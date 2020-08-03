Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки. ФОТО

В Центре Киева, в районе захваченного террористом отделения банка в бизнес-центре "Леонардо", образовались огромные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Цензор.НЕТ.

Из-за введенных ограничений образовались пробки на свободной для проезда части Владимирской, улицах Богдана Хмельницкого, Леонтовича, Лысенко, Прорезной, частично - Крещатике, бульваре Тараса Шевченко и других.

Как известно, правоохранители перекрыли часть улицы Владимирской. Вероятно, в настоящее время там готовится проведение спецоперации.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

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Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.