Прокуратура открыла дело из-за угрозы теракта в центре Киева

Правоохранители открыли уголовное производство в связи с сообщением о подготовке террористического акта в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры Киева.

Отмечается, что производство начато по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

"Прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в указанном уголовном производстве, досудебное расследование поручено следователям Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террристом.

Позже стало известно, что террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан.

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