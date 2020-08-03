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Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя "святым духом"

Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя

Угрожавший взрывом в бизнес-центре гражданин Узбекистана Сухроб Каримов называл себя "святым духом".

Об этом журналистам рассказала руководитель полиции диалога Виктория Азарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Азарова общалась с террористом под видом журналистки. "Проводилась специальная операция, в ходе которой мы заходили туда как журналисты", - сказала она.

По словам Азаровой, террорист общался с ней спокойно и назвал себя "святым духом".

Сотрудница банка, которая в момент захвата находилась в отделении вместе с Каримовым, чувствует себя хорошо. Правда ли, что она добровольно осталась в одном помещении с террористом, Азарова не знает.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Киевский террорист" Каримов требует 40 тыс. грн, - сотрудница бизнес-центра

"У меня не было времени спрашивать, добровольно или нет. Я успела человека спросить, как она себя чувствует, нужна ли ей помощь. ... Она сказала: "В очень хорошем". Они проходили тренинги в банке, и она очень хорошо владеет собой", - рассказала представительница полиции.

3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Также на Цензор.НЕТ: Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стала известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. По словам сотрудницы бизнес-центра, он требовал 40 тыс. грн.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Каримова будут судить за теракт, ему грозит до 10 лет за решеткой.

Читайте также: У "киевского террориста" Каримова взрывчатки не было, - СБУ

Автор: 

Киев (25692) Нацполиция (16564) терроризм (18692) Сухроб Каримов (8)


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Топ комментарии
+16
Он не просто святой дух... Он волшебник

Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя "святым духом" - Цензор.НЕТ 6992
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03.08.2020 16:52 Ответить
+8
Пересменка . Понимать надо .
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03.08.2020 16:53 Ответить
+8
ааа... так он теперь под адиёта косить будет ? )))
короче... так себе серия... говно !
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03.08.2020 16:54 Ответить
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Только не братом, прошу.
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03.08.2020 16:48 Ответить
Святий дух Чуйської долини?
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03.08.2020 16:48 Ответить
Святий дух Рюкзакова і Геращенко і ще однієї особи, яку вже всі знають!!!
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03.08.2020 16:56 Ответить
ах, ета полная лунааа
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03.08.2020 16:49 Ответить
Худое , больное , ... Лечить надо человека . Лучше в Узбекистане .
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03.08.2020 16:49 Ответить
Где таких Аваков и находит для съемок.
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03.08.2020 16:50 Ответить
Перекличка психов из: Луцк, Полтава, Киев на месте. Кто следующий на очереди, с духами пообщаться?
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03.08.2020 16:51 Ответить
Той, що з Полтави, вже спілкується з парфумами. Тому стрьомно якось - можна влучити на пекельні борошна...
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03.08.2020 19:25 Ответить
Эээээээээээээ...ты это брось! "..институт Сербского тебя раскусит.."-- цитата из одного советского криминального фильма))))))))
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03.08.2020 16:51 Ответить
Он не просто святой дух... Он волшебник

Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя "святым духом" - Цензор.НЕТ 6992
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03.08.2020 16:52 Ответить
Пересменка . Понимать надо .
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03.08.2020 16:53 Ответить
то "кореспондент"...
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03.08.2020 16:58 Ответить
и если сравнить женщин - то их там ваще трое ))))
блондинка в маске - раз, брюнетка - два и русая в майке - три...
и рюкзак со взрывчаткой то на полу то на стуле...)))) как в майке не побоялась около взрывчатки сесть? как урюк разрешил ей у рюкзака прилепиться?
ой...фуфло фуфловое (каждый раз все глупее и глупее))))
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03.08.2020 17:01 Ответить
из разряда найди десять отличий..
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03.08.2020 17:17 Ответить
ааа... так он теперь под адиёта косить будет ? )))
короче... так себе серия... говно !
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03.08.2020 16:54 Ответить
Uzbeki,tadziki,kirgizy,turkmeni mne oni vse odinakovi .
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03.08.2020 16:54 Ответить
Я не большой специалист, но похоже что косит под психа.
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03.08.2020 16:54 Ответить
Что в сценарии написано...под того и косит...режиссер аваков не любит самодеятельности...
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03.08.2020 16:59 Ответить
Для чего это Авакову, ему разве что-то угрожает?
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03.08.2020 17:03 Ответить
А ему должно что то угрожать?? А авакову нужны бабки...
Вон в случай в поезде...и 260 лимонов год денежных потоков авакяну гарантированы...
Сейчас под шум баяна по два мента в каждое отделение банка пропишут...не за бесплатно разумеется..
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03.08.2020 17:10 Ответить
"5 копійок"-вставляй свою карусель,самая подходящая гифка...От себя добавлю:бл...ій цирк!!!
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03.08.2020 16:59 Ответить
этот зесоциопат конченый убивал бойца четверо суток -за это сделал нам кучу террористов ...интересно, а те люди ,которых в заложники берут, в курсах?
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03.08.2020 17:00 Ответить
И откуда они такие берутся? Видимо в больничках карантин, врачей нет, а эти в террористов играют.
Кто первый халат одел, тот и врач террорист.
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03.08.2020 17:00 Ответить
Год высокосный.. шизики выходят из спячки..
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03.08.2020 17:02 Ответить
а я бы провела инвентаризацию ювелирных и прочих денежных магазинов в комплексе. техника там или еще чего...
бо под шумок эвакуации могли грабануть только свистнет)
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03.08.2020 17:02 Ответить
главное чтоб работница банка не забеременела от "святого духа".
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03.08.2020 17:09 Ответить
Друге пришестя буде... Карімов, який захопив заручницю в бізнес-центрі, називав себе "святим духом" - Цензор.НЕТ 8644
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03.08.2020 17:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-KtBX6-67dw&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9

"Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд, -"
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03.08.2020 17:03 Ответить
у нас террористы такие же фейковые как и власть
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03.08.2020 17:16 Ответить
Власть генерирует бред ежедневно
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03.08.2020 17:23 Ответить
мне даже грустно наблюдать когда власть реально глупее своего народа. а народ у нас не очень умный))
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03.08.2020 17:26 Ответить
Зачем духу,материальные ценности в размере 40 штук гривней понадобились,вопрос риторический кумк.
-Так.Из серии де бере гроши Санта Клаус на подарунки
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03.08.2020 17:17 Ответить
А я ось що боюсь і не на жарт. Не маю жодних доказів, що ці останні три теракти якось пов'язані між собою чи є інсценуванням. Але, чи не прийде якомусь безумцю в голову думка, якщо народ не вірить цим терактам, то ми будинки будемо підривать, як це робив ***** в Москві, Буйнакську, Волгодонську в 1999-2000 роках, щоб довести необхідність війни з чеченцями?
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03.08.2020 17:47 Ответить
Ой, нужен хорошо продуманный и прописанный закон "о психах", система регулярной пожизненной проверки и тестов на ДЕЕСПОСОБНОСТЬ всего населения (и не только психического) начиная с 12-ти летнего возраста чрез каждые 6 лет!
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03.08.2020 17:49 Ответить
У нашій країні це тільки розв'яже руки каральній психіатрії під керівництвом влади. Буде як у пізньому совку. "Незручна людина", але посадити нема за що? - нема проблем: діагноз і на дурку... або без дурки, просто тавро "недієздатний".
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03.08.2020 17:53 Ответить
я понимаю о чем вы пишите, ибо государство УЗУРПАТОРОВ, а не ГРАЖДАН, но не можеь быть никакой настоящей РЕСПУБЛИКИ с ГРАЖДАНСКИМИ ИНСТИТУТАМИ, если НЕДЕЕСПОСОБНОЕ БОЛЬШИНСТВО будет и дальше иметь политические права ("голос") только на манипуляции такими "голосами" и держится власть УЗУРПАТОРОВ!
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03.08.2020 18:19 Ответить
Стоп! Букально днями (тобто ДО сьогоднішнього інциденту) десь був жарт про терориста, що видає себе за святого парфума!!!
Тобто... 95 квартал бере ідеї з інтернету?!
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03.08.2020 17:56 Ответить
Ну если зечмо считает себя Президентом, то почему этот не может считать себя Святым Духом?
Все логично)))
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03.08.2020 21:37 Ответить
Мне кажется, это больше похоже на сообщение о ложном минировании чем на теракт.
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03.08.2020 22:18 Ответить
 
 