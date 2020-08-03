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Карімов, який захопив заручницю в бізнес-центрі, називав себе "святим духом"

Карімов, який захопив заручницю в бізнес-центрі, називав себе

Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який погрожував вибухом у бізнес-центрі, називав себе "святим духом".

Про це журналістам розповіла керівниця поліції діалогу Вікторія Азарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Азарова спілкувалася з терористом під виглядом журналістки. "Проводилася спеціальна операція, під час якої ми заходили туди як журналісти", - сказала вона.

За словами Азарової, терорист спілкувався з нею спокійно і назвав себе "святим духом".

Співробітниця банку, яка в момент захоплення перебувала у відділенні разом з Карімовим, почувається добре. Чи правда, що вона добровільно залишилася в одному приміщенні з терористом, Азарова не знає.

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"У мене не було часу запитувати, добровільно чи ні. Я встигла людину запитати, як вона почувається, чи потрібна їй допомога. ... Вона сказала: "Дуже добре". Вони проходили тренінги у банку, і вона дуже добре володіє собою", - розповіла представниця поліції.

3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. За словами співробітниці бізнес-центру, він вимагав 40 тис. грн.

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.

Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

Карімова судитимуть за теракт, йому загрожує до 10 років за ґратами.

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Автор: 

Київ (19672) Нацполіція (15278) тероризм (2868) Сухроб Карімов (8)


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Топ коментарі
+16
Он не просто святой дух... Он волшебник

Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя "святым духом" - Цензор.НЕТ 6992
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03.08.2020 16:52 Відповісти
+8
Пересменка . Понимать надо .
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03.08.2020 16:53 Відповісти
+8
ааа... так он теперь под адиёта косить будет ? )))
короче... так себе серия... говно !
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03.08.2020 16:54 Відповісти
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03.08.2020 16:48 Відповісти
Святий дух Чуйської долини?
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03.08.2020 16:48 Відповісти
Святий дух Рюкзакова і Геращенко і ще однієї особи, яку вже всі знають!!!
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03.08.2020 16:56 Відповісти
ах, ета полная лунааа
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03.08.2020 16:49 Відповісти
Худое , больное , ... Лечить надо человека . Лучше в Узбекистане .
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03.08.2020 16:49 Відповісти
Где таких Аваков и находит для съемок.
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03.08.2020 16:50 Відповісти
Перекличка психов из: Луцк, Полтава, Киев на месте. Кто следующий на очереди, с духами пообщаться?
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03.08.2020 16:51 Відповісти
Той, що з Полтави, вже спілкується з парфумами. Тому стрьомно якось - можна влучити на пекельні борошна...
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03.08.2020 19:25 Відповісти
Эээээээээээээ...ты это брось! "..институт Сербского тебя раскусит.."-- цитата из одного советского криминального фильма))))))))
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03.08.2020 16:51 Відповісти
Он не просто святой дух... Он волшебник

Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя "святым духом" - Цензор.НЕТ 6992
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03.08.2020 16:52 Відповісти
Пересменка . Понимать надо .
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03.08.2020 16:53 Відповісти
то "кореспондент"...
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03.08.2020 16:58 Відповісти
и если сравнить женщин - то их там ваще трое ))))
блондинка в маске - раз, брюнетка - два и русая в майке - три...
и рюкзак со взрывчаткой то на полу то на стуле...)))) как в майке не побоялась около взрывчатки сесть? как урюк разрешил ей у рюкзака прилепиться?
ой...фуфло фуфловое (каждый раз все глупее и глупее))))
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03.08.2020 17:01 Відповісти
из разряда найди десять отличий..
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03.08.2020 17:17 Відповісти
ааа... так он теперь под адиёта косить будет ? )))
короче... так себе серия... говно !
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03.08.2020 16:54 Відповісти
Uzbeki,tadziki,kirgizy,turkmeni mne oni vse odinakovi .
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03.08.2020 16:54 Відповісти
Я не большой специалист, но похоже что косит под психа.
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03.08.2020 16:54 Відповісти
Что в сценарии написано...под того и косит...режиссер аваков не любит самодеятельности...
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03.08.2020 16:59 Відповісти
Для чего это Авакову, ему разве что-то угрожает?
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03.08.2020 17:03 Відповісти
А ему должно что то угрожать?? А авакову нужны бабки...
Вон в случай в поезде...и 260 лимонов год денежных потоков авакяну гарантированы...
Сейчас под шум баяна по два мента в каждое отделение банка пропишут...не за бесплатно разумеется..
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03.08.2020 17:10 Відповісти
"5 копійок"-вставляй свою карусель,самая подходящая гифка...От себя добавлю:бл...ій цирк!!!
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03.08.2020 16:59 Відповісти
этот зесоциопат конченый убивал бойца четверо суток -за это сделал нам кучу террористов ...интересно, а те люди ,которых в заложники берут, в курсах?
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03.08.2020 17:00 Відповісти
И откуда они такие берутся? Видимо в больничках карантин, врачей нет, а эти в террористов играют.
Кто первый халат одел, тот и врач террорист.
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03.08.2020 17:00 Відповісти
Год высокосный.. шизики выходят из спячки..
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03.08.2020 17:02 Відповісти
а я бы провела инвентаризацию ювелирных и прочих денежных магазинов в комплексе. техника там или еще чего...
бо под шумок эвакуации могли грабануть только свистнет)
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03.08.2020 17:02 Відповісти
главное чтоб работница банка не забеременела от "святого духа".
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03.08.2020 17:09 Відповісти
Друге пришестя буде... Карімов, який захопив заручницю в бізнес-центрі, називав себе "святим духом" - Цензор.НЕТ 8644
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03.08.2020 17:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-KtBX6-67dw&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9

"Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд, -"
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03.08.2020 17:03 Відповісти
у нас террористы такие же фейковые как и власть
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03.08.2020 17:16 Відповісти
Власть генерирует бред ежедневно
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03.08.2020 17:23 Відповісти
мне даже грустно наблюдать когда власть реально глупее своего народа. а народ у нас не очень умный))
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03.08.2020 17:26 Відповісти
Зачем духу,материальные ценности в размере 40 штук гривней понадобились,вопрос риторический кумк.
-Так.Из серии де бере гроши Санта Клаус на подарунки
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03.08.2020 17:17 Відповісти
А я ось що боюсь і не на жарт. Не маю жодних доказів, що ці останні три теракти якось пов'язані між собою чи є інсценуванням. Але, чи не прийде якомусь безумцю в голову думка, якщо народ не вірить цим терактам, то ми будинки будемо підривать, як це робив ***** в Москві, Буйнакську, Волгодонську в 1999-2000 роках, щоб довести необхідність війни з чеченцями?
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03.08.2020 17:47 Відповісти
Ой, нужен хорошо продуманный и прописанный закон "о психах", система регулярной пожизненной проверки и тестов на ДЕЕСПОСОБНОСТЬ всего населения (и не только психического) начиная с 12-ти летнего возраста чрез каждые 6 лет!
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03.08.2020 17:49 Відповісти
У нашій країні це тільки розв'яже руки каральній психіатрії під керівництвом влади. Буде як у пізньому совку. "Незручна людина", але посадити нема за що? - нема проблем: діагноз і на дурку... або без дурки, просто тавро "недієздатний".
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03.08.2020 17:53 Відповісти
я понимаю о чем вы пишите, ибо государство УЗУРПАТОРОВ, а не ГРАЖДАН, но не можеь быть никакой настоящей РЕСПУБЛИКИ с ГРАЖДАНСКИМИ ИНСТИТУТАМИ, если НЕДЕЕСПОСОБНОЕ БОЛЬШИНСТВО будет и дальше иметь политические права ("голос") только на манипуляции такими "голосами" и держится власть УЗУРПАТОРОВ!
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03.08.2020 18:19 Відповісти
Стоп! Букально днями (тобто ДО сьогоднішнього інциденту) десь був жарт про терориста, що видає себе за святого парфума!!!
Тобто... 95 квартал бере ідеї з інтернету?!
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03.08.2020 17:56 Відповісти
Ну если зечмо считает себя Президентом, то почему этот не может считать себя Святым Духом?
Все логично)))
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03.08.2020 21:37 Відповісти
Мне кажется, это больше похоже на сообщение о ложном минировании чем на теракт.
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03.08.2020 22:18 Відповісти
 
 