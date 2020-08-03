"Укрзалізниця" закрила продаж квитків до станцій Луцьк і Тернопіль
"Укрзалізниця" відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки закрила продаж квитків до станцій Луцьк і Тернопіль і назад.
Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці" 3 серпня, протокол рішення регіональних комісій компанія отримала 31 липня о 19:10, передає Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця" зазначає, що обмеження діє для поїздів: №41/42 Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.
За даними компанії, пасажирам зазначених поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя і в зворотному напрямку, запропонована компенсація повної вартості квитків.
"Зупинка на зазначених станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів в Луцьку і Тернополі", - зазначено в повідомленні.
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Это толкнёт людей на аналогичные действия по отношению к преступной власти Зеленского.
Ростов уже заждался преступников из власти.
Неужели?
09:41 22.04.2019
Центральна виборча комісія оприлюднила результати голосування по територіальному виборчому округу №22 (м.Луцьк).
Підсумки опублікували на офіційній сторінці установи.
Так, набравши 58,90% голосів (60 329), у Луцьку переміг Володимир Зеленський.
Развалить экономику своим карантином, спровоцировать бунты, народное неповиновение, гражданский конфликт населения с центральной властью и как результат - сепаратизм и развал Украины
Дальше аваков погонит своих ментов против народа.
Дивлюсь на маршрут поїзда 97 , який і раніше через Луцьк не йшов, а квитки до іншій станцій Волинської області купити можна (Ківерці, Рожище, Голоби, Ковель).
Чи в УЗ географії не знають?
Так одно могу сказать, зеленое дебилье.
Вчера теща с племянницей и сестрой жены ехали в Луцк. Не было бы прописки, все мозги бы гайцы вынесли.
Что бы сначала западные области не подчинялись Киеву, а потом восточные. А в восточных областях засели в местных советах откровенные сепары и они будут проталкивать не только не подчинение Киеву но и создание пуйловской "новороссии", что и нужно пуйлу и зеленскому.
И где он? Там же будет и Зеленский, если попытается идти против народа.
Источник: http://news.bigmir.net/world/1987651-V-Londone-zakrili-40-stancii-metropolitena
залякування населення.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239 статтями 24 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242 25 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247 27 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250 28 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253 29 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291 40 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320 47 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334 52 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348 55 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355 56 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356 57 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359 58 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363 59 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369 60 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371 61 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378 63 цієї Конституції.
Хто буде нести відповідальність? Бо рішення вже прийнято і воно не завсім законне.