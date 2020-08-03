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Новости
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Прокуратура открыла дело из-за угрозы теракта в центре Киева

Прокуратура открыла дело из-за угрозы теракта в центре Киева

Правоохранители открыли уголовное производство в связи с сообщением о подготовке террористического акта в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры Киева.

Отмечается, что производство начато по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

"Прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в указанном уголовном производстве, досудебное расследование поручено следователям Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".  Представители полиции начали переговоры с террристом.

Позже стало известно, что террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - Геращенко

Автор: 

банки (1937) Киев (25692) прокуратура (5036) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+3
Кроме журналистки место происшествия посетили парикмахер, стилист, колорист и прочие
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03.08.2020 16:14 Ответить
+2
та ладно... так БЫСТРО?)))
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03.08.2020 15:52 Ответить
+2
А почему его задержала полиция?! Где видосик преЗЕдента?! Почему в стране произвол?!
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03.08.2020 15:54 Ответить
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та ладно... так БЫСТРО?)))
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03.08.2020 15:52 Ответить
И вообще, всьо было скучно.
Нужно было выбирать банк рядом с кукурузным полем.
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03.08.2020 16:12 Ответить
А почему его задержала полиция?! Где видосик преЗЕдента?! Почему в стране произвол?!
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03.08.2020 15:54 Ответить
Гавно дєло проти гавнотеракта.
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03.08.2020 15:54 Ответить
Фартит что попадаются шизофреники, с идейными фанатиками было бы посложнее...
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03.08.2020 16:00 Ответить
Кроме журналистки место происшествия посетили парикмахер, стилист, колорист и прочие
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03.08.2020 16:14 Ответить
Баба Маня со шваброй в кадр не попала
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03.08.2020 16:47 Ответить
Дело прояснилось. Слева - сотрудница, справа - начальница, занятая была - кнопку нажимала.
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03.08.2020 20:01 Ответить
Террорист? 95 квартал с на пару экспериментальной студией "Аваков рюкзак-продакшн" в этом сезоне работают по бюджетному варианту - c привлечением малоизвестных актёров "Узбекфильма" и "Монголкино". Вова на этот раз отпросился в творческий отпуск и был избавлен от необходимости рекламировать кумыс бабушки "террориста", на чём настаивал автор сценария данного эпизода..
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03.08.2020 16:05 Ответить
 
 