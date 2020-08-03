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Новости
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"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что еще не создали прибор, который бы заранее информировал о том, что у людей в головах.

Об этом замглавы МВД сообщил, комментируя ситуацию захвата банка в центре Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Геращенко обратился к украинцам с призывом, если в их окружении есть человек, который выражает мнение, что было бы "неплохо провести террористический акт", то пусть обращаются в полицию.

"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - отметил замминистра.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Представители полиции начали переговоры с террристом.

Позже "киевский террорист" потребовал, чтобы к нему допустили СМИ.

Также читайте: Банк в Киеве захватил Каримов Сухроб, гражданин Узбекистана, - Геращенко. ФОТО

Автор: 

захват (787) Киев (25692) правоохранительные органы (2970) терроризм (18692) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+6
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Арсен Борисович Аваков - украинский режиссер.

Фильмография:

1 - Штурм автобуса в Луцкой области

2 - Полтавские леса

3 - Узбек и Леонардо
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03.08.2020 14:55 Ответить
+6
В моем окружении все говорят, шо бубачка своей шутовской клоунадой терроризирует Украину.
Куда писать заявление?
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03.08.2020 14:55 Ответить
+3
нас тихонько подводят к пониманию необходимости "Зеленой диктатуры"..
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03.08.2020 14:54 Ответить
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нас тихонько подводят к пониманию необходимости "Зеленой диктатуры"..
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03.08.2020 14:54 Ответить
ісчо раз, блд

"Ласкаво просимо у світ перформативного авторитаризму, форми політики, яка за останні десятиліття досягла нових висот витонченості в Росії і тепер прибула до Сполучених Штатів (а в УА не виводилася ніколи з нашим бурлеском...).
На відміну від авторитаризму XX століття, ця постмодерна кампанія впливу 21 століття не потребує створення тотальної поліцейської держави. Він також не вимагає повного контролю інформації або масових арештів. Натомість це може здійснюватися за допомогою кількох засобів масової інформації та кількох ретельно націлених арештів (чи теракцій...)" - Енн Епплбаум. - https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share#_blank https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/trump-putting-show-portland/614521/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share
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03.08.2020 14:59 Ответить
прошу пана, не зеленої, а олігархічної, не була б зелена, була б оранжева чи голуба - не колір головне, а суть....Олігархи починають розуміти, що народ вже їм віри не йме....що один вихід тримати народ на прив'язі - це диктатура, а то в клоунади з партіями на виборах народ все менше і менше вірить, розуміючи що від зміни шила на мило йому не покращає....
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03.08.2020 15:00 Ответить
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin

Арсен Борисович Аваков - украинский режиссер.

Фильмография:

1 - Штурм автобуса в Луцкой области

2 - Полтавские леса

3 - Узбек и Леонардо
показать весь комментарий
03.08.2020 14:55 Ответить
https://twitter.com/GoshaGo06574197
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл
https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197

Зеленський, записуй відос.
"Группа Ялла. Учкудук трі колодца. Слушать всєм".
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03.08.2020 14:58 Ответить
в 3-м special guest star Антонина Геращенко в роли свиньи )
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03.08.2020 14:59 Ответить
а перед этим? там же было несколько короткометражек с мостами.
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03.08.2020 16:05 Ответить
В моем окружении все говорят, шо бубачка своей шутовской клоунадой терроризирует Украину.
Куда писать заявление?
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03.08.2020 14:55 Ответить
https://twitter.com/gfr_lotu

https://twitter.com/gfr_lotu M:ara



UPD: По распоряжению руководителя операции за ограждение пустили журналистов от 112, Наш и ZiK.


https://twitter.com/i/status/1290235951743148034
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03.08.2020 14:56 Ответить
Своих пустили.
Кто разрешение дал Аваков или Баканов?
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03.08.2020 15:00 Ответить
Значить точно знали, що у цього чебурека-терориста вибухівки немає. Інакше не ризикували б цивільними, бо сидіти їм самим у випадку загибелі заручників з їх вини було б довго.
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03.08.2020 17:12 Ответить
Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма - та звісно що кількість не завжди визначає якість.....це наслідки потужних реформ з 2014 року....Источник: https://censor.net/n3211614
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03.08.2020 14:56 Ответить
Надо внимательно следить за руками. О влекается внимание на время выполнения фокуса.
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03.08.2020 14:58 Ответить
так может разгоним ментов к ипеням? Количество ж не влияет....
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03.08.2020 14:59 Ответить
"Геращенко обратился к украинцам с призывом, если в их окружении есть человек, который выражает мнение, что было бы "неплохо провести террористический акт", то пусть обращаются в полицию."
-----------
Докладываю значит...
Надя Савченко выражала такое мнение и Володя Рубан.
Ещё, мусора в Кагарлыке - брали людей в заложники, издевались над ними, насиловали морально и физически (так как Антоха записыват всех в террористы - то это террористы точно), а остальные члены террористической аваовской банды покрывали их.
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03.08.2020 15:02 Ответить
Гражданин Геращенко! Если человек заходит с бомбой и угрожает ее взорвать, то он подвергает опасности жизни невинных людей. Выход один - безусловное уничтожение одного ради спасения других. Если неправ, то поправьте.
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03.08.2020 15:05 Ответить
Неплохо было бы взорвать пукан Антошке
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03.08.2020 15:13 Ответить
"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - отметил замминистра- если так,тогда бюджет МВД урезать на половину и на столько же сократить численост
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03.08.2020 15:15 Ответить
Проблему индивидуального терроризма решают не количеством правоохранительной системы в оцеплении инцидента, а правовой базой, регламентирующей отношение к террору. В Израиле, где вперемешку живут потенциальные террористы и субъекты захвата, никто никого не захватывает, а у нас Президент лично выполняет идиотские требования террористов. Теперь любой придурок может требовать что угодно, вплоть до полета на Альфа Центавра. А еще недавно у нас захват заложников был диковинкой. Может дело во власти?
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03.08.2020 15:20 Ответить
Коли людей лякати достатньо сильно і достатньо довго, то вони підуть за будь-ким, хто пообіцяє порятунок. (Ствен Кінг)
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03.08.2020 15:44 Ответить
Якісь жалюгідні постанови від зеленої плясняви.
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03.08.2020 16:05 Ответить
Зато у каждого есть (ну, почти у каждого) "прибор" - собственные глаза, чтобы видеть ХАПУГУ и РВАЧА "правоохранителя типа": "хатынки" и "мерседесики" не скроешь от глаз люсдских, а ваши "отмазки" вдекларациях, которые проверяют такие же ХАПУГИ и РВАЧИ, повесьте "на гвоздик" в туалете!
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03.08.2020 16:44 Ответить
Заходе невідомий з гранатою у кабіну машиніста в київському метро і заявляє: "Це теракт. Я захопив цей поїзд. Вези мене в Париж." Машиніст йому:"Та як же, це ж метро. Я з колії з'їхати не можу..." Терорист:"Вези в Париж, бо зараз все підірву." Машиніст в мікрофон:"Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Париж."
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03.08.2020 17:22 Ответить
Антошка, кидай вже облизувати жирні тарілки та приймайте з аваковими:
1-притомний "закон про зброю" для громадян, такий, щоб психи типу Ківи, луцькі та київські "терористи" зброю не отримали,
2-"закон про використання засобів відеоаудіофіксації" громадянами для боротьби з правопорушеннямм..
- і роботи поліцаям стане менше, а людям спокійніше..
якщо ж печерне правосуддя проти, то й не пздть, мусора-паразіти..
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03.08.2020 18:25 Ответить
 
 