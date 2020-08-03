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Вибухівку у Львівському суді не знайшли, поліція шукає псевдомінера

Вибухівку у Львівському суді не знайшли, поліція шукає псевдомінера

Поліція розшукує аноніма, який повідомив телефоном про замінування приміщення, в якому розташовані 3 львівські суди.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Будівлю і прилеглу територію на вулиці Чоловського обстежено, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який залишив неправдиве повідомлення про мінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Нагадаємо, повідомлення про мінування надійшло в поліцію близько 14:20. У будівлі, в якій нібито була закладена вибухівка, розташовані Галицький і Залізничний районні суди, а також Львівський обласний адміністративний суд.

Поліцейські евакуювали майже 200 співробітників судів та відвідувачів.

Автор: 

Львів (3091) мінування (1218) Нацполіція (15282) суд (11744)


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Вибухівку у Львівському суді не знайшли, поліція шукає псевдомінера - Цензор.НЕТ 8951
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03.08.2020 18:32 Відповісти
 
 