"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что еще не создали прибор, который бы заранее информировал о том, что у людей в головах.
Об этом замглавы МВД сообщил, комментируя ситуацию захвата банка в центре Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Геращенко обратился к украинцам с призывом, если в их окружении есть человек, который выражает мнение, что было бы "неплохо провести террористический акт", то пусть обращаются в полицию.
"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - отметил замминистра.
Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".
Представители полиции начали переговоры с террристом.
Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.
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"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і тепер прибула до Сполучених Штатів (а в УА не виводилася ніколи з нашим бурлеском...).
На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів (чи теракцій...)" - Енн Епплбаум. - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share#_blank https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
https://twitter.com/slevo4kin
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Арсен Борисович Аваков - украинский режиссер.
Фильмография:
1 - Штурм автобуса в Луцкой области
2 - Полтавские леса
3 - Узбек и Леонардо
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл
https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197
Зеленський, записуй відос.
"Группа Ялла. Учкудук трі колодца. Слушать всєм".
Куда писать заявление?
https://twitter.com/gfr_lotu M:ara
UPD: По распоряжению руководителя операции за ограждение пустили журналистов от 112, Наш и ZiK.
https://twitter.com/i/status/1290235951743148034
Кто разрешение дал Аваков или Баканов?
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Докладываю значит...
Надя Савченко выражала такое мнение и Володя Рубан.
Ещё, мусора в Кагарлыке - брали людей в заложники, издевались над ними, насиловали морально и физически (так как Антоха записыват всех в террористы - то это террористы точно), а остальные члены террористической аваовской банды покрывали их.
1-притомний "закон про зброю" для громадян, такий, щоб психи типу Ківи, луцькі та київські "терористи" зброю не отримали,
2-"закон про використання засобів відеоаудіофіксації" громадянами для боротьби з правопорушеннямм..
- і роботи поліцаям стане менше, а людям спокійніше..
якщо ж печерне правосуддя проти, то й не пздть, мусора-паразіти..