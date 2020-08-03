"Укрзалізниця" закрила продаж квитків до станцій Луцьк і Тернопіль

"Укрзалізниця" відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки закрила продаж квитків до станцій Луцьк і Тернопіль і назад.

Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці" 3 серпня, протокол рішення регіональних комісій компанія отримала 31 липня о 19:10, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця" зазначає, що обмеження діє для поїздів: №41/42 Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

За даними компанії, пасажирам зазначених поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя і в зворотному напрямку, запропонована компенсація повної вартості квитків.

"Зупинка на зазначених станціях буде відновлена ​​після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів в Луцьку і Тернополі", - зазначено в повідомленні.

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