориста до президента надати йому візок "кравчучку" і маску, щоб зміг довести ці гривні до залізничного вокзалу
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03.08.2020 15:31 Ответить
Это не ограбление а претензия к системе. Видно по другому не выходит.И что он хотел сказать про 40 тыс. на которые его обули.?
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03.08.2020 15:35 Ответить
40 000 грн... Боже, какая мелочь!!!
Ты уже захватил банк! Так хоти миллионы! Нет, наши "террористы" -- скромные террористы, им много не надо.
40 тыс для банка -- так, комарик укусил.
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03.08.2020 15:42 Ответить
АйФон купить хочет, что-ли?
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03.08.2020 15:49 Ответить
фух, хорошо хоть к Президенту требований не выдвигал.
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03.08.2020 15:56 Ответить
40 тыс гривен это отмазка. Скорее всего узбек просто хотел остаться наедине с начальницей отделения, которую вынудил сообщить, что она оставляет себя заложницей. Ее зовут не Лариса Ивановна?
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03.08.2020 15:57 Ответить
Он валюту не перепутал? Или может, неправильно с узбекского перевели?
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03.08.2020 16:00 Ответить
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin
Серый Кардинал

@slevo4kin

·https://twitter.com/slevo4kin/status/1290247070624952325 1 ч

Арсен Борисович Аваков - украинский режиссер. Фильмография: 1 - Штурм автобуса в Луцкой области 2 - Полтавские леса 3 - Узбек и Леонардо
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03.08.2020 16:05 Ответить
специальная полицейская операция "Гром" ------- ну и кто мог придумать такое бестолковое название? Это ведь Пустой громкий звук, который способен заставить сработать сигнализацию и всё. А вот ежели "Молния" да по безтолковке, то тут уж не до шуток будет, все увидят что и лицо зеленоватое и в башке пусто.
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03.08.2020 16:19 Ответить
У каждого психа своя программа.
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03.08.2020 16:40 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZUqQxyWBsYwP0yfh0uvNHv5uKxWHFlkzMRpWMbr4p9n5EfFbnL-ayKlxFt72NGPy-*****************************-LMpgL9ejEsZ5qaVhTtLf-e7IEe8ZZxMgNRM&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/618889642364077?__cft__[0]=AZUqQxyWBsYwP0yfh0uvNHv5uKxWHFlkzMRpWMbr4p9n5EfFbnL-ayKlxFt72NGPy-*****************************-LMpgL9ejEsZ5qaVhTtLf-e7IEe8ZZxMgNRM&__tn__=%2CO%2CP-R 4 мин. ·

КОНКУРС на лучшую подсказку "пояснения" для сценаристов из "служб" к следующей пресс-конференции Геращенко...

"Київський терорист" Карімов вимагає 40 тис. грн, - співробітниця бізнес-центру - Цензор.НЕТ 2967
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03.08.2020 18:22 Ответить
Я щось пропустив соромно запитати це яка серія серіалу
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03.08.2020 19:52 Ответить
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