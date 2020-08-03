Взрывчатку во Львовском суде не нашли, полиция ищет лжеминера

Полиция разыскивает анонима, сообщившего по телефону о минировании помещения, в котором находятся 3 львовских суда.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Здание и прилегающая территория на улице Чоловского обследованы, взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, оставившего ложное сообщение о минировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, сообщение о минировании поступило в полицию около 14:20. В здании, в котором якобы была заложена взрывчатка, находятся Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский областной административный суд.

Полицейские эвакуировали около 200 сотрудников судов и посетителей.