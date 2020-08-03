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КПВВ "Новотроицкое" в понедельник уже пересекли около 300 человек, - Госпогранслужба

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области на временно оккупированные территории Украины и на подконтрольную украинскому правительству территорию проследовало около 300 человек и 25 транспортных средств.

Такие данные сообщили в Госпогранслужбе Украины по состоянию на 16.00 понедельника, передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованной информации, КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме, ежедневно с 7.00 до 20.00. К 16.00 понедельника через него на временно оккупированные территории Украины последовало почти 185 человек и 8 транспортных средств, а в направлении контролируемой правительством территории Украины прибыло 115 человек и 17 транспортных средств.

"Представители российско-оккупационных войск с утра пропускали граждан медленно, а во второй половине дня начали пропускать быстрее", - информируют в украинском погранведомстве.

Отдельно в Госпогранслужбе Украины напомнили, что по решению командующего ООС установлены дополнительные ограничения относительно порядка пропуска лиц через линию разграничения.

"Так, на период действия карантина запрещается пропуск через КПВВ иностранцев и лиц без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19. Также стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО), которые следуют с временно оккупированной территории, будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3 августа, российско-оккупационные войска возобновят пропуск через контрольно-пропускной пункт "Еленовка", граничащий с украинским КПВВ "Новотроицкое".

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Автор: 

Донбасс (26957) КПВВ (330)


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"Кормільци" в ненависну Україну за пенсією та за якісними продуктами сунуть...
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03.08.2020 17:53 Ответить
Все КПВВ пора закрывать лет на 25.
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03.08.2020 18:17 Ответить
И для меня вынужденного переселенца ты закроешь?А таких официально оформленных - 1,5 млн людей!И более 1,1 млн - неоформленных,в основном молодые люди!В ОРДЛО есть примерно 10-12% пророссийских,из них паспорта РФ получили до 3,5%!Вопросы есть?
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03.08.2020 18:57 Ответить
Закрыть границу наглухо, железный занавес, некуй шастать вам в Украине, некуй!!!
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03.08.2020 22:27 Ответить
за биндеровскими харчами едут, куда смотрит масковский патриорхат, это не скрепно вульгарно.
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04.08.2020 08:40 Ответить
 
 