Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя "святым духом"

Угрожавший взрывом в бизнес-центре гражданин Узбекистана Сухроб Каримов называл себя "святым духом".

Об этом журналистам рассказала руководитель полиции диалога Виктория Азарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Азарова общалась с террористом под видом журналистки. "Проводилась специальная операция, в ходе которой мы заходили туда как журналисты", - сказала она.

По словам Азаровой, террорист общался с ней спокойно и назвал себя "святым духом".

Сотрудница банка, которая в момент захвата находилась в отделении вместе с Каримовым, чувствует себя хорошо. Правда ли, что она добровольно осталась в одном помещении с террористом, Азарова не знает.

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"У меня не было времени спрашивать, добровольно или нет. Я успела человека спросить, как она себя чувствует, нужна ли ей помощь. ... Она сказала: "В очень хорошем". Они проходили тренинги в банке, и она очень хорошо владеет собой", - рассказала представительница полиции.

3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

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Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стала известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. По словам сотрудницы бизнес-центра, он требовал 40 тыс. грн.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Каримова будут судить за теракт, ему грозит до 10 лет за решеткой.

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