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Взрывчатку во Львовском суде не нашли, полиция ищет лжеминера

Взрывчатку во Львовском суде не нашли, полиция ищет лжеминера

Полиция разыскивает анонима, сообщившего по телефону о минировании помещения, в котором находятся 3 львовских суда.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Здание и прилегающая территория на улице Чоловского обследованы, взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, оставившего ложное сообщение о минировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Напомним, сообщение о минировании поступило в полицию около 14:20. В здании, в котором якобы была заложена взрывчатка, находятся Галицкий и Железнодорожный районные суды, а также Львовский областной административный суд.

Полицейские эвакуировали около 200 сотрудников судов и посетителей.

Автор: 

Львов (4599) минирование (1446) Нацполиция (16564) суд (25144)


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Вибухівку у Львівському суді не знайшли, поліція шукає псевдомінера - Цензор.НЕТ 8951
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03.08.2020 18:32 Ответить
 
 