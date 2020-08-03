"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что еще не создали прибор, который бы заранее информировал о том, что у людей в головах.

Об этом замглавы МВД сообщил, комментируя ситуацию захвата банка в центре Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Геращенко обратился к украинцам с призывом, если в их окружении есть человек, который выражает мнение, что было бы "неплохо провести террористический акт", то пусть обращаются в полицию.

"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - отметил замминистра.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.

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