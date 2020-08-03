Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя "святым духом"
Угрожавший взрывом в бизнес-центре гражданин Узбекистана Сухроб Каримов называл себя "святым духом".
Об этом журналистам рассказала руководитель полиции диалога Виктория Азарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Азарова общалась с террористом под видом журналистки. "Проводилась специальная операция, в ходе которой мы заходили туда как журналисты", - сказала она.
По словам Азаровой, террорист общался с ней спокойно и назвал себя "святым духом".
Сотрудница банка, которая в момент захвата находилась в отделении вместе с Каримовым, чувствует себя хорошо. Правда ли, что она добровольно осталась в одном помещении с террористом, Азарова не знает.
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"У меня не было времени спрашивать, добровольно или нет. Я успела человека спросить, как она себя чувствует, нужна ли ей помощь. ... Она сказала: "В очень хорошем". Они проходили тренинги в банке, и она очень хорошо владеет собой", - рассказала представительница полиции.
3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
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Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стала известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. По словам сотрудницы бизнес-центра, он требовал 40 тыс. грн.
Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.
Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.
Каримова будут судить за теракт, ему грозит до 10 лет за решеткой.
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блондинка в маске - раз, брюнетка - два и русая в майке - три...
и рюкзак со взрывчаткой то на полу то на стуле...)))) как в майке не побоялась около взрывчатки сесть? как урюк разрешил ей у рюкзака прилепиться?
ой...фуфло фуфловое (каждый раз все глупее и глупее))))
короче... так себе серия... говно !
Вон в случай в поезде...и 260 лимонов год денежных потоков авакяну гарантированы...
Сейчас под шум баяна по два мента в каждое отделение банка пропишут...не за бесплатно разумеется..
Кто первый халат одел, тот и
врачтеррорист.
бо под шумок эвакуации могли грабануть только свистнет)
"Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд, -"
-Так.Из серии де бере гроши Санта Клаус на подарунки
Тобто... 95 квартал бере ідеї з інтернету?!
Все логично)))