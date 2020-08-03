Захоплення банку в Києві: центр столиці скували затори. ФОТО

У Центрі Києва, в районі захопленого терористом відділення банку в бізнес-центрі "Леонардо", утворилися величезні затори.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передає Цензор.НЕТ.

Через запроваджені обмеження утворилися пробки на вільній для проїзду частини Володимирської, вулицях Богдана Хмельницького, Леонтовича, Лисенка, Прорізній, частково - Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка та інших.

Як відомо, правоохоронці перекрили частину вулиці Володимирської. Ймовірно, зараз там готується проведення спецоперації.

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Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Особу злочинця поки не встановлено, але відомо, що йому 32 роки.