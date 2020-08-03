Карімов, який захопив заручницю в бізнес-центрі, називав себе "святим духом"
Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який погрожував вибухом у бізнес-центрі, називав себе "святим духом".
Про це журналістам розповіла керівниця поліції діалогу Вікторія Азарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Азарова спілкувалася з терористом під виглядом журналістки. "Проводилася спеціальна операція, під час якої ми заходили туди як журналісти", - сказала вона.
За словами Азарової, терорист спілкувався з нею спокійно і назвав себе "святим духом".
Співробітниця банку, яка в момент захоплення перебувала у відділенні разом з Карімовим, почувається добре. Чи правда, що вона добровільно залишилася в одному приміщенні з терористом, Азарова не знає.
"У мене не було часу запитувати, добровільно чи ні. Я встигла людину запитати, як вона почувається, чи потрібна їй допомога. ... Вона сказала: "Дуже добре". Вони проходили тренінги у банку, і вона дуже добре володіє собою", - розповіла представниця поліції.
3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" і почала переговори з терористом. Незабаром стала відома особа зловмисника: це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. За словами співробітниці бізнес-центру, він вимагав 40 тис. грн.
Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуювали.
Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.
Карімова судитимуть за теракт, йому загрожує до 10 років за ґратами.
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блондинка в маске - раз, брюнетка - два и русая в майке - три...
и рюкзак со взрывчаткой то на полу то на стуле...)))) как в майке не побоялась около взрывчатки сесть? как урюк разрешил ей у рюкзака прилепиться?
ой...фуфло фуфловое (каждый раз все глупее и глупее))))
короче... так себе серия... говно !
Вон в случай в поезде...и 260 лимонов год денежных потоков авакяну гарантированы...
Сейчас под шум баяна по два мента в каждое отделение банка пропишут...не за бесплатно разумеется..
Кто первый халат одел, тот и
врачтеррорист.
бо под шумок эвакуации могли грабануть только свистнет)
"Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд, -"
-Так.Из серии де бере гроши Санта Клаус на подарунки
Тобто... 95 квартал бере ідеї з інтернету?!
Все логично)))