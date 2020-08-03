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Новини
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Захоплення банку в Києві: центр столиці скували затори. ФОТО

У Центрі Києва, в районі захопленого терористом відділення банку в бізнес-центрі "Леонардо", утворилися величезні затори.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передає Цензор.НЕТ.

Через запроваджені обмеження утворилися пробки на вільній для проїзду частини Володимирської, вулицях Богдана Хмельницького, Леонтовича, Лисенка, Прорізній, частково - Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка та інших.

Як відомо, правоохоронці перекрили частину вулиці Володимирської. Ймовірно, зараз там готується проведення спецоперації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київський терорист" Карімов вимагає 40 тис. грн, - співробітниця бізнес-центру

Захоплення банку в Києві: центр столиці скували затори 01

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.

Автор: 

Київ (19672) затори (100)


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Топ коментарі
+21
в эфире Шоу "Рассмеши террориста" ..
Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки - Цензор.НЕТ 9201
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03.08.2020 14:50 Відповісти
+13
А шо там бубачка?
Из Синегоры вернулся?
А то его выход.
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03.08.2020 14:51 Відповісти
+4
теперь террырыст должен заявить, шобы зеля прочитал вслух пару глав из книги ларки ницой о боевых мурашах
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03.08.2020 14:51 Відповісти
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в эфире Шоу "Рассмеши террориста" ..
Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки - Цензор.НЕТ 9201
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03.08.2020 14:50 Відповісти
А шо там бубачка?
Из Синегоры вернулся?
А то его выход.
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03.08.2020 14:51 Відповісти
він по-узбецькому не дуже, - дєтство в монголії пройшло...
підставили, узбека з монголом перепутали режисьори
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03.08.2020 14:55 Відповісти
теперь террырыст должен заявить, шобы зеля прочитал вслух пару глав из книги ларки ницой о боевых мурашах
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03.08.2020 14:51 Відповісти
Зараз Зеленський викладе відосік де пообіцяє ;терористов мочить в сортире;.
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03.08.2020 14:53 Відповісти
при порошенку такого не було - вже заїжджене, але влада випускає з рук віжки...
хоч такі акції призведуть до посилення контролю, але й викличуть ланцюгові реакції по країні...
їх просто може стати забагато
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03.08.2020 14:59 Відповісти
Ганьбиш Степана порохокацап
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03.08.2020 14:59 Відповісти
Выпускайте на арену Зеленского, пусть выступит!
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03.08.2020 14:53 Відповісти
Хай все автомобилисты в центре скинутся по гривне для этого Каримова. Как раз желанные 40 тыс гривен и набежит.
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03.08.2020 14:54 Відповісти
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
Захват банка в Киеве: центр столицы сковали пробки - Цензор.НЕТ 8148
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03.08.2020 14:54 Відповісти
...******* ржет...
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03.08.2020 14:54 Відповісти
зе-лен-ска-га... зе-лен-ска-га... вы-пус-кай-те...
а то так и рабочий день кончиться...
банкирше домой пора... ну его того артиста в пень )))) бездарность! 40 тыс...посмешище)))
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03.08.2020 15:01 Відповісти
У людей їде дах накуй...
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03.08.2020 15:06 Відповісти
Восточна сказка про волшебника изумрудного офиса.
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03.08.2020 15:14 Відповісти
я на метро,пох)
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03.08.2020 15:19 Відповісти
Щось це не схоже на гуглмап. Підтримуємо окупанта?
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03.08.2020 22:27 Відповісти
 
 