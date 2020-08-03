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Прокуратура відкрила справу через загрозу теракту в центрі Києва

Прокуратура відкрила справу через загрозу теракту в центрі Києва

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку з повідомленням про підготовку терористичного акту в приміщенні "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в центрі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури Києва.

Зазначається, що провадження розпочато за ст.258 Кримінального кодексу України (теракт).

"Прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні, досудове розслідування доручено слідчим Головного управління СБУ в м.Києві та Київської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім". Представники поліції почали переговори з терористом

Пізніше стало відомо, що терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кількість правоохоронців на вулиці не вирішує проблеми індивідуального тероризму", - Геращенко

Автор: 

банки (7784) Київ (19672) прокуратура (3704) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+3
Кроме журналистки место происшествия посетили парикмахер, стилист, колорист и прочие
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03.08.2020 16:14 Відповісти
+2
та ладно... так БЫСТРО?)))
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03.08.2020 15:52 Відповісти
+2
А почему его задержала полиция?! Где видосик преЗЕдента?! Почему в стране произвол?!
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03.08.2020 15:54 Відповісти
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та ладно... так БЫСТРО?)))
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03.08.2020 15:52 Відповісти
И вообще, всьо было скучно.
Нужно было выбирать банк рядом с кукурузным полем.
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03.08.2020 16:12 Відповісти
А почему его задержала полиция?! Где видосик преЗЕдента?! Почему в стране произвол?!
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03.08.2020 15:54 Відповісти
Гавно дєло проти гавнотеракта.
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03.08.2020 15:54 Відповісти
Фартит что попадаются шизофреники, с идейными фанатиками было бы посложнее...
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03.08.2020 16:00 Відповісти
Кроме журналистки место происшествия посетили парикмахер, стилист, колорист и прочие
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03.08.2020 16:14 Відповісти
Баба Маня со шваброй в кадр не попала
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03.08.2020 16:47 Відповісти
Дело прояснилось. Слева - сотрудница, справа - начальница, занятая была - кнопку нажимала.
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03.08.2020 20:01 Відповісти
Террорист? 95 квартал с на пару экспериментальной студией "Аваков рюкзак-продакшн" в этом сезоне работают по бюджетному варианту - c привлечением малоизвестных актёров "Узбекфильма" и "Монголкино". Вова на этот раз отпросился в творческий отпуск и был избавлен от необходимости рекламировать кумыс бабушки "террориста", на чём настаивал автор сценария данного эпизода..
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03.08.2020 16:05 Відповісти
 
 