"Киевский террорист" Каримов требует 40 тыс. грн, - сотрудница бизнес-центра

Мужчина, по последним данным, просит дать ему эфир на телевидении и по словам сотрудницы бизнес-центра, 40 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина24".

"Одна из сотрудниц бизнес-центра Ольга Артюшенко, которая уже покинула здание БЦ, в комментарии СМИ заявила, что террорист якобы требует 40 000 гривен", - говорится сообщении.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

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Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.