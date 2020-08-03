УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9940 відвідувачів онлайн
Новини
11 757 124

"Київський терорист" Карімов вимагає 40 тис. грн, - співробітниця бізнес-центру

Чоловік, за останніми даними, просить дати йому ефір на телебаченні і за словами співробітниці бізнес-центру, 40 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна24".

"Одна зі співробітниць бізнес-центру Ольга Артюшенко, яка вже покинула будівлю БЦ, в коментарі ЗМІ заявила, що терорист нібито вимагає 40 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Банк у Києві захопив Карімов Сухроб, громадянин Узбекистану, - Геращенко. ФОТО

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.

Автор: 

захоплення (220) Київ (19672) тероризм (2868)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+66
Это даже как-то оскорбительно для банка.
показати весь коментар
03.08.2020 14:34 Відповісти
+58
Хай гіращенка віддасть йому свій обід. Там десь на стільки ж.
показати весь коментар
03.08.2020 14:34 Відповісти
+30
Мдя, скоро будуть вимагати пиріжок і цигарку.
показати весь коментар
03.08.2020 14:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
40000 гривен - это конечно, форменное издевательство. Боюсь, что всю страну в нагрузку заставят смотреть Сватов.
показати весь коментар
03.08.2020 14:57 Відповісти
40Килогривен и шаурму.
"Харошая у нас страна..."
показати весь коментар
03.08.2020 14:59 Відповісти
Тут був випадок в кінці 90-х. Напроти почти на тротуарі продавали морозиво. І один придурок, проходячи мимо, захотів морозива. Запитав скільки коштує і пішов на почту. Там витягнув складний китайський ножичок і на касі запросив 5 франків. Йому дали 5 франків, він вийшов на вулицю, купив морозиво, сів на лавку поруч і почав ласувати. Тим часом з почти викликали поліцію, яка приїхала і відвезла його в психушку. Поліцаї казали: - ми його знаємо, він спокійний, навіть дивно що таке зробив.
показати весь коментар
03.08.2020 15:01 Відповісти
40 тысяч и выступление янелоха по центральному телевидению с оглашением рецепта узбекского плова и объявлением :"готовить всем!"
показати весь коментар
03.08.2020 15:01 Відповісти
Аваков! Тревога! Там в банке террорист взял в заложники РЮКЗАК!
показати весь коментар
03.08.2020 15:02 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2020 15:07 Відповісти
40 тыс. грн.?! Террористов тоже из клоунов подбирают?
показати весь коментар
03.08.2020 15:22 Відповісти
Яка країна- такий и теракт! Як можно назвати терористом людину, яка вимагає 40 тис. грн? Це курам на сміх! Знов якась тупа и мерзенна постановка "терористичного акту" рюкзаковічем та шмарклевским охфісом. Досить вже влаштовувати цей цирк, для залякування людей.
показати весь коментар
03.08.2020 15:32 Відповісти
Захватывать банк, чтобы требовать 1500 долларов?
показати весь коментар
03.08.2020 15:25 Відповісти
Скромняга же.
показати весь коментар
03.08.2020 15:43 Відповісти
Гость с югов курс валют знал когда суму озвучил.или это ему аваков так сказал?
показати весь коментар
03.08.2020 15:29 Відповісти
Приїхав до України і зрозумів, що в Україні мати 40 000 грн. еквівалентно щастю отримати 40 млн доларів в США. Я думаю наступним кроком буде вимога терориста до президента надати йому візок "кравчучку" і маску, щоб зміг довести ці гривні до залізничного вокзалу
показати весь коментар
03.08.2020 15:31 Відповісти
Это не ограбление а претензия к системе. Видно по другому не выходит.И что он хотел сказать про 40 тыс. на которые его обули.?
показати весь коментар
03.08.2020 15:35 Відповісти
40 000 грн... Боже, какая мелочь!!!
Ты уже захватил банк! Так хоти миллионы! Нет, наши "террористы" -- скромные террористы, им много не надо.
40 тыс для банка -- так, комарик укусил.
показати весь коментар
03.08.2020 15:42 Відповісти
АйФон купить хочет, что-ли?
показати весь коментар
03.08.2020 15:49 Відповісти
фух, хорошо хоть к Президенту требований не выдвигал.
показати весь коментар
03.08.2020 15:56 Відповісти
40 тыс гривен это отмазка. Скорее всего узбек просто хотел остаться наедине с начальницей отделения, которую вынудил сообщить, что она оставляет себя заложницей. Ее зовут не Лариса Ивановна?
показати весь коментар
03.08.2020 15:57 Відповісти
Он валюту не перепутал? Или может, неправильно с узбекского перевели?
показати весь коментар
03.08.2020 16:00 Відповісти
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin
Серый Кардинал

@slevo4kin

·https://twitter.com/slevo4kin/status/1290247070624952325 1 ч

Арсен Борисович Аваков - украинский режиссер. Фильмография: 1 - Штурм автобуса в Луцкой области 2 - Полтавские леса 3 - Узбек и Леонардо
показати весь коментар
03.08.2020 16:05 Відповісти
специальная полицейская операция "Гром" ------- ну и кто мог придумать такое бестолковое название? Это ведь Пустой громкий звук, который способен заставить сработать сигнализацию и всё. А вот ежели "Молния" да по безтолковке, то тут уж не до шуток будет, все увидят что и лицо зеленоватое и в башке пусто.
показати весь коментар
03.08.2020 16:19 Відповісти
У каждого психа своя программа.
показати весь коментар
03.08.2020 16:40 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZUqQxyWBsYwP0yfh0uvNHv5uKxWHFlkzMRpWMbr4p9n5EfFbnL-ayKlxFt72NGPy-*****************************-LMpgL9ejEsZ5qaVhTtLf-e7IEe8ZZxMgNRM&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/618889642364077?__cft__[0]=AZUqQxyWBsYwP0yfh0uvNHv5uKxWHFlkzMRpWMbr4p9n5EfFbnL-ayKlxFt72NGPy-*****************************-LMpgL9ejEsZ5qaVhTtLf-e7IEe8ZZxMgNRM&__tn__=%2CO%2CP-R 4 мин. ·

КОНКУРС на лучшую подсказку "пояснения" для сценаристов из "служб" к следующей пресс-конференции Геращенко...

"Київський терорист" Карімов вимагає 40 тис. грн, - співробітниця бізнес-центру - Цензор.НЕТ 2967
показати весь коментар
03.08.2020 18:22 Відповісти
Я щось пропустив соромно запитати це яка серія серіалу
показати весь коментар
03.08.2020 19:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 