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Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки. ФОТО

В Центре Киева, в районе захваченного террористом отделения банка в бизнес-центре "Леонардо", образовались огромные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Цензор.НЕТ.

Из-за введенных ограничений образовались пробки на свободной для проезда части Владимирской, улицах Богдана Хмельницкого, Леонтовича, Лысенко, Прорезной, частично - Крещатике, бульваре Тараса Шевченко и других.

Как известно, правоохранители перекрыли часть улицы Владимирской. Вероятно, в настоящее время там готовится проведение спецоперации.

Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки 01

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.

Киев (25692) пробки (353)


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Топ комментарии
+21
в эфире Шоу "Рассмеши террориста" ..
Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки - Цензор.НЕТ 9201
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03.08.2020 14:50 Ответить
+13
А шо там бубачка?
Из Синегоры вернулся?
А то его выход.
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03.08.2020 14:51 Ответить
+4
теперь террырыст должен заявить, шобы зеля прочитал вслух пару глав из книги ларки ницой о боевых мурашах
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03.08.2020 14:51 Ответить
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в эфире Шоу "Рассмеши террориста" ..
Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки - Цензор.НЕТ 9201
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03.08.2020 14:50 Ответить
А шо там бубачка?
Из Синегоры вернулся?
А то его выход.
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03.08.2020 14:51 Ответить
він по-узбецькому не дуже, - дєтство в монголії пройшло...
підставили, узбека з монголом перепутали режисьори
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03.08.2020 14:55 Ответить
теперь террырыст должен заявить, шобы зеля прочитал вслух пару глав из книги ларки ницой о боевых мурашах
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03.08.2020 14:51 Ответить
Зараз Зеленський викладе відосік де пообіцяє ;терористов мочить в сортире;.
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03.08.2020 14:53 Ответить
при порошенку такого не було - вже заїжджене, але влада випускає з рук віжки...
хоч такі акції призведуть до посилення контролю, але й викличуть ланцюгові реакції по країні...
їх просто може стати забагато
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03.08.2020 14:59 Ответить
Ганьбиш Степана порохокацап
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03.08.2020 14:59 Ответить
Выпускайте на арену Зеленского, пусть выступит!
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03.08.2020 14:53 Ответить
Хай все автомобилисты в центре скинутся по гривне для этого Каримова. Как раз желанные 40 тыс гривен и набежит.
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03.08.2020 14:54 Ответить
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки - Цензор.НЕТ 8148
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03.08.2020 14:54 Ответить
...******* ржет...
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03.08.2020 14:54 Ответить
зе-лен-ска-га... зе-лен-ска-га... вы-пус-кай-те...
а то так и рабочий день кончиться...
банкирше домой пора... ну его того артиста в пень )))) бездарность! 40 тыс...посмешище)))
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03.08.2020 15:01 Ответить
У людей їде дах накуй...
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03.08.2020 15:06 Ответить
Восточна сказка про волшебника изумрудного офиса.
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03.08.2020 15:14 Ответить
я на метро,пох)
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03.08.2020 15:19 Ответить
Щось це не схоже на гуглмап. Підтримуємо окупанта?
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03.08.2020 22:27 Ответить
 
 