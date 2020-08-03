"Київський терорист" Карімов вимагає 40 тис. грн, - співробітниця бізнес-центру
Чоловік, за останніми даними, просить дати йому ефір на телебаченні і за словами співробітниці бізнес-центру, 40 тис. грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна24".
"Одна зі співробітниць бізнес-центру Ольга Артюшенко, яка вже покинула будівлю БЦ, в коментарі ЗМІ заявила, що терорист нібито вимагає 40 000 гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".
Представники поліції почали переговори з терористом.
Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.
Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.
Будь ласка, зачекайте...
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"Харошая у нас страна..."
Ты уже захватил банк! Так хоти миллионы! Нет, наши "террористы" -- скромные террористы, им много не надо.
40 тыс для банка -- так, комарик укусил.
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Серый Кардинал
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·https://twitter.com/slevo4kin/status/1290247070624952325 1 ч
Арсен Борисович Аваков - украинский режиссер. Фильмография: 1 - Штурм автобуса в Луцкой области 2 - Полтавские леса 3 - Узбек и Леонардо
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