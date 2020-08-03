КПВВ "Новотроїцьке" в понеділок уже перетнули майже 300 осіб, - Держприкордонслужба

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в Донецькій області на тимчасово окуповані території України і на підконтрольну українському уряду територію прослідували майже 300 осіб і 25 транспортних засобів.

Такі дані повідомили в Держприкордонслужбі України станом на 16:00 понеділка, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, КПВВ "Новотроїцьке" продовжує функціонувати в штатному режимі, щодня із 7:00 до 20:00. До 16:00 понеділка через нього на тимчасово окуповані території України прослідувало майже 185 осіб і 8 транспортних засобів, а в напрямку контрольованої урядом території України прибуло 115 осіб і 17 транспортних засобів.

"Представники російсько-окупаційних військ від ранку пропускали громадян повільно, а у другій половині дня почали пропускати швидше", - інформують в українському прикордонному відомстві.

Окремо в Держприкордонслужбі України нагадали, що за рішенням Командувача ООС встановлено додаткові обмеження щодо порядку пропуску осіб через лінію розмежування.

"Так, на період дії карантину забороняється пропуск у КПВВ іноземців та осіб без громадянства без наявного полісу страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19. Також варто врахувати, що громадяни України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО), які слідують з тимчасово окупованої території, будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 3 серпня російсько-окупаційні війська відновлять пропуск через контрольно-пропускний пункт "Оленівка", що межує з українським КПВВ "Новотроїцьке".

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