Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки. ФОТО
В Центре Киева, в районе захваченного террористом отделения банка в бизнес-центре "Леонардо", образовались огромные пробки.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Цензор.НЕТ.
Из-за введенных ограничений образовались пробки на свободной для проезда части Владимирской, улицах Богдана Хмельницкого, Леонтовича, Лысенко, Прорезной, частично - Крещатике, бульваре Тараса Шевченко и других.
Как известно, правоохранители перекрыли часть улицы Владимирской. Вероятно, в настоящее время там готовится проведение спецоперации.
Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".
Представители полиции начали переговоры с террристом.
Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.
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Из Синегоры вернулся?
А то его выход.
підставили, узбека з монголом перепутали режисьори
хоч такі акції призведуть до посилення контролю, але й викличуть ланцюгові реакції по країні...
їх просто може стати забагато
а то так и рабочий день кончиться...
банкирше домой пора... ну его того артиста в пень )))) бездарность! 40 тыс...посмешище)))