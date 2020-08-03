Прокуратура відкрила справу через загрозу теракту в центрі Києва

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку з повідомленням про підготовку терористичного акту в приміщенні "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в центрі Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури Києва.

Зазначається, що провадження розпочато за ст.258 Кримінального кодексу України (теракт).

"Прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні, досудове розслідування доручено слідчим Головного управління СБУ в м.Києві та Київської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

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Пізніше стало відомо, що терориста Карімова, який захопив відділення банку в Києві, затримано.

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