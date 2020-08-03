КПВВ "Новотроицкое" в понедельник уже пересекли около 300 человек, - Госпогранслужба

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области на временно оккупированные территории Украины и на подконтрольную украинскому правительству территорию проследовало около 300 человек и 25 транспортных средств.

Такие данные сообщили в Госпогранслужбе Украины по состоянию на 16.00 понедельника, передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованной информации, КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме, ежедневно с 7.00 до 20.00. К 16.00 понедельника через него на временно оккупированные территории Украины последовало почти 185 человек и 8 транспортных средств, а в направлении контролируемой правительством территории Украины прибыло 115 человек и 17 транспортных средств.

"Представители российско-оккупационных войск с утра пропускали граждан медленно, а во второй половине дня начали пропускать быстрее", - информируют в украинском погранведомстве.

Отдельно в Госпогранслужбе Украины напомнили, что по решению командующего ООС установлены дополнительные ограничения относительно порядка пропуска лиц через линию разграничения.

"Так, на период действия карантина запрещается пропуск через КПВВ иностранцев и лиц без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19. Также стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО), которые следуют с временно оккупированной территории, будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 3 августа, российско-оккупационные войска возобновят пропуск через контрольно-пропускной пункт "Еленовка", граничащий с украинским КПВВ "Новотроицкое".

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