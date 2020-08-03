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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк и Тернополь

"Укрзализныця" согласно решениям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности закрыла продажу билетов до станций Луцк и Тернополь и обратно.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" 3 августа, протокол решения региональных комиссий компания получила 31 июля в 19:10, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" отмечает, что ограничения действуют для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

По данным компании, пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов.

"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе", - отмечено в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт с требованием остановить его в городе, несмотря на карантинный запрет, - мэр Надал

Автор: 

карантин (16729) Луцк (595) Тернополь (777) Укрзализныця (2763) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Твари зелёные, что вы понавыбирали?!
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03.08.2020 15:35 Ответить
+11
Ну ну, зараз тернополяни перекриють колію, Укрзалізниця буде в захваті.
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03.08.2020 15:37 Ответить
+8
Антиконституционные действия власти.
Это толкнёт людей на аналогичные действия по отношению к преступной власти Зеленского.
Ростов уже заждался преступников из власти.
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03.08.2020 15:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Твари зелёные, что вы понавыбирали?!
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03.08.2020 15:35 Ответить
а кто уже купил????
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03.08.2020 15:35 Ответить
Там написано - возврат полной стоимости.
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03.08.2020 15:41 Ответить
Антиконституционные действия власти.
Это толкнёт людей на аналогичные действия по отношению к преступной власти Зеленского.
Ростов уже заждался преступников из власти.
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03.08.2020 15:36 Ответить
Ну ну, зараз тернополяни перекриють колію, Укрзалізниця буде в захваті.
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03.08.2020 15:37 Ответить
А до того й йде! Зелені скоти все роблять, щоб хаос і безлад.
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03.08.2020 15:46 Ответить
Если мне не изменяет память, за наркошу в этих городах как раз большинство было
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03.08.2020 15:37 Ответить
Да?
Неужели?
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03.08.2020 15:42 Ответить
Да. Только во Львове большинство проголосовало за Пороха.
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03.08.2020 15:48 Ответить
В Тернополі Порох набрав 46 відсотків.
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03.08.2020 15:53 Ответить
За кого на виборах президента проголосував Луцьк
09:41 22.04.2019
Центральна виборча комісія оприлюднила результати голосування по територіальному виборчому округу №22 (м.Луцьк).
Підсумки опублікували на офіційній сторінці установи.
Так, набравши 58,90% голосів (60 329), у Луцьку переміг Володимир Зеленський.
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03.08.2020 16:01 Ответить
Ну, так я и радуюсь за лучан. За что проголосовали - то и получили
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03.08.2020 16:04 Ответить
41 за Пороха, теж немало.
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03.08.2020 16:06 Ответить
Але більшість таки за зелю
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03.08.2020 16:12 Ответить
Выборочный карантин до добра не доведёт...перекроют путя и коллапс на заподном направлении....
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03.08.2020 15:39 Ответить
От чого Луцьк і Тернопіль? Не міста-мільйонники? Узберіжжя моря, де зараз максимум відпочиваючих? І чим зупинка на 10 хвилин на пероні для висадки пасажирів, може загрожувати здоров"ю людей більше ніж на пяжі в Одесі? Якісь імбецили.
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03.08.2020 15:41 Ответить
Купа народу поїхала на море і має квитки назад, треба було хоч їм дозволити додому повернутись.
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03.08.2020 15:41 Ответить
"Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк и Тернополь - Цензор.НЕТ 797
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03.08.2020 15:42 Ответить
И как это поможет? Я понимаю еслиб в эти области дополнительное проф. оборудование было направленно, авто скорой помощи, финансирование медикам и т.д. А то просто отменить остановку это вообще непонятно что.
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03.08.2020 15:42 Ответить
это провоцирование населения на протестные акции. Зеля решил поиграть с огнем
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03.08.2020 15:45 Ответить
План пуйла, который выполняет зеленский, намного хитрее.
Развалить экономику своим карантином, спровоцировать бунты, народное неповиновение, гражданский конфликт населения с центральной властью и как результат - сепаратизм и развал Украины
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03.08.2020 15:55 Ответить
Не дождешься. Никакого гражданского конфликта на будет. Зебилы как прятались по норам от мобилизации, так и продолжают прятаться, теперь уже от последствий своего выбора
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03.08.2020 16:06 Ответить
Уже пуйло дождался, что зелень делит Украину на зоны. Люди уже протестуют.
Дальше аваков погонит своих ментов против народа.
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03.08.2020 16:26 Ответить
Хтось може пояснити цей ідіотизм? Ще можна якось зрозуміти, коли забороняють посадку в тих містах, але ж як пояснити, коли людина туди їде? А що, коли пасажир доїде до Хмельницького чи Львова, а звідти добереться до Тернополя, то що, **********!, від цього зміниться, крім непотрібних проблем і незручностей? ?! Пілять, ідіоти зебільні, яка в тому логіка? Ну невже в тій владі взагалі адекватних нема, а лише одні придурки?
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03.08.2020 15:42 Ответить
Когда президент - клоун, страна - это цирк
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03.08.2020 15:45 Ответить
Коли 73% дебілів, то президент клоун, а вся країна то цирк...
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03.08.2020 15:47 Ответить
ТЫ не понимаешь, как действует власть. Они отменили поездки, выполняя требования какой-то постановы Кабмина. При чём тут здравый смысл?
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03.08.2020 17:16 Ответить
Это уже полный зашквар. Зачем провоцировать жителей? Ну перекроют железку, ну приедет аваковский спецназ разгонять протестующих. Что дальше? Картинка для Ру.сми будет шикарной. Неужели Зеля этого не понимает? Или именно этого добивается?
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03.08.2020 15:43 Ответить
Не приїде ніякий спецназ.
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03.08.2020 15:46 Ответить
Впевнений? Тому що не перекрють, чи тому що злякається?
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03.08.2020 15:57 Ответить
Не злякаються, просто своя спецура проти народу вже не піде, а немісцеву не пустять.
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03.08.2020 16:00 Ответить
побачимо як воно буде
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03.08.2020 16:03 Ответить
шмаркля вообще не при делах - в его *команде* каждый сам за себя тк больше года не надеются продержаться вот и быкуют кто как может.
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03.08.2020 15:56 Ответить
если честно то всем посрать на мордовский телевизор. пусть русня хоть дельмо жрет в прямом эфире, это ее болезнь, а нам всем пох.
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03.08.2020 16:02 Ответить
к сожалению это далеко не так. Это эе будут смаковать и на "украинских" каналах - "112", "наш", "1+1"я, "рабинович" "Зик" А у них большая аудитория
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03.08.2020 16:06 Ответить
да и пусть смакуют если им это нравится, или им за это платят. на людей это никакого влияния не оказывает.
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03.08.2020 16:08 Ответить
Очень умно...
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03.08.2020 15:43 Ответить
Типу, Луцьк - Червона зона, а інші населені пункти Волинської області -ні?
Дивлюсь на маршрут поїзда 97 , який і раніше через Луцьк не йшов, а квитки до іншій станцій Волинської області купити можна (Ківерці, Рожище, Голоби, Ковель).
Чи в УЗ географії не знають?
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03.08.2020 15:43 Ответить
ну сделайте остановку на предыдущей станции больше..люди на маршрутках доедут.....
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03.08.2020 15:43 Ответить
Перед Тернополем попередня Волочиськ в 1,20 вночі, які маршрутки.
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03.08.2020 15:50 Ответить
5-11 , Днепр-Трускавец
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03.08.2020 16:08 Ответить
Я про одеський, 5 ранку ще більш менш, але з валізами і дітьми теж мало доброго.
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03.08.2020 16:13 Ответить
ой дебилы
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03.08.2020 15:44 Ответить
блин... поставьте проводничек-пусть температуру меряют на выходе.... идиотизм....
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03.08.2020 15:44 Ответить
На каком основании не продают билеты?Это нарушение конституционных прав,как людям поехать например отдохнуть на море,поднять иммунитет.Что в стране введено военное положение?Этот какрантин полностью не законен и антинародный.
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03.08.2020 15:45 Ответить
Ага бред! Кто там из слуг народа маршуток закупил?
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03.08.2020 15:45 Ответить
Есть же стоп кран! (В каждом вагоне) А видеокамеры возле него нету... Кому нужно-сойдёт.
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03.08.2020 15:47 Ответить
так и будет.
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03.08.2020 15:55 Ответить
В Луцке "стоп кран" не помощь. Станция на ответвлении от магистрали. В Киверцах (17 км от Луцка) перецепляют (если заезд в обл. центр.) локомотив. Из Луцка еще ЖД пути на Львовско -Санкт Петербургское направление.
Так одно могу сказать, зеленое дебилье.
Вчера теща с племянницей и сестрой жены ехали в Луцк. Не было бы прописки, все мозги бы гайцы вынесли.
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03.08.2020 16:30 Ответить
Зеленский по указке пуйла добивается развала Украины, что бы местные власти не подчинялись антиконституционным указам из Киева по искусственному разделению страны на зоны.
Что бы сначала западные области не подчинялись Киеву, а потом восточные. А в восточных областях засели в местных советах откровенные сепары и они будут проталкивать не только не подчинение Киеву но и создание пуйловской "новороссии", что и нужно пуйлу и зеленскому.
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03.08.2020 15:47 Ответить
Вот ця влада дійсно терорист проти свого народу. Тварюки що хотять те і витворяють.
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03.08.2020 15:58 Ответить
Скорее всего осенью будут пытаться загнать всю страну в стойло(частями) только думаю второй раз не прокатит.Для какой то же цели разделили страну на части,значит это часть какого то плана.
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03.08.2020 16:00 Ответить
Смотря какая будет ситуация с эпидемией. Надо будет, опять все закроют.
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03.08.2020 16:07 Ответить
ага, закроют... зеленского и его банду на нары
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03.08.2020 16:30 Ответить
Ну тут уж кто кого. По мне так центральная власть должна навести порядок.
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03.08.2020 16:53 Ответить
А ты видать почитатель зека Януковича, тот тоже пытался навести свой антинародный порядок, будучи в центральной власти...
И где он? Там же будет и Зеленский, если попытается идти против народа.
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03.08.2020 16:56 Ответить
В Тернополе все равно ФТУ разрешает турниры. Интересно, как это сочетается с красной зоной карантина
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03.08.2020 16:02 Ответить
А фіг його знає, Чернівці он взагалі в зеленій, а Кіцманський район в червоній. Це від мене в 50 метрах, можу перебігати по 100 разів за день.
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03.08.2020 16:05 Ответить
..... а если так .................................................................................................................. "Укрзалізниця" закрила продаж квитків до станцій Луцьк і Тернопіль - Цензор.НЕТ 3614
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03.08.2020 16:04 Ответить
Теперь осталось привлечь неподчиняющихся мэров к уголовной ответственности, иначе бардак будет еще хуже.
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03.08.2020 16:06 Ответить
Можна просто нанести ракетний удар по Тернополю з Луцьком.
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03.08.2020 16:07 Ответить
Тернополь параллельно, а стольный град Луческ не трогай своми пазюрами. Да в принципе и Тернопіль файне місто не бажано чіпати.
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03.08.2020 16:32 Ответить
Да шо вы чушь несёте. Какой ракетный удар? Было же сказано ранее, что ко дню Незалежности построят літак, та будуть всіх бамбіть.
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03.08.2020 16:51 Ответить
У Шмарклі від наркоти вже давно таракани в голові бАмбЯть.
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03.08.2020 16:58 Ответить
А может привлекать нужно не мэров а тех кто ввел не законный карантин и раздувает эту короноистерию?
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03.08.2020 16:09 Ответить
карантин вводили и вводят во всем мире в зависимости от эпидемии. Причем тут зеленый или красный?
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03.08.2020 16:11 Ответить
метро нигде не останавливали в мире во время карантина
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03.08.2020 16:27 Ответить
В Лондоне например, в Дели останавливали. В Италии вообще кое-где ничего не ходило.Там где не останавливали, значительно сокращали трафик.
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03.08.2020 16:51 Ответить
В Лондоне закрыли лишь 40 станций из 240.
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03.08.2020 17:00 Ответить
Не выдумывай.
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03.08.2020 17:01 Ответить
Оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London (TfL) сообщил о закрытии с четверга, 19 марта, 40 из более чем 250 станций лондонского метро.

Источник: http://news.bigmir.net/world/1987651-V-Londone-zakrili-40-stancii-metropolitena
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03.08.2020 17:08 Ответить
Начали, а потом закрывали еще.
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03.08.2020 17:22 Ответить
К тому же Бигмир читают понятно чьи тролли.
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03.08.2020 17:25 Ответить
Руки коротки, из лаптестана оно привлечь хочет. Привлеки мера Хабаровска. И ПНХ жаб гонять запоребрик.
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03.08.2020 16:09 Ответить
А по каким понятиям вообще степашка определил Луцк в красную зону. он что судья или прокурор, или кум с хозяином?
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03.08.2020 16:09 Ответить
А вы специалист - эпидемиолог, чтобы оспаривать действия МинОЗ?
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03.08.2020 16:12 Ответить
А чего ты, пацак, тут трешься под "фашистским" флажком?
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03.08.2020 16:15 Ответить
Шановний, проснітесь, зателефонуйте рідним, знайомим, провідайте сусідів, поцікавтеся хто, де, в кого і коли, і продовжуйте слухати степашку із моза, і шляшка який сам признався в нагнітанні ситуації з ковід для
залякування населення.
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03.08.2020 16:25 Ответить
Так вы не специалист, как я понял? О чем тогда речь?
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03.08.2020 16:47 Ответить
лапотный, это ты что ли специалист?
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03.08.2020 16:59 Ответить
А это Степашка или клоун Ляшко - эпидемиологи, что ли?
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03.08.2020 16:28 Ответить
нет. я просто очень быстро выявляю признаки сумашествия.
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03.08.2020 16:41 Ответить
Вот с себя и начните. Теории заговоров это оттуда.
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03.08.2020 16:49 Ответить
за тобой уже выехали санитары, все признаки шизофрении у тебя на лицо
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03.08.2020 16:57 Ответить
Объявление войны регионам? Ню-ню
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03.08.2020 16:37 Ответить
Просто наведение порядка. И бюджеты им не помешало бы урезать, чтобы не так рьяно рвались в мэры.
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03.08.2020 16:48 Ответить
Януович, перелогинься
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03.08.2020 16:58 Ответить
Ты токошо опустил проффессора головноуборных наук ниже плинтуса.)))
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03.08.2020 17:11 Ответить
Ще хліб і молоко забороніть бандьорам возити. А патім і магазини позакривайте. Ваші діди так колись робили.
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03.08.2020 17:00 Ответить
Мертвым продукты не нужны. Разве это не понятно?
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03.08.2020 17:02 Ответить
рашист, чей Крым?
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03.08.2020 17:09 Ответить
Тут порушення Конституції України.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378 63 цієї Конституції.
Хто буде нести відповідальність? Бо рішення вже прийнято і воно не завсім законне.
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03.08.2020 17:52 Ответить
Мертвым не нужна конституция, она нужна живым.
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03.08.2020 20:07 Ответить
 
 