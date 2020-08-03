"Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк и Тернополь

"Укрзализныця" согласно решениям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности закрыла продажу билетов до станций Луцк и Тернополь и обратно.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" 3 августа, протокол решения региональных комиссий компания получила 31 июля в 19:10, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" отмечает, что ограничения действуют для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

По данным компании, пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов.

"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе", - отмечено в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал