Карімов, який захопив заручницю в бізнес-центрі, називав себе "святим духом"

Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який погрожував вибухом у бізнес-центрі, називав себе "святим духом".

Про це журналістам розповіла керівниця поліції діалогу Вікторія Азарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Азарова спілкувалася з терористом під виглядом журналістки. "Проводилася спеціальна операція, під час якої ми заходили туди як журналісти", - сказала вона.

За словами Азарової, терорист спілкувався з нею спокійно і назвав себе "святим духом".

Співробітниця банку, яка в момент захоплення перебувала у відділенні разом з Карімовим, почувається добре. Чи правда, що вона добровільно залишилася в одному приміщенні з терористом, Азарова не знає.

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"У мене не було часу запитувати, добровільно чи ні. Я встигла людину запитати, як вона почувається, чи потрібна їй допомога. ... Вона сказала: "Дуже добре". Вони проходили тренінги у банку, і вона дуже добре володіє собою", - розповіла представниця поліції.

3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. За словами співробітниці бізнес-центру, він вимагав 40 тис. грн.

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Карімова судитимуть за теракт, йому загрожує до 10 років за ґратами.

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