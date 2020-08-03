Вибухівку у Львівському суді не знайшли, поліція шукає псевдомінера
Поліція розшукує аноніма, який повідомив телефоном про замінування приміщення, в якому розташовані 3 львівські суди.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Будівлю і прилеглу територію на вулиці Чоловського обстежено, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який залишив неправдиве повідомлення про мінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, повідомлення про мінування надійшло в поліцію близько 14:20. У будівлі, в якій нібито була закладена вибухівка, розташовані Галицький і Залізничний районні суди, а також Львівський обласний адміністративний суд.
Поліцейські евакуювали майже 200 співробітників судів та відвідувачів.
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